Brm brm boys nebo zmoštěnec. Jak říká internetová tvořivost současným špičkám Motoristů?

Člověku se o tom ani nechce psát, a tudíž poutat pozornost k podivným človíčkům, jejichž jména si za pár let už nejspíš nikdo nevybaví, pokud se tedy neobjeví někde pod čarou v pojednání o narcismu, sociopatii či prostě zblbnutí mocí. A co je nejsmutnější: verbální nehoráznosti těchto breptalů, přitahující zájem médií, patrně slouží jako kouřová clona premiérovi, aby mohl v klidu budovat své impérium z erárních peněz. Ale co naplat, jazykově jde o zajímavý fenomén.
Programová jednání ANO, SPD a Motoristů. Filip Turek (Motoristé sobě). (24. října 2025) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Na mysli mám pochopitelně politické uskupení Motoristé sobě. Už ten egoistický název je sám o sobě bizarní, a tak není divu, že bývá hojně komolen a karikován publicisty i plebejci. Viz: Autíčkáři, Autisti, Točvolanti, Motovidla, Notoristé, Brm brm boys, Výfukáři, Leštiči vejfuků, Bratrstvo výfukové pracky, Náfukové od výfuků či Klausovi papoušci.

V jedné obscénní satirické fotomontáži se objevilo i spojení „Motoristé v sobě“. Půvabný je výraz pro člena či fanouška této strany – brmboň. Pojďme se podívat na tři nejvýraznější brmboně.

Stranu založil Petr Macinka, jenž se prezentuje jako prostořeký politický ranař. Je však těžké být chlapácký mačo se jménem, co se rýmuje se slovy micinka, pacinka, prcinka či nácinka (sic!). Zvukomalebné jméno už zrodilo i řadu přesmyček včetně Maketa prcin či Prcina kmeta.

Kromě silácké má tento politik i pateticky vzletnou řečnickou polohu, třeba když přirovnával Viktora Orbána k Michelangelovi, co se rodí jednou za pět set let, a to jen chvíli předtím, než se maďarský papaláš odporoučel do propadliště dějin.

Čestným prezidentem Motoristů je Filip Turek. I jeho jméno posměváčci překrucují ve stylu Motůrek či Tutůrek. „Turek byl opět za turáka,“ napsal zjemněle diskutér po politikově projevu chatrnou angličtinou na jednání ministrů v Bruselu. A to Turek ani žádným ministrem není, jen vládním zmocněncem vulgo „zmoštěncem“, jak říká hlas lidu s odkazem na jeho kamuflovanou moštárnu. Haló způsobila též slova o deratizaci parazitů na ministerstvu, což je od někoho svévolně přisátého k ministerské kanceláři celkem troufalé prohlášení.

Třetím výtečníkem se stal ministr kultury Oto Klempíř, jemuž se říká dle krycího jména prostě Olda. Ani on není bůhvíjaký myslitel a rétor, ačkoli světácky míchá češtinu s angličtinou a s oblibou trousí cizí výrazy. Jenže si plete třeba primát s primariátem, podobně jako Milouš Jakeš kdysi pomotal brojlery s bojlery. A když se Olda frajersky chlubí, jak v mládí zažíval „street riot“ čili pouliční protesty, moc lidí mu to jako komunistickému konfidentovi nevěří.

Pokud nad tímto politickým podnikem kroutíte nevěřícně hlavou, vězte, že jeho pupeční šňůra vede k Institutu Václava Klause, zvanému Klausoleum. Povýšenost, namyšlenost a aroganci tu naši brmboňové sáli spolu s toporným jazykovým kutilstvím svého duchovního otce. Ostatně, kam šli Motoristé oslavit s Klausem volební úspěch? Do hospody U Blekotů. Co víc si může fejetonista přát.

Autor je učitel a publicista.

Glosa

Brm brm boys nebo zmoštěnec. Jak říká internetová tvořivost současným špičkám Motoristů?

Programová jednání ANO, SPD a Motoristů. Filip Turek (Motoristé sobě). (24. října 2025)

