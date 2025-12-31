Zapomeňte na Lucy. Slavná pramáti lidstva padá, na její místo se dere nový praotec

Premium

Fotogalerie 13

Národní muzeum otevřelo expozici s prapředky lidstva Lucy a Selam. Fosilie jsou staré 3,2 milionu, zapůjčilo je etiopské muzeum a v Evropě jsou vůbec poprvé. (25. srpna 2025) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Jaroslav Petr
Doporučujeme   18:00
V pražském Národním muzeu se ještě nedávno slavná Lucy těšila ze statusu „pramáti lidstva“. Po návratu do etiopské domoviny o něj ale zřejmě přišla. Zasloužil se o to tvor pokřtěný vědeckým jménem Australopithecus deyiremeda.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Ostatky ženy známé jako Lucy jsou staré 3,4 milionu let a patří k nejslavnějším fosiliím světa. Zcela nedávno podnikly cestu z Národního etiopského muzea v Adis Abebě na výstavu v Národním muzeu v Praze, a jen co se všech 47 kostí vrátilo z dvouměsíčního pobytu ve stověžaté matce měst do bezpečí sejfu v etiopské metropoli, otřáslo se Lucyino výsadní postavení „pramáti lidstva“ v základech.

Musíme si zvyknout, že obraz nejstarších lidských dějin má nejasné kontury, protože fosilie jsou často neúplné a rozlámané a jejich rekonstrukce bývá složitá.

Postarala se o to studie mezinárodního týmu vedeného etiopským paleoantropologem Yohannesem Hailem-Selassiem, působícím na Arizonské státní univerzitě v americkém Tempe. Otiskl ji vědecký časopis Nature a vědci v ní představili v novém světle živočicha, jehož kosti byly objeveny v Etiopii už v roce 2009.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu Lidovky.cz, iDNES.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.