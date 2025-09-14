Malá školní revoluce! Dost bylo ohavných budov, moderní architektura všechno mění

Říká se, že v Česku se staví jen velmi málo zdařilých veřejných budov, a o školách se dá říct, že novostavby nevznikají téměř vůbec. Problém s jejich nedostatkem mají především velká města, do kterých se stěhuje čím dál víc lidí. A je přitom jedno, jestli se bavíme o školách mateřských, základních, nebo středních.
Praha má od revoluce tolik novostaveb základních škol, že by se daly spočítat na prstech jedné ruky. Ovšem v příštích letech by se měla situace změnit.
Například Praha má od revoluce tolik novostaveb základních škol, že by se daly spočítat na prstech jedné ruky; v Ústeckém kraji loni po dekádách konečně vznikla novostavba školky... Ovšem v příštích letech by se měla situace změnit. Je to vidět i na architektonických soutěžích na nové školy, které samosprávy v posledních letech vyhlásily. Základní škola se má stavět v pražském Karlíně, školka zase na Červeném Vrchu, další zase přibude v areálu Nové Zbrojovky v Brně. A jak to vypadá, když škola vznikne jako promyšlený projekt, který roste pod rukama architektů? Tady jsou tři příklady.
V základní škole VIDA
První září znamená většinou nový začátek pro děti, ale pomyslným prvňáčkem je letos také základní škola VIDA. Vrata se tu totiž letos otevřela taky poprvé. Najdeme ji ve středočeské obci Chýně, jen pár kilometrů za Prahou. I kvůli její poloze se sem lidé z metropole stěhují, což, stejně jako v nedaleké Hostivici, znamená přetlak tamních školských podmínek. Školy tam jednoduše praskaly ve švech.
Společný problém přiměl obce ke společnému postupu, a tak v katastru první z nich nechaly společně postavit novou svazkovou základní školu. Její podobu svěřily do péče architektonického studia OVA, jež navrhlo třípatrovou budovu využívající sklonu pozemku. Ven je tak možné vystoupit nejen z přízemí, ale také z prvního patra. Učebny obklopují rozlehlý společný prostor s několika vícepodlažními atrii.