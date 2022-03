Kudy teče krev ukrajinských dětí. V Polsku zatím žádné uprchlické tábory nemáme, říká politolog Maciej Ruczaj

Ředitel Polského institutu Maciej Ruczaj míní, že vysmívaný étos rytířství a obrany slabšího neztrácí ani v 21. století svou váhu. Naopak, situace na Ukrajině ukazuje, že je potřebnější než dřív.

Lidovky.cz: Za prvních deset dnů války přišlo do Polska přes milion uprchlíků, což je víc než v památném roce 2015 do mnohem většího a bohatšího Německa za 365 dní. Jak to vůbec lze zvládat?

Včera (v neděli 6. března) do Polska přišlo skoro 150 tisíc lidí během jednoho dne. Dlouhodobě to asi nelze zvládat, je to něco, co od roku 1945 nemá žádný precedens. Ohledně rychlosti asi ani dříve.

Lidovky.cz: Polsko něco takového očekávalo?

Zatím to funguje díky tomu, že Poláci jsou přirození mistři improvizace. Improvizace nám šla vždycky lépe než dlouhodobé plánování. A za druhé válka vyvolala neuvěřitelnou vlnu angažovanosti, neuvěřitelnou vlnu lidského vypětí od státních orgánů přes samosprávy a zejména normálních lidí. Bez zapojení statisíců lidí, kteří pomáhají už na hranicích v recepčních centrech nebo ve městech a obcích, by to absolutně nešlo zvládnout.