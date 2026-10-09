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Pražské Výstaviště se dočkalo důstojné opravy. Po devastujícím požáru je zase v plném lesku

Zdeněk Lukeš
Pohled Zdeňka Lukeše   13:30
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Výstaviště v plném lesku. Pavilony v areálu Výstaviště v pražském Bubenči se...

Výstaviště v plném lesku. Pavilony v areálu Výstaviště v pražském Bubenči se konečně dočkaly důstojné opravy. | foto: Zdeněk Lukeš

Opět kompletní. Průmyslový palác Bedřicha Münzbergera z roku 1890–1891 s...
Lapidárium arch. A. Hrubého.
Buldrova restaurace.
Křižíkovy pavilony M. Brixe.
31 fotografií
Od osudného požáru muselo uběhnout celých osmnáct let, než jsme se konečně dočkali opravy Průmyslového paláce na Výstavišti. Ale nejen to, vedle paláce tam byla zrekonstruována řada dalších staveb.

Léta jsem si stýskal – mimo jiné i na těchto stránkách –, jak je pražské Výstaviště zanedbané. Požár postupně zničil cenné stavby, jako byl Bruselský pavilon, letní divadelní scéna Globe a nakonec i celé západní křídlo hlavní dominanty, Průmyslového paláce.

V těžce zanedbaném stavu se ale nacházely i další objekty, němí svědkové epochálních výstav, které se tu kdysi konaly: restaurační objekty, pavilony ve vstupní části, ale chátraly i Křižíkovy pavilony z výstav v roce 1991 nebo divadlo Spirála.

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Teď už je smutný pohled jen na Sportovní halu, někdejší arénu, kde se konalo několik mistrovství světa v hokeji nebo krasobruslení a řada dalších sportovních akcí nebo koncertů. Snad se tedy i ona dočká kvalitní rekonstrukce.

Svědkové Jubilejní výstavy

Dnes se však zaměříme na ty stavby, které již tímto procesem prošly. Nejdříve se dočkala budova postavená v rámci Jubilejní výstavy v roce 1891 architektem Antonínem Wiehlem ve stylu tzv. české renesance. Kdysi hostila expozici uměleckých děl, později se stala zázemím pro tzv. Moderní galerii a nyní patří Akademii výtvarných umění, která ji už před lety rekonstruovala dle projektu architektů Zdeňka Jirana a Michala Kohouta.

Pavilon, lemující vstupní promenádu z východní strany, tvořil původně zrcadlový protějšek výše zmíněné galerie, v roce 1908 byl však v rámci výstavy Obchodní a živnostenské komory radikálně přestavěn v neobarokním stylu architektem Antonínem Hrubým na Pavilon města Prahy. Sídlí v něm již léta lapidárium Národního muzea. To se dočkalo opravy ve dvou etapách, ta druhá skončila v loňském roce.

U vstupu do areálu Výstaviště od Holešovic stojí i dva menší Wiehlovy pavilony bývalého ředitelství a pošty. Jeden z nich byl také opraven, včetně obnovení sgrafit na průčelí.

Dalším svědkem první z velkých výstav, tedy té Jubilejní z roku 1891, je objekt, který si nechal v neorenesančním kabátě postavit plzeňský pivovar dle návrhu Františka Buldry. To je stavba za západním křídlem Průmyslového paláce, která již byla v dezolátním stavu.

Po mnoha peripetiích, kdy od nedokončeného díla utíkaly stavební firmy, byla nakonec rekonstrukce přede dvěma lety dokončena. Dnes je v budově zázemí Výstaviště, ale v budoucnu by se mohla dovnitř vrátit původní funkce.

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Dalším opraveným objektem jsou tzv. Křižíkovy pavilony, dílo Michala Brixe z roku 1991. Jejich ocelová konstrukce byla zkorodovaná, takže se nejdřív uvažovalo o zbourání. Nakonec byly opraveny, zatepleny, a na střeše vznikla dokonce zahrada, odkud je dobrý výhled na zrekonstruovanou Křižíkovu fontánu (samozřejmě ne na tu původní, ta dávno zanikla). Pavilony v postmoderním módu byly znovu otevřeny v minulém roce.

V dolní, severní partii Výstaviště stojí také válcová budova někdejšího panoramatického kina, přestavěná v roce 1991 na arénové divadlo Spirála architekty Jindřichem Smetanou a Tomášem Kulíkem. Po letech chátrání byla tato muzikálová scéna přede dvěma lety opravena.

Po osmnácti letech

A zbývá nám to nejdůležitější: Průmyslový palác, hlavní dominanta Jubilejní výstavy 1891, stavba ve stylu pozdního historismu (nikoli prosím secese, jak se často uvádí!), navržená Bedřichem Münzbergerem, s unikátní železnou konstrukcí tří křídel. Západní křídlo vyhořelo před dlouhými 18 lety! Ještě když hořelo, pozvala mne a tehdejšího primátora Pavla Béma Česká televize do svých nočních zpráv. Bém ujišťoval, že obnova začne ihned…

Po čase byla vypsána soutěž, kterou vyhrál arch. Jakub Cigler. Počítalo se s přesnou rekonstrukcí, odstraněním socialisticko-realistických přístaveb z éry, kdy palác sloužil sjezdům KSČ, a obnovením původní vstupní edikuly i plastik císařů Leopolda a Františka Josefa v nikách schodišťových věží. Tato soutěž byla ale později zrušena a vyhlášena nová, program byl silně zredukován a konstrukce zjednodušena. Jejími vítězi se stali Jiří Javůrek a Vladimír Thiele z ateliéru SGL Projekt. Došlo však k podsklepení obnovovaného křídla a restaurátorské práce, včetně obnovení štukových dekorací a umělecké výzdoby (vitráže Mikoláše Alše), byly provedeny ve vzorné kvalitě.

Výstaviště je tedy po letech neúdržby opět v plné kráse, až na tu Sportovní halu, samozřejmě. Přimlouval bych se ještě za obnovení Bruselského pavilonu, ten mi tam hodně chybí. A taky si vzpomínám na hezky znějící sliby o výstavbě přírodního koupaliště v severní části areálu. Na to se ale nějak zapomnělo... Třeba se jednou dočkáme.

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