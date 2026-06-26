Co se stalo u řeky Little Bighorn, kde leží indiánská zem, kam přijíždí generál Custer se svým praporem?

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Vzpomínka při příležitosti 150 let od bitvy u Little Bighornu. | foto: AP Photo/Tailyr Irvine

Bitva na březích řeky Little Bighorn se odehrála přesně před 150 lety, 25. června 1876, a zapsala se do historie jako nejslavnější vítězství původních obyvatel Ameriky nad armádou Spojených států. Válečníci Lakotů a Šajenů v ní rozdrtili 7. kavalerii, jíž velel hrdina občanské války George Armstrong Custer.

Tam, kde leží Little Bighorn je indiánská zem,

tam přijíždí generál Custer se svým praporem,

modrý kabáty jezdců, stíny dlouhejch karabin

a z indiánských signálů po nebi letí dým.

Kdo by neznal slova jedné z nejznámějších odrhovaček české country. Asi se najde jen málo těch, kdo by ji nikdy neslyšeli u některého z táborových ohňů. Díky tomu, že píseň zlidověla, ví téměř každý Čech, že generál Custer velel Sedmé kavalerii, že kmen Siouxů je statečný a že Jim Bridger byl stopař (co na tom, že se s Custerem nikdy nesetkal). Ale víme také, kdo to byl Sedící býk, Šílený kůň, Žluč, Dva měsíce nebo Cesta bizoního telete? Že Siouxové by se správně měli vyslovovat Súové a že si sami říkají Lakotové? A že vedle Súů, respektive Lakotů, v bitvě bojovali i Šajeni (nikoli Čejeni) a několik Arapahů? Nebo že místo Jima Bridgera radili Custerovi indiánští zvědi z kmenů Vran a Arikarů? Pojďme se podívat, jak to s bitvou na Mastné trávě, jak okolí řeky Little Bighorn nazývali indiáni, vlastně bylo…

Generál, nebo podplukovník?

George Armstrong Custer si vydobyl slávu během Občanské války, v níž získal hodnost brigádního generála dobrovolníků. Po jejím skončení se však zařadil do pravidelné armády s hodnotí podplukovníka. Nicméně noviny o něm i nadále často ze setrvačnosti psali jako o generálovi.

Abychom však pochopili, co stálo v pozadí největšího indiánského vítězství nad armádou Spojených států, musíme se nejprve podívat trochu hlouběji do historie.

V polovině devatenáctého století Spojené státy již v podstatě ovládali své současné území (s výjimkou Aljašky a Havaje), ač nebylo celé rozděleno do jednotlivých států. Na území dnešní Oklahomy vláda zřídila tzv. Indiánské teritorium, jež mělo sloužit jako útočiště nebo „odkladiště“ pro indiánské kmeny z východu USA, které do něj byly postupně přesidlovány ze svých domovin, aby uvolnily půdu pro americké farmáře. Některé kmeny přesídlily dobrovolně, jiné k tomu byly donuceny. To byl počátek budoucího systému indiánských rezervací, v nichž indiáni žili z vládních přídělů.

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