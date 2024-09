Má smysl kázat na prašných cestách? Přirozené je přece „čekat na…“

Četl jsem svého času vyjádření kněze, který mluvil o optimismu, jenž jím prostupuje ve chvílích, kdy ztěžka, pln námahy a zadýchaně vystupuje do prudkých kopců. Jednoduše totiž ví, že už zanedlouho si po dosažení vrcholu odpočine při klesání do roviny. Jenže pak je to vlastně paradoxně horší – často se totiž dostaví rozladění a především strach z toho, jak náročný bude příští výstup a zda mu na něj budou ještě stačit síly. A je pravidlem, že po dočasném klesání se cesta vzepne k dalšímu stoupání, jež může být co do rostoucí náročnosti s tím původním i jen těžko měřitelné.

Kněz to pochopitelně neříkal kvůli nějakému chození po horách, ale mínil tím podobenství (všechna náboženství si libují v metaforách!) proměny lidského života, kdy doufání v příští úlevu snadnější etapy nezřídka tolik pomáhá nést kříž té aktuálně horší, přičemž ta méně náročná pak zas ukáže hrozivý propad do obav z příští bídy.

Krysařova píseň

Že jsou v dějinách údobí dobrá a špatná, která se periodicky střídají, a že když se nám vede lépe, tak máme smutnit, že se nám povede hůře, a naopak se zase těšit, že po tom špatném bude zase dobře, jsou zcela banální skutečnosti. Proč tedy pentlením něčeho takového ztrácí autor nejen čas čtenářův, ale i svůj vlastní?

Tak tedy proto, že má z nynější doby stále větší strach, protože se mu zdá, že po zklidnění cesty po pádu komunismu vidí, že se před ním v ne už tak veliké dálce začínají opět rýsovat obří překážky a předěly, na nichž by současný „spíše slušný svět“ mohl vzít svůj konec způsobem, po němž už by nebylo žádné úlevy, ale jen postapokalyptické hoře bez konce, jak o něm kupříkladu působivě píše ve své novele Cesta Cormac McCarthy. Ano, ta jeho Cesta, o které zde ostatně stále hovoříme, už vede jen nížinou děsivého zmaru, v níž živí závidějí mrtvým.

Chceme-li náběh na podobné scénáře zvrátit, rozhodujícím se zdá být jen jedno – jednat předvídavě a především včas. Dějiny jsou někdy tak trochu jako přírodní živly, úspěšně s nimi lze něco počít a dostat je pod kontrolu jen tehdy, když se na základě dřívější již protrpěné zkušenosti předpoví, kam až by se ve své jízdě na aktuálně nebezpečné spirále mohly pohnout, a ihned se přijmou i účinná bezpečnostní opatření.

Ano, tak jako se u povodní již dříve upouští voda z přehrad a v případě větrných bouří stěhuje do bezpečí ohrožené obyvatelstvo, i v případě slepé osudové síly dějin je nutno dbát na znamení času, nečekat, až je již příliš pozdě, a v předstihu efektivně jednat. A ono to funguje! Historikové sice líčí všechna ta hrozivá selhání, jež vyústila do zničujících válek, jenže na všechna ta fatální pochybení připadá vždy i spousta krizí, o nichž se neví, protože skončily dobře. Jenže to musí být po ruce skuteční státníci, ne lidé, které vyneslo do popředí jen ješitné ego a populistická rétorika. Takoví ve chvíli zásadní zkoušky nemohou neselhat – a také selhávají. Ostatně, jak říká v jednom ze svých aforismů de La Rochefoucald: „Pokud nejde o nic, mají rozumbradové spoustu rozumu. V nejzávažnějších chvílích života ho nemají vůbec.“

Před malou chvílí jsem to napsal záměrně chybně. Nejsou žádné „slepé osudové síly dějin“, jsou jen lidé, kteří nedokázali včas rozpoznat charakter blížícího se nebezpečí, a pokud i rozpoznali, neuměli jej přesně pojmenovat, a pokud i rozpoznali a pojmenovali, nedokázali ihned a efektivně jednat. Mezitím povodeň protrhla hráze a vichřice udeřila…

Vše to má i příčiny v nespokojenosti lidského davu, z něhož čas od času a nezřídka iracionálně narůstá nespokojené mručení a temná frustrace, na niž umějí „k tomu povolaní“ mistrně hrát. Vlastně neumějí nic jiného, zde však, v mračnech rodící se bouřky, jsou ve svém živlu a s intuitivní genialitou ji směrují k napáchání co největších škod. Není to jen bezejmenný zástup, který tu Krysařovu píseň slyší a omámen kráčí k vlastní zkáze, ale i různí „veřejní intelektuálové“, co neodolají, aby k dílu zkázy také nepřiložili dobře hořící polínko. Ne nadarmo píše Václav Havel o své zkušenosti s lidmi, jejichž pocit neuznalosti a křivdy je v tak do očí bijícím nepoměru s tím, že jim kdysi někdo maximálně (a nejspíš neúmyslně) šlápl na jejich kuří oko.

