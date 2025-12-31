Zapomeňte na Lucy. Slavná pramáti lidstva padá, na její místo se dere nový praotec

Ostatky ženy známé jako Lucy jsou staré 3,4 milionu let a patří k nejslavnějším fosiliím světa. Zcela nedávno podnikly cestu z Národního etiopského muzea v Adis Abebě na výstavu v Národním muzeu v Praze, a jen co se všech 47 kostí vrátilo z dvouměsíčního pobytu ve stověžaté matce měst do bezpečí sejfu v etiopské metropoli, otřáslo se Lucyino výsadní postavení „pramáti lidstva“ v základech.
Musíme si zvyknout, že obraz nejstarších lidských dějin má nejasné kontury, protože fosilie jsou často neúplné a rozlámané a jejich rekonstrukce bývá složitá.
Postarala se o to studie mezinárodního týmu vedeného etiopským paleoantropologem Yohannesem Hailem-Selassiem, působícím na Arizonské státní univerzitě v americkém Tempe. Otiskl ji vědecký časopis Nature a vědci v ní představili v novém světle živočicha, jehož kosti byly objeveny v Etiopii už v roce 2009.