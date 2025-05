O lososech si v našich řekách můžeme nechat jen zdát. Kdo za to může?

Ale ne vždy je na vině člověk. Například přístav v řeckém městě Volos v létě minulého roku zaplavily statisíce mrtvých sladkovodních ryb, které povodňová vlna v podstatě spláchla až do moře, kde nemohly přežít. Běžné jsou také hromadné úhyny v letních měsících. Tento jev mají sice na svědomí řasy a sinice, avšak nahrávají mu nízké průtoky a zejména nedostatečné čištění odpadních vod.

Zdrojem kyslíku ve vodě jsou atmosféra a fotosyntetická činnost vodních organismů (ty však část uvolněného kyslíku zase spotřebují). Obecně platí, že rozpustnost kyslíku ve vodě klesá s rostoucí teplotou, takže teplé počasí spojené s vyšší biologickou aktivitou ve vodě v tomto smyslu ohrožuje zejména rybníky a nížinné toky řek.

Rybí druhy jsou na obsah rozpuštěného kyslíku různě citlivé. Nízké koncentrace dobře snášejí např. lín, karas, kapr nebo úhoř. Naopak vysoké koncentrace vyžadují ryby lososovité, jako jsou pstruh, siven a losos, které u nás osidlují zejména horní úseky řek a potoky, kde mají v přirozeně chladnější vodě kyslíku dostatek.

S lososy je to však složitější. To jsou typické anadromní ryby: žijí v moři, ale ke tření táhnou do horních toků řek. Losos byl v dávných dobách v našich vodách rybou velmi hojnou a čeleď si údajně vymiňovala, že ho nesmí mít k jídlu příliš často.

Svědectví o lososích tazích Labem do jeho přítoků podal v roce 1679 i proslulý literát Bohuslav Balbín. Pravidelné tahy do českých řek trvaly až do roku 1935, pak však lososům cestu zahradila výstavba Masarykova zdymadla ve Střekově u Ústí nad Labem.

Pokusy vrátit lososy na naše území

Od konce 90. let probíhají pokusy lososy na naše území vrátit. Letos do říček Kamenice a Jetřichovické Bělé v národním parku České Švýcarsko rybáři vypustili čtyři desítky tisíc malých lososů. Ti by tam měli setrvat až dva roky, než se vydají na pouť do Severního moře, kde dospějí, a pak se přes řadu překážek někteří z nich vrátí zpátky do domovské říčky.

Masivní návrat lososů k vytření je v přírodě spojen se zajímavým geochemickým fenoménem. Rybí tělo přirozeně obsahuje velké množství fosforu, vápníku, hořčíku, draslíku i dusíku, tedy důležitých živin.

Kanadští vědci si všimli, že některé pláně v okolí řek v Britské Kolumbii doslova oplývají kvetoucími rostlinami, zatímco jiné jsou na květiny nápadně chudé. Zdá se, že příčinou může být rozdílné množství připlouvajících lososů, které jejich přirození predátoři, zejména medvědi, roznášejí po březích doslova jako hnojivo.

Říká se, že ryba smrdí od hlavy, což je jistě pravda, ale protože si květiny z mrtvých lososů berou jenom to nejlepší, přivonět k nim můžete bez obav.