Není to banalita, jak by se snad mohlo zdát. Je to naopak možná to rozhodující proslulé mávnutí motýlích křídel, které určí, že Krysař úspěšně dovrší své hrozné dílo. Protože ti, kdo měli už kvůli svému vzdělání a rozhledu přehlušit varovným voláním jeho starou ošklivou melodii, ji nejen nepřerušili, ale naopak zesílili souhlasným povykováním. Ano, i takové může být kouzlo zla, jak o tom všichni, kdo se alespoň na chvíli nebezpečně zaposlouchali do relativizujících Mefistofelových promluv, dobře vědí.

Co vše lze dělat i nedělat…

A teď jiný americký autor a jiné literární dílo, mající opět v názvu cestu: Irwin Shaw a Kazatel na prašných cestách. Jde z něj hrůza, již by nevyvolal žádný pro ten účel napsaný hororový text.

Oč jde? Muž se loučí v New Yorku se synem ve chvíli, kdy do odjezdu jeho vlaku zbývá už jen velmi krátká doba. A v čem ta hrůza? Je doba „největší války“ a ten třiadvacetiletý chlapec do ní jede bojovat. Stárnoucího muže tak napadá: „Měl jsem se to pokusit zastavit. Je mi skoro tolik co Hitlerovi. Mohl by mi zabít syna… Měl jsem něco udělat, abych ho zachránil. Myslel jsem na to, jak zaplatit potraviny, pojistky, elektřinu… Bavil jsem se nicotnostmi. Měl jsem křičet na rozích ulic, měl jsem chytat lidi za klopy ve vlacích, v knihovnách a v restauracích a křičet na ně: pro lásku boží, pochopte, odložte zbraně, zapomeňte na zisk, myslete na Boha… Měl jsem pěšky projít Německo a Francii a Ameriku. Měl jsem kázat na prašných cestách a třeba i střílet, kdyby to bývalo nutné. A já místo toho zůstal v jediném městě a platil účty. Versailles, Mandžusko, Etiopie, Varšava, Madrid – samá bojiště – a já byl přesvědčen, že byla jen jedna válka a ta že skončila.“

Ano, je to obsáhlý citát ze zoufalství chvíle, kdy si ten muž uvědomuje, že je vinen, že neudělal dost a vlastně vše, aby ten okamžik nikdy nenastal. Bude člověk hystericky přehánět, když řekne, že se při této četbě zděsil možnosti, že by se to mohlo stát znovu, že by se lidé loučili se svými syny, jen namísto Madridu či Varšavy by tam stálo Krym a Kyjev? Pocit, že se to blížilo, a hrozivá vina, že jsem nejen nechytal druhé za klopy kabátu a nekázal, ale opět neudělal vůbec nic?

Pravdou totiž je, že lidé nemají už z principu nějaký burcující aktivismus v lásce. Jako by nějaké ty výlevy ve stylu uvedeného citátu nebyly považovány za znak slušného vychování. Copak to normální člověk dělá, aby se postavil doprostřed prašné cesty a začal druhým kázat, co je třeba udělat?! Tak přece jednají jen blázni a aktivisté a od těch raději dále. Vzpomeňme jen při ještě jednom exkurzu do literatury mezi New Yorkem a San Franciscem na místní klasiku, Americkou tragédii, v níž její hlavní hrdina tolik nenávidí „kazatelskou profesi“ svých rodičů, až jej to uvrhne na cestu vedoucí k elektrickému křeslu.

Slušné přece je si počkat, až co život přinese, a s tím se pak důstojně vyrovnat. Ano, ve většině z nás je přirozený ostych před jednáním, jímž bychom až příliš dávali na veřejnosti najevo své naděje a obavy, abychom po způsobů Svědků Jehovových stávali na nároží prašných křižovatek či zvonili u domovních dveří a zvěstovali pravdu. Ano, právě to je to úpěnlivé chytání za klopy kabátů, které mě znechucuje, i když je chápu. Vždyť jde-li o věčnou blaženost, co už sejde na tom, mají-li mě za blázna…

A je to tak dobře, že v nás tento ostych je. Jen si představme svět, kde by nám pořád někdo rval ze šatů knoflíky, jen aby nás upoutal nějakou svou zásadní pravdou. Nebylo by mezi těmi hysteriky k vydržení, jako už teď to zřejmě není k přečkání na všech těch sociálních sítích, kde jsou mnozí připraveni pro chvíli efemérního zviditelnění téměř ke všemu. Přirozené je přece „čekat na…“

Čekání na katastrofu?

Jenže na co? Na co či koho čekat? Až otřesně se v nastavení této otázky nabízí klišé, že na Godota. Ale to by asi pořád byla ta mnohem lepší varianta. Obvykle se čeká na převeliký průšvih, který rázem dá vyrůst doposud krotké a schůdné cestě do rozměrů nezdolatelné skalní stěny. Takové jistě bylo třeba „čekání na Hitlera“.

