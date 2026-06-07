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V 19. století patřilo Maďarsko ke kulturním a průmyslovým centrům Evropy. | foto: Kresba Lela Geislerová

Karel Černý
Doporučujeme   18:00
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Maďarsko k sobě už po léta poutá pozornost svou opozicí vůči zbytku Evropy. Kde se ale v Maďarech tento postoj vzal? K jeho kořenům se musíme vydat hluboko do 19. století. Do časů, kdy Budapešť zářila víc než západoevropské metropole.

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Příklon k neliberální demokracii a k Moskvě Vladimira Putina, odklon od Evropské unie, korupční skandály a hospodářská stagnace... Více než patnáctiletá vláda Viktora Orbána sunula Maďarsko na bezvýznamnou evropskou periferii.

Kdysi však Maďarsko patřilo ke kulturním a průmyslovým centrům Evropy: Budapešť se pyšnila první linkou metra na kontinentu (1896), dříve se metro rozjelo jen v Londýně (1863). Budapešť byla největším přístavem na Dunaji, významnějším než Vídeň a Bělehrad.

Budapešť rostla „americkým tempem“, rychleji než Berlín, Londýn nebo Paříž. Město se pyšnilo první linkou metra na kontinentu.

Podobně se Maďaři chlubili hned po Francii nejhustší železniční sítí v Evropě. Tahounem průmyslu se ostatně stala výroba parníků, vagonů a lokomotiv. Sama Budapešť v 19. století rostla „americkým tempem“, tedy rychleji než Berlín, Londýn a Paříž, když se počet jejích obyvatel zvýšil desetkrát.

Maďarský dělník přitom bydlel v činžovním domě, nosil padnoucí oblek a netrpěl hlady ani za první světové války, kdy zbytek monarchie hladověl. Měšťané pak kromě veřejné dopravy využívali erárem provozované vodovody, toalety a lázně. A každá budapešťská čtvrť měla i svůj úředně licencovaný nevěstinec a maďarské společnice se vedle motorů, kolejnic a spisovatelů staly úspěšným exportním artiklem.

Maďarský zázrak

Prosperita se opírala o kvalitní školství, zejména o gymnázia, tažená nadšenými obrozenci: Maďaři na přelomu 19. a 20. století vychovali hned pět pozdějších nositelů Nobelovy ceny. Prosperita se též opírala o multikulturní charakter Budapešti.

Noví kapitalisté židovského a německého původu se pomaďaršťovali a přes sňatky propojovali s maďarskou aristokracií, která rezignovala na tradiční kariéry v armádě a diplomacii, protože pochopila, že budoucnost patří průmyslu a financím.

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Zlatý věk Maďarů. Co stálo za vzestupem a pádem uherského zázraku, jehož dozvuky rezonují dodnes?

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V 19. století patřilo Maďarsko ke kulturním a průmyslovým centrům Evropy.

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