Malá školní revoluce! Dost bylo ohavných budov, moderní architektura všechno mění

Premium

Fotogalerie 15

Základní škola VIDA v Chýni. | foto: Alex Shoots Buildings

  12:00
Hurá, zpátky do školy! Nebo tedy alespoň do školní budovy. I škola může být architektonická perla lokality, která navíc udává charakter celého místa. V posledních letech jich příliš nevznikalo, nyní ale projektů přibývá. Podívejte se na školy, které v Česku za poslední rok vznikly a nastavily pomyslnou laťku do budoucna.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Říká se, že v Česku se staví jen velmi málo zdařilých veřejných budov, a o školách se dá říct, že novostavby nevznikají téměř vůbec. Problém s jejich nedostatkem mají především velká města, do kterých se stěhuje čím dál víc lidí. A je přitom jedno, jestli se bavíme o školách mateřských, základních, nebo středních.

Praha má od revoluce tolik novostaveb základních škol, že by se daly spočítat na prstech jedné ruky. Ovšem v příštích letech by se měla situace změnit.

Například Praha má od revoluce tolik novostaveb základních škol, že by se daly spočítat na prstech jedné ruky; v Ústeckém kraji loni po dekádách konečně vznikla novostavba školky... Ovšem v příštích letech by se měla situace změnit. Je to vidět i na architektonických soutěžích na nové školy, které samosprávy v posledních letech vyhlásily. Základní škola se má stavět v pražském Karlíně, školka zase na Červeném Vrchu, další zase přibude v areálu Nové Zbrojovky v Brně. A jak to vypadá, když škola vznikne jako promyšlený projekt, který roste pod rukama architektů? Tady jsou tři příklady.

V základní škole VIDA

První září znamená většinou nový začátek pro děti, ale pomyslným prvňáčkem je letos také základní škola VIDA. Vrata se tu totiž letos otevřela taky poprvé. Najdeme ji ve středočeské obci Chýně, jen pár kilometrů za Prahou. I kvůli její poloze se sem lidé z metropole stěhují, což, stejně jako v nedaleké Hostivici, znamená přetlak tamních školských podmínek. Školy tam jednoduše praskaly ve švech.

Společný problém přiměl obce ke společnému postupu, a tak v katastru první z nich nechaly společně postavit novou svazkovou základní školu. Její podobu svěřily do péče architektonického studia OVA, jež navrhlo třípatrovou budovu využívající sklonu pozemku. Ven je tak možné vystoupit nejen z přízemí, ale také z prvního patra. Učebny obklopují rozlehlý společný prostor s několika vícepodlažními atrii.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu Lidovky.cz, iDNES.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.