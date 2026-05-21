Současná krize výstavby má vedle mnoha dalších jeden důležitý vedlejší efekt: developeři staví byty stále menší a menší. Není to ale tolik na překážku, i dvacetimetrové příbytky totiž lze udělat ve stejné kvalitě, jakou mají třípokojové byty. Stačí si k tomu jen přizvat architekty. Na snímku je žižkovská garsonka o velikosti 36,3 metrů čtverečních, které dominuje skříň coby ložnice i obývací pokoj.
Autor: BoysPlayNice
Je to v podstatě čtverec, byť nepravidelný. Velikost je ještě slušná, se 36,3 metru čtverečního se pražský žižkovský byt řadí k těm větším garsonkám. Má to ovšem háček: zadání proměny bylo vytvořit byt pro čtyřčlennou rodinu. Proměny žižkovské garsonky se chopilo architektonické studio ORA, které mělo k dispozici jednotku, jež vznikla podobně jako mnoho dalších rozdělením velkého prvorepublikového bytu. I v tomto případě tu vznikla plnohodnotná jednotka. Je tu kuchyně s jídelnou, ložnice a skříň, která částečně slouží jako takový malý obývací pokoj i jako další prostor pro spaní.
Autor: BoysPlayNice
Do pomyslné skříně schovali architekti ještě další dvě postele. Jde v podstatě o palandu, která je ale víc zakrytá, přičemž spací prostor dole slouží přes den jako sedačka, kdežto vrchní postel lze zase díky dvířkům uzavřít do jednoho malého soukromého prostoru, a tak vypadá v podstatě jako horní skříňka.
Autor: BoysPlayNice
Žižkovskou garsonku o velikosti 36,3 metrů čtverečních přetvořili architekti ze studia ORA v bydlení pro čtyřčlennou rodinu.
Autor: BoysPlayNice
Hlavní inspirace pro přestavbu bytu přišla ze středověkých skříňových postelí. Rodičovská postel je tak vsunutá do velké obytné stěny, od zbytku prostoru ji odděluje další skříň.
Autor: BoysPlayNice
V případě potřeby se dají dvířka ve skříni otevřít, vystrčit nohy a prodloužit tak prostor pro spaní.
Autor: BoysPlayNice
V bytě zbylo místo i na předsíň.
Autor: Boys Play nice
Koupelna v žižkovské garsonce.
Autor: BoysPlayNice
Původně to byl malý tmavý stísněný byt. Byl v kontrastu s vlastní majitelkou, která je malířka, ale i s jejím záměrem vytvořit z holešovické jednotky pěkný byt k pronájmu. Studio Plus One Architects, které si k projektu přizvala, tu obrazně řečeno nenechalo kámen na kameni.
Autor: Radek Úlehla
Byt s podlahovou plochou 35 metrů čtverečních v prvním patře historického domu z konce dvacátých letech tvořila šestimetrová chodba s kuchyní a toaletou. Ve zbytku se choulila ložnice s koupelnou. To všechno vzalo bourací kladivo. Příčky šly pryč prakticky všechny, což otevřelo možnosti poskládat byt znovu a lépe.
Autor: Radek Úlehla
Vznikla vstupní plocha, oddělená skříní, která vede až k balkonovým dveřím, po příchodu je tak vidět rovnou do městské zeleně. Na botník navazuje jídelní bar.
Autor: Radek Úlehla
Byt pro malířku je po kompletní rekonstrukci od studia Plus One Architects plný světla. Architekti vybourali v bytě téměř všechny příčky. Podlahová plocha bytu je 35 metrů čtverečních.
Autor: Radek Úlehla
Prostor tvoří dále obytná místnost s ložnicí v jednom. Postel je nízká, díky tomu z ní může člověk pozorovat koruny přilehlých stromů, přestože se nachází jen v prvním podlaží.
Autor: Radek Úlehla
V místnosti se nachází malá kuchyňská linka s dvouplotýnkou a dřezem a za ní je prakticky jediná zeď, která od kuchyně odděluje koupelnu.
Autor: Radek Úlehla
Je tu prostor pro sprchový kout, zakrytý mléčným, neprůhledným sklem, za ním, dál do malé chodbičky, se nachází jediné interiérové dveře, vedoucí k toaletě.
Autor: Radek Úlehla
Je tu prostor pro sprchový kout, zakrytý mléčným, neprůhledným sklem, za ním, dál do malé chodbičky, se nachází jediné interiérové dveře, vedoucí k toaletě.
Autor: Radek Úlehla
Půdorys malířčina bytu.
Autor: Radek Úlehla
Další pražský projekt se zdál být téměř neřešitelným úkolem. Majitel poměrně velkého bytu chtěl z malé průchozí místnosti vytvořit prostor se třemi různými funkcemi: kuchyní, jídelnou a obývacím pokojem. Na všechno ale bylo pouhých dvacet metrů čtverečních.
