Pražské Výstaviště se dočkalo důstojné opravy. Po devastujícím požáru je zase v plném lesku

Léta jsem si stýskal – mimo jiné i na těchto stránkách –, jak je pražské Výstaviště zanedbané. Požár postupně zničil cenné stavby, jako byl Bruselský pavilon, letní divadelní scéna Globe a nakonec i celé západní křídlo hlavní dominanty, Průmyslového paláce.
V těžce zanedbaném stavu se ale nacházely i další objekty, němí svědkové epochálních výstav, které se tu kdysi konaly: restaurační objekty, pavilony ve vstupní části, ale chátraly i Křižíkovy pavilony z výstav v roce 1991 nebo divadlo Spirála.
|
Kdo navrhl honosné fasády? Nedostudovaného projektanta odhalily výkresy z koupelny
Teď už je smutný pohled jen na Sportovní halu, někdejší arénu, kde se konalo několik mistrovství světa v hokeji nebo krasobruslení a řada dalších sportovních akcí nebo koncertů. Snad se tedy i ona dočká kvalitní rekonstrukce.
Svědkové Jubilejní výstavy
Dnes se však zaměříme na ty stavby, které již tímto procesem prošly. Nejdříve se dočkala budova postavená v rámci Jubilejní výstavy v roce 1891 architektem Antonínem Wiehlem ve stylu tzv. české renesance. Kdysi hostila expozici uměleckých děl, později se stala zázemím pro tzv. Moderní galerii a nyní patří Akademii výtvarných umění, která ji už před lety rekonstruovala dle projektu architektů Zdeňka Jirana a Michala Kohouta.
Pavilon, lemující vstupní promenádu z východní strany, tvořil původně zrcadlový protějšek výše zmíněné galerie, v roce 1908 byl však v rámci výstavy Obchodní a živnostenské komory radikálně přestavěn v neobarokním stylu architektem Antonínem Hrubým na Pavilon města Prahy. Sídlí v něm již léta lapidárium Národního muzea. To se dočkalo opravy ve dvou etapách, ta druhá skončila v loňském roce.
U vstupu do areálu Výstaviště od Holešovic stojí i dva menší Wiehlovy pavilony bývalého ředitelství a pošty. Jeden z nich byl také opraven, včetně obnovení sgrafit na průčelí.
Dalším svědkem první z velkých výstav, tedy té Jubilejní z roku 1891, je objekt, který si nechal v neorenesančním kabátě postavit plzeňský pivovar dle návrhu Františka Buldry. To je stavba za západním křídlem Průmyslového paláce, která již byla v dezolátním stavu.
Po mnoha peripetiích, kdy od nedokončeného díla utíkaly stavební firmy, byla nakonec rekonstrukce přede dvěma lety dokončena. Dnes je v budově zázemí Výstaviště, ale v budoucnu by se mohla dovnitř vrátit původní funkce.
|
Znáte Hilara Pacanovského? Jeho funkcionalistické domy míjíme denně, na autora se zapomnělo
Dalším opraveným objektem jsou tzv. Křižíkovy pavilony, dílo Michala Brixe z roku 1991. Jejich ocelová konstrukce byla zkorodovaná, takže se nejdřív uvažovalo o zbourání. Nakonec byly opraveny, zatepleny, a na střeše vznikla dokonce zahrada, odkud je dobrý výhled na zrekonstruovanou Křižíkovu fontánu (samozřejmě ne na tu původní, ta dávno zanikla). Pavilony v postmoderním módu byly znovu otevřeny v minulém roce.
V dolní, severní partii Výstaviště stojí také válcová budova někdejšího panoramatického kina, přestavěná v roce 1991 na arénové divadlo Spirála architekty Jindřichem Smetanou a Tomášem Kulíkem. Po letech chátrání byla tato muzikálová scéna přede dvěma lety opravena.
Po osmnácti letech
A zbývá nám to nejdůležitější: Průmyslový palác, hlavní dominanta Jubilejní výstavy 1891, stavba ve stylu pozdního historismu (nikoli prosím secese, jak se často uvádí!), navržená Bedřichem Münzbergerem, s unikátní železnou konstrukcí tří křídel. Západní křídlo vyhořelo před dlouhými 18 lety! Ještě když hořelo, pozvala mne a tehdejšího primátora Pavla Béma Česká televize do svých nočních zpráv. Bém ujišťoval, že obnova začne ihned…
Po čase byla vypsána soutěž, kterou vyhrál arch. Jakub Cigler. Počítalo se s přesnou rekonstrukcí, odstraněním socialisticko-realistických přístaveb z éry, kdy palác sloužil sjezdům KSČ, a obnovením původní vstupní edikuly i plastik císařů Leopolda a Františka Josefa v nikách schodišťových věží. Tato soutěž byla ale později zrušena a vyhlášena nová, program byl silně zredukován a konstrukce zjednodušena. Jejími vítězi se stali Jiří Javůrek a Vladimír Thiele z ateliéru SGL Projekt. Došlo však k podsklepení obnovovaného křídla a restaurátorské práce, včetně obnovení štukových dekorací a umělecké výzdoby (vitráže Mikoláše Alše), byly provedeny ve vzorné kvalitě.
Výstaviště je tedy po letech neúdržby opět v plné kráse, až na tu Sportovní halu, samozřejmě. Přimlouval bych se ještě za obnovení Bruselského pavilonu, ten mi tam hodně chybí. A taky si vzpomínám na hezky znějící sliby o výstavbě přírodního koupaliště v severní části areálu. Na to se ale nějak zapomnělo... Třeba se jednou dočkáme.