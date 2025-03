Ženy ženám. Které zahraniční projektantky ovlivnily první české architektky?

Pro vývoj české avantgardní architektury měla velký význam mladší generace rakouských a německých projektantek. Pojďme si je představit.

Byla to zejména Margarete Schütte-Lihotzky (1897–2000). Tato vídeňská rodačka se dostala na přímluvu malíře Gustava Klimta na tamní Uměleckoprůmyslovou školu, kde byla žačkou propagátora sociálního bydlení Oskara Strnada. Spolupracovala také s Adolfem Loosem. Pak pracovala na sociálních tématech s Ernstem Mayem ve Frankfurtu, kde navrhla svou proslulou kuchyň, v níž na minimálním prostoru vytvořila moderní pracovní prostředí se zabudovaným jednoduchým nábytkem. Tato kuchyň se stala inspirací pro návrhy v podobném duchu, které u nás propagovaly např. Augusta Müllerová či Emanuela Kittrichová (viz příští díl).

Schütte-Lihotzky pracovala také v sovětském Rusku, v Chicagu na Světové výstavě v roce 1933 propagovala moderní bydlení a ve Vídni se zúčastnila výstavby kolonie výstavních rodinných domků Werkbundu v roce 1932 (obdoba naší Baby). I další životní osudy této levicově orientované Rakušanky byly dramatické a vydaly by na napínavý film: pracovala rovněž v Turecku, v roce 1940 se vydala ilegálně do Vídně, kde ji zatklo gestapo, po válce působila také v zemích sovětského bloku. V rodné zemi, kde si při oslavě svých stých narozenin zatančila valčík, zemřela ve věku 103 let.

V Ostravě a Brně

Další architektkou, která dokonce vytvořila významnou stavbu na našem území, byla Marie Frommerová (1890–1976). Ta byla ve své tvorbě ovlivněna expresionismem a funkcionalismem. Narodila se v židovské rodině ve Varšavě a studovala na technické univerzitě v Berlíně a Drážďanech. Projektovala stavby a obchody v Berlíně a Paříži a v roce 1930 také obchodní dům Textilia (později známý jako Ostravanka) v Ostravě. Tato krásná funkcionalistická stavba s dynamickým interiérem léta chátrala, ale nyní se konečně opravuje. Před nacisty odešla Frommerová do Londýna a pak do USA, kde se věnovala zejména návrhům moderních knihoven.

A konečně třetí projektantkou, která měla vliv také na naši avantgardu, byla Lotte Stam-Beeseová (1903–1988). Tato rodačka ze slezské obce Rokitki studovala na slavném avantgardním učilišti Bauhaus v německé Desavě, kde byla žačkou Vasilije Kandinského a Hannese Meyera, s nímž pak odjela do Moskvy, kde se seznámila se svým manželem, Holanďanem Martem Stamem, mj. autorem jedné vilky na pražské Babě.

Poté krátce pracovala u funkcionalisty Bohuslava Fuchse v Brně, byla členkou KSČ a Levé fronty, nakonec si ale s manželem založila architektonický ateliér v Amsterdamu. Po válce vedla tým, který se podílel na rekonstrukci zničeného Rotterdamu, a vyučovala na amsterdamské umělecké akademii. Ve světě je uznávaná též pro své avantgardní meziválečné fotografie.

Česká pionýrka

Prohlédli jsme si dílo prvních projektantek v různých zemích. A jak to bylo u nás? Ve srovnání s jinými státy vlastně žádná sláva.

Průkopnicí byla až Milada Pavlíková-Petříková, která se narodila v roce 1895 v Táboře. Studovala na prvním dívčím gymnáziu Minerva a v roce 1914 začala docházet na obor architektura a pozemní stavitelství na pražské technice. Jednalo se ale o studia neoficiální, rakousko-uherské předpisy to dívkám zapovídaly. Teprve po vzniku ČSR jí byly zkoušky zpětně uznány a o tři roky později promovala s vyznamenáním jako první československá architektka.

V témže roce, 1921, se také provdala za již renomovaného projektanta profesora Theodora Petříka, odborníka na zemědělské stavby. Ten už měl tehdy za sebou řadu realizací, na dalších pak s manželkou spolupracoval: šlo o sociální domy v Šolínově ulici v Praze-Dejvicích a nárožní činžák v Přístavní ulici v pražských Holešovicích, což jsou stavby s průčelími v tehdy moderním stylu art deco. Dalším společným dílem v již konstruktivistickém pojetí jsou dvě vily na Hanspaulce v katastru Dejvic, dům ředitele nemocnice Bedřicha Honzáka v Hradci Králové nebo azylový dům Charlotty Masarykové v Dykově ulici na pražských Vinohradech.

Řadu staveb ale projektovala Milada Pavlíková-Petříková sama. Byla to vilka feministky Albíny Honzákové v Dobřichovicích (ta byla zase sestrou první promované české lékařky Anny Honzákové) či budova spolkového domu Ženského klubu českého v ulici Ve Smečkách na pražském Novém Městě (dnes je tu Činoherní klub). Po válce projektovala hezké jesle v Praze-Lhotce (s Janem Mayerem) a ještě v padesátých letech pracovala ve Stavoprojektu.

Já s ní měl v roce 1985 domluvený rozhovor, ale k setkání už nedošlo – v den naší plánované schůzky zemřela.