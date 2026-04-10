Článek se příznačně jmenuje Šéfovi policie jsem od Mogileviče vozil 50–100 tisíc dolarů. Orbánovi od 300 tisíc dolarů výše. Zpověď Lászlóa Kovácse, bývalého člena mafie v Budapešti.
Kovács má sice ukrajinské občanství, ale jeho otec byl etnický Maďar a on sám hovořil plynně maďarsky. Vyhlédl si ho šéf jedné z největších ruskojazyčných mafiánských skupin Igor Korol a Kovács pro něj pracoval jako tlumočník. Hlavním bossem byl Semjon Mogilevič, který vydělával na podvodech s lehkými topnými oleji.
Budapešť v 90. letech byla jako Chicago před sto lety. Neuplynul týden, aby někoho nezastřelili nebo nevyhodili do povětří.
Jeho partnerem v tomto byznysu byl podle Kovácse šéf maďarské policie Sándor Pintér, který mohl z titulu své funkce zastavit jakékoli vyšetřování, za což mu Mogilevič pravidelně platil. A platil často, protože Budapešť v 90. letech byla jako Chicago před sto lety. Neuplynul týden, aby někoho nezastřelili nebo nevyhodili do povětří.
Sándor Pintér tehdy vsadil na vycházející hvězdu maďarské politiky Viktora Orbána. A s ním i Semjon Mogilevič. „V roce 1997 začaly částky stoupat, jednou mi Mogilevič dal tašku s milionem dolarů. Tyhle peníze byly pro Víťu, jak říkal Orbánovi,“ líčil Kovács. „Roku 1998 byly volby a Semjon počítal s tím, že po Orbánově vítězství si bude moci dělat, co chce.“
Vypadalo to, že vše půjde podle plánu, protože Orbán z Pintéra udělal ministra vnitra, Mogilevič se ale choval vůči Maďarům přezíravě a ani Orbán s Pintérem nechtěli být zavázáni ruskojazyčné mafii. Postupně její hlavní představitele donutili Maďarsko opustit, sám Kovács si nakonec odseděl sedm let za únos, byť prý s tím neměl nic společného. „Pokud se v Maďarsku změní moc, velmi rád budu vypovídat u soudu. Chtěl bych se ještě někdy podívat do očí Sándoru Pintérovi,“ říká Kovács.
***
Maďarských voleb se týká i článek moskevského listu Vedomosti. Ten se zabývá údajným odhalením výbušniny a detonátorů u plynovodu, jenž spojuje Srbsko s Maďarskem a kterým proudí ruský plyn. Nález oznámil srbský prezident Aleksandar Vučić, který o vyšetřování informoval i Viktora Orbána.
Orbán svolal zasedání rady obrany Maďarska a ministr zahraničí Péter Szijjártó označil pokus o diverzi na srbském úseku plynovodu za útok na suverenitu jeho země ze strany Ukrajiny. Později také řekl, že maďarskou část plynovodu bude chránit armáda. Ukrajina je v maďarské předvolební kampani vůbec velkým tématem, Szijjártó již před měsícem varoval, že Ukrajina bude chtít zaútočit na maďarskou energetickou infrastrukturu.
Podle Vedomostí Budapešť nemůže počítat s podporou Bruselu. Vzhledem k tomu, že Evropská komise již dříve ignorovala zničení plynovodu Nord Stream, jen těžko bude reagovat na nález výbušniny u interkonektoru Srbsko–Maďarsko, říká Kamran Gasanov, politolog univerzity v Salzburgu. Pokud prý proběhne skutečné vyšetřování, vina může padnout na Kyjev.
„Mezi Budapeští a Kyjevem se Brusel staví za Kyjev. Nejsem si jistý, jestli EU spolupracuje s diverzanty, ale pomáhat nenáviděnému Orbánovi Brusel nemá důvod. Pro EU je výhodné, aby Orbán prohrál volby, a v tom se jejich zájmy shodují,“ zdůraznil Gasanov.
***
Komentátor bulvárního listu Moskevskij komsomolec Dmitrij Popov tvrdí, že Severoatlantická aliance je v těžké krizi a Rusko by toho mělo využít. Jeho materiál má poměrně jednoznačný titulek Trump testuje NATO. Pro Rusko je to šance udeřit.
Autor popisuje spory mezi Washingtonem a evropskými spojenci ohledně úderů na Írán. „NATO se přirozeně nezhroutí, ale poslední události na Blízkém východě a reakce na ně v Evropě ukazují skutečnou jednotu Aliance. Vypadá to, jako by se šéf bandy opil a začal řádit, ale jeho podřízení se jednoduše stáhli a jen čekají, až boss vychladne,“ píše list.
Podle Popova evropské země ve finále budou ještě závislejší na USA, ale bude to Donald Trump, kdo bude rozhodovat, jestli Američané své spojence ochrání. „A toho by Moskva měla využít. Dokud šéf řádí a jeho pobočníci nevědí, co mají dělat, je nejvyšší čas využít okamžik. Bylo by načase vysvětlit pobaltským tygrům, že nyní je nikdo bránit nebude. A vysvětlit jim to nikoli na papíře, ale útočnými drony. Funguje to, Írán by mohl vyprávět,“ uzavírá Popov.