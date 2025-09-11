Litoměřický kořen slaví třicetiny. Kultovní hudební festival se vrací, aby oslavil kulaté jubileum

Litoměřický kořen proběhl poprvé v roce 1995, letos si tedy připomínáme třicet let od jeho založení. Posledních sedm let se nekonal, nahrazovala jej menší akce zvaná Pokořen, protože zakladatel, šéf a dramaturg Kořene Michal Hanzl přes svoji únavu nebyl schopen odolat přáním fanoušků a asi i své chuti alespoň jednou za rok soustředit na jedno místo svoje oblíbené kapely. Letos se rozhodl ke třicetinám (prý jednorázově, ale nikdy neříkej nikdy) zase jednou uspořádat Litoměřický kořen ve velkém.
Na prvním ročníku hráli kromě jiných třeba Vladimír Mišík se skupinou ETC..., Hudba Praha, Dunaj, Tata Bojs nebo Tony Ducháček a Garage. Ti také přibližně vymezili dramaturgický záběr festivalu, který sahal od rockového (často i folkového) písničkářství po různé podoby a odnože alternativního rocku.
Litoměřický kořen
Během let některé kapely dostaly na Kořeni pomyslná inventární čísla: třeba kapely Zuby nehty, různé odnože a projekty členů Dunaje, písničkář Vašek Koubek, experimentátor Petr Váša i – pokud mu zdravotní stav umožňoval koncertovat – Vladimír Mišík. Ostatně, právě k této legendě českého rockového písničkářství se váže jedna z mytických historek z dějin festivalu. Když na jednom z ročníků Vladimír Mišík musel na poslední chvíli zrušit ze zdravotních důvodů účast, muzikanti z přítomných kapel se domluvili a jeho vyhrazený blok vyplnili vlastními coververzemi Mišíkových písniček, což byla událost v českém festivalovém prostoru doslova nevídaná.
Narozeninový večírek
V Litoměřicích ale hrály i mnohé zahraniční kapely, byť ne takové, které známe z barevných časopisů. Třeba maďarští Kiss Erzsi, americká zpěvačka Laurie Amat, polská Kapela ze wsi Warszawa, ukrajinští Haydamaky či Zapaska, belgičtí DAAU, němečtí 17 Hippies, rakouští Vienna Vegetable Orchestra, Ital Peppe Voltarelli nebo americký country psanec Bob Wayne. Pravidelně měli na festivalu zastoupení i muzikanti ze Slovenska.
Letošní, narozeninový ročník propukne v pravé poledne 13. září. Zahraje devět kapel, jež v minulosti patřily k rodinnému stříbru festivalu anebo jsou novými projekty členů zde kdysi účinkujících uskupení. Což je případ například skupiny Choroš, která je de facto pohrobkem slavného a zde velmi populárního Neočekávaného dýchánku, anebo Číra na důchod, jež je jedním z projektů basisty Dunaje Vladimíra Václavka, který má společně s písničkářkou Janou Vébrovou.
Mezi kuriozity letošního ročníku bude patřit blok Houpacích koní, legendární severočeské rockové kapely, která už řadu let neexistuje a bude tu možné zažít její dočasný reunion. Naopak Ty syčáci Petra Váši, skupina Zuby nehty anebo Vašek Koubek s kapelou jsou mezi těmi, kdo koncertují pilně v klubech i na festivalech. Klasický underground připomenou Plastic People of the Universe, vítaným hostem ze Slovenska bude legendární Tornádo Lue a jedněmi z hlavních hvězd bezpochyby Už jsme doma. O těch se letos hodně mluví v souvislosti s tím, že skupina slaví krásných čtyřicet let od svého založení.