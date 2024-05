Kdyby měly mít knižní ceny Magnesia Litera nějakou hymnu, pak by to muselo být to, co kdysi zpívala v předělávce zahraničního hitu Hana Zagorová a její kluci, tedy tato klopotně vystavěná věta: „Je těžké brát věci tak, jaké jsou, jenomže jinak to nejde…“

Protože po proběhnutí dalšího ročníku opět čelíme naprostému míjení: někteří vědí, že už vůbec nemá cenu se nad výsledky rozčilovat, druzí je ale berou smrtelně vážně.

V čem spočívá toto nedorozumění?