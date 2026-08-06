Lithium proti depresím i na vyhrané volby. Co o něm víme a proč ho užíval i Ota Pavel?

Od té doby u nás lithiové téma čas od času vypluje na povrch – a není divu, když je tento prvek dokonce lehčí než voda.
Terapeutický účinek lithia pro léčbu duševních poruch známe. Jedním z prvních pacientů, který podstoupil terapii lithiem, byl spisovatel Ota Pavel.
Letos v červnu se v Dubí na Ústecku projednával záměr těžby a zpracování lithia z ložiska Cínovec. Tato surovina je v centru zájmu zejména díky rostoucí poptávce výrobců lithium-iontových akumulátorů pro elektromobily, úložiště energie a spotřební elektroniku. V Krušných horách máme asi 3 % celkových zásob lithia, z hlediska využití je však hlavním problémem nízká koncentrace rudy ve velkém objemu materiálu. Jde však o největší ložisko v Evropě, a má tedy strategický význam.
Když jsem v 90. letech chodil na gymnázium, lithium znali i ti, kterým hrozilo propadnutí z chemie. Nebo možná hlavně oni. Frontman grungeové skupiny Nirvana Kurt Cobain po něm totiž pojmenoval skvělou skladbu, která vyšla na legendárním albu Nevermind. Cobain se dlouhodobě potýkal s depresemi a lithium v názvu písně nejspíš použil jako metaforu pro hledání psychické podpory.
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Ukradené lithium. Ti, kteří se vysmívali, najednou ožívají
Terapeutický účinek uhličitanu lithného pro léčbu duševních poruch je znám od roku 1949. Lithium pomáhá tlumit přílišné vzrušení nervových buněk, ovlivňuje přenos signálů mezi nimi a může je také chránit před škodlivými vlivy. Díky tomu pomáhá stabilizovat náladu. Jedním z prvních pacientů v Československu, který podstoupil terapii lithiem, byl sportovní publicista Ota Pavel. Ten na zimní olympiádě v Innsbrucku v roce 1964 onemocněl maniodepresivní psychózou (bipolární afektivní poruchou) a standardní léčba u něj nezabírala. V srpnu 1967 mu psychiatr Pavel Grof tuto tehdy novátorskou léčbu nabídl a Ota Pavel to později okomentoval jako zázrak, který mu prakticky okamžitě otevřel dveře ústavu.
V říjnu téhož roku začal psát první povídku ze sbírky Smrt krásných srnců. Velký propagátor české literatury v Polsku Mariusz Szczygieł tento literární klenot dokonce označil jako nejantidepresivnější knihu na světě. Jeho krajan a znalec života a díla Oty Pavla publicista Aleksander Kaczorowski s ním však nesouhlasí: „Mnohokrát jsem se při čtení rozplakal, např. při čtení pasáže o pohřbu milovaného převozníka. Byl jsem už tak starý, že jsem věděl, že nepohřbívám jenom strejdu Proška, ale celé své dětství a všechno, co s ním souviselo. V té rakvi byla i pravá anglická meruna, studené podmáslí, nakládané ryby a srnčí, pes Holan, pražské buřty a gramofonová deska TISÍC MIL. Z toho jsem se nikdy nevzpamatoval.“
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Závod o lithium pokračuje. Které země mají předběhnout Česko v těžbě?
Já to cítím stejně. Nejen životní osud spisovatele Oty Pavla, ale i jeho nejkrásnější kniha jsou spojené s nesmírnou bolestí. S takovou, jakou by neutišilo ani všechno lithium světa.
Autor je mykolog