Autor: Studio Flusser
A tak vznikl černo-bílý blok situovaný do rohu místnosti. Je v něm vše: plně vybavená kuchyně s kávovarem, lednicí, stolem i židlemi.
Autor: Studio Flusser
V černo-bílém bloku situovaném do středu místnosti je ukryto vše. Je to chytře vymyšleno, pokud se vysune správný kus nábytku, najednou je v místnosti stůl, pokud zatáhnete za bílý kus nábytku vedle linky, otevřete dveře...
Autor: Studio Flusser
Je tu schovaný také obývací prostor s pohodlnou pohovkou, holá zeď naproti pojala v podstatě kino, visí tu totiž projektor. Jsou tu také podnožky, malé stolky, světla, ale i úložné prostory.
Autor: Studio Flusser
Je tu schovaný také obývací prostor s pohodlnou pohovkou, holá zeď naproti pojala v podstatě kino, visí tu totiž projektor.
Autor: Studio Flusser
Minimalistická místnost je v podstatě jednou velkou vestavěnou skříní od podlahy po strop, od jednoho rohu k druhému. Studio Neuhäusl Hunal zvolilo pro stěnu světlou a hladkou plochu v matném odstínu a nevyplněné prostory jsou záměrně v kontrastu.
Autor: Studio Flusser
Uprostřed velké bílé plochy jsou tak dva rušivé černé elementy: prostor pro linku a pro sezení.
Autor: Studio Flusser
Minimalistická místnost je v podstatě jednou velkou vestavěnou skříní od podlahy po strop, od jednoho rohu k druhému. Všechno ostatní musí člověk najít. Je to chytře vymyšleno, pokud se vysune správný kus nábytku, najednou je v místnosti stůl, v jiném případě se zase ze stěny vysunou zmiňované podnožky, pokud zatáhnete za bílý kus nábytku vedle linky, otevřete dveře.
Autor: Studio Flusser
Jediné, co se nedá zasunout zpátky do kompaktního nábytku, je anglický buldoček, který tu žije s pánem.
Autor: Studio Flusser
Nizozemský příklad řešení malého bydlení má pouhých 6,89 metru čtverečních. Za jeho řešením stojí rotterdamská studia Star a Board, přičemž dvojice architektů si ho navrhla sobě na míru. A i přes velikost příbytku mají díky navrženému řešení nejen funkční, ale dokonce luxusní byt.
Autor: Ossip van Duivenbode
Ateliéry plochu rozdělily do čtyř zón, jež odlišují různé materiály, především ale výška. Zatímco obývací pokoj má stropy tři metry vysoko, ložnice dosahuje jen 1,14 metru a je pod ní bohatý úložný prostor, jehož součástí je i malá kuchyňka.
Autor: Ossip van Duivenbode
Pod oknem se nachází malá lavice, tedy improvizovaný obývák, pro který architekti ponechali výšku tři metry. Díky tomu působí prostor vzdušně.
Autor: Ossip van Duivenbode
Každá místnost má zároveň jinou barvu. Ložnice, vložená do stěny, je vymalovaná nazeleno, samotná stěna, stejně jako hlavní prostor, je lososová, koupelna modrá a prostor sauny je z čínského černého mramoru z osmdesátých let.
Autor: Ossip van Duivenbode
Část bytu tvoří vzhledem k velikosti něco opravdu překvapivého – je tu toaleta se sprchou a také infrasauna. Ta má výšku 1,80 metru.
Autor: Ossip van Duivenbode
Architekti dali projektu název Cabanon, a to podle stejnojmenného projektu chaty zakladatele moderní architektury Le Corbusiera. Rotterdamský byt pojali jako experiment, který ozkoušeli sami na sobě.
Autor: Ossip van Duivenbode
Zajímavé je, že architekti po celou dobu přizpůsobovali prostory jednotlivému nábytku. Ložnice je tak udělaná k velikosti matrace, skříňky ve stěně představující kuchyň se tvořily podle rozměrů minichladničky a wellness místnost se přizpůsobila délce vany. Základ však tvoří nábytková stěna vyrobená na míru.
Autor: Ossip van Duivenbode
Malý byt vypadá jako velká designovka. Vznikl přitom přestavbou podkroví, které se nachází v nejvyšším patře rezidenční budovy z padesátých let; dřív to byl sklad.
Autor: Ossip van Duivenbode
Ložnice dosahuje jen 1,14 metru a je pod ní bohatý úložný prostor, jehož součástí je i malá kuchyňka.
Autor: Ossip van Duivenbode
Prostor opticky rozšiřuje velké okno, které má šest metrů čtverečních, a zastupuje tedy jednu celou stěnu, byt tak v podstatě pokračuje i směrem ven.
Autor: Ossip van Duivenbode
Nizozemský design povýšený na umění. Byt má pouhých 6,89 metru čtverečních. Za jeho řešením ovšem stojí rotterdamská studia Star a Board, přičemž dvojice architektů si ho navrhla sobě na míru.
Autor: Ossip van Duivenbode