Ano, zrovna tohle čekání nepřestává při zpětném pohledu děsit. Jak hrůzné konce tohle pasivní čekání přineslo, jak obrovské oběti museli odvážní složit, aby se důsledky uchopení moci hnědou lůzou nakonec přece jen zvrátily, a jak málo stačilo, aby k tomu nedošlo. Protože Hitlera a jeho družinu kašparů a hrdlořezů v jednom šlo jistě mnohokrát na jejich cestě k moci zastavit, to by se však mlčící většina nejen německé společnosti musela vzchopit, mít před očima válečný osud synů, který je pak nevyhnutelně i potkal, a jednat.

Jindy se zase takto pasivně čekalo jen o kousek jinde na jistého soudruha Gottwalda a jeho družstvo zaslepených idealistů a mocichtivých cyniků. A i oni si mohli gratulovat, když na tu jejich rozhodnou „vůli k moci“ nereagovala nejen mlčící a jako vždy poctivě čekající většina, ale i jejich „dle slov protivníci“ jinak než přikrčeným uhýbáním, jež nemohlo požadavkům a dynamice chvíle před únorem 1948 naprosto dostát.

A dnes? O evropském pasivním čekání bez věrohodné snahy po uchopení iniciativy pak raději snad ani nemluvit! Tak dlouho jsme se chlácholili, že ruský prezident si vystačí s osekáváním Gruzie či Krymu, až jsme nyní konfrontováni s jeho nestydatými požadavky proměnit státy střední a východní Evropy v ruské satelity bez práva si suverénně určit členství v konkrétní vojenské alianci. Je to skutečně až děsivě podobné tomu, jak jistý muž s knírkem nechtěl nejdříve než Porýní a Rakousko a potom už jen… a vždy přitom hovořil pouze o oprávněných nárocích a potřebě míru, který bude opětovně nastolen a posílen, jen co se mu žádoucím způsobem ustoupí.

Stejně tak koná i dnešní Rusko. Samozřejmě nejde o nic nového, vzpomeňme třeba, co píše Lev Tolstoj na konci své povídky Proč? o caru Mikuláši I. po potlačení polského povstání: „Zakládal si na tom, že se nezpronevěřil odkazu ruského absolutismu a pro blaho ruského lidu udržel Polsko pod ruskou nadvládou. A páni s mnoha hvězdami a ve zlatotkaných uniformách ho tolik za to velebili, že upřímně věřili, že je veliký člověk a že jeho život znamená veliké blaho pro lidstvo a zejména pro Rusy, na jejichž mravní zkázu a otupění byly bezděčně soustředěny všechny jeho síly.“

Vše, co je v našich silách

Nelze v této souvislosti nevzpomenout i otřásající závěrečné scény z Čapkovy Matky (jak jen ten Karel Čapek nejen zde a v Bílé nemoci zapřísahal a kázal, a k ničemu to nakonec nebylo!). Mimochodem, „matka“… četl jsem rozhovor s jednou ukrajinskou matkou, dokumentaristkou Alisou Kovalenkovou, jenž měl název: „Syn musí pochopit, že bojuji, aby za pár let nemusel on.“ Skutečně žena, která šla střílet přímo k bojové jednotce, navíc i vydává svědectví a zapřísahává tak všechny kolemjdoucí... A bude-li se jednou nakonec muset přece jen loučit se synem, bude vědět, že udělala i to nemožné, jen aby k té chvíli nedošlo.

Jak jen to smutně kontrastuje s tím, jak se tématu v poslední době „ujali“ někteří čeští a evropští politici, kteří nás tu informují, jak oni nechtějí posílat své děti do války, či tu si zase dokonce i zjišťují, zda jejich političtí protivníci sami mají děti a zda by tyto do případné války vyslali. To vážně nevědí, že odmítnutí bojovat (když ovšem napřed selhalo vše ostatní) se může rovnat i vlastizrádnému souhlasu s okupací země? Ano, nejlepší je jistě „odložit zbraně“, ale když to agresor zjevně nechce, je nutné také „střílet“.

Ale je opravdu nezbytné, aby se zrodilo nové pokolení hrdinů nejen na již válčící Ukrajině, ale i v dalších částech Evropy či i světa? Vždyť tu pořád ještě nejsou žádné „už jisté budoucí boje“ a vůbec ani není nutné, aby se rok 2024 ve zpětném čtení cesty dějinami jevil stejně jako 1913 či 1938! Možná tedy hrdinů opravdu nebude třeba, ale to by bylo nutné, aby třeba i autoři obyčejných esejů odhodili stud za to, že budou obviněni z přehnané hysterie, zveličování či psaní sebenaplňujících proroctví, ale pokusí se právě i jimi „chytat za klopy“ nejen kolemjdoucí, ale především ty demokraticky zvolené, a tudíž i odpovědné, aby konali ve prospěch napadené země ještě daleko více, než aktuálně konají.

Jedině to totiž může zabránit tomu, aby ta cesta, jež před námi nevyhnutelně leží, byla k životu, ne jen k přežívání. Je to smutné, ale zejména v Evropě opět dozrál čas, v němž je třeba vyrazit na prašné cesty a i pod sankcí směšnosti tam kázat. A o čem že to kázáníčko bude? O ničem jiném, než že otevřenému zlu je třeba čelit včas a rozhodně, věcně, bez sentimentu, vytrvale, a není-li zbytí, i silou.