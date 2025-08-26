Tuten malej princ. Nadšenkyně připravila světové dílo v sedmi nářečích, vyjde i v plzenštině

Tím prvním bylo v roce 2020 vydání v brněnském hantecu s názvem Malé principál. „Vyšlo v době, kdy byl celý svět paralyzovaný lockdowny kvůli pandemii, a řada lidí mi pak psala, že načasování bylo skvělé – knížka jim udělala radost a v té nelehké době je povzbudila,“ vzpomíná podnikatelka a do roku 2024 také dvojnásobná poslankyně Evropského parlamentu Martina Dlabajová.
Následovala vydání ve valaštině (Malučký princ), podkrkonošském nářečí (Malej princ), slováckém nářečí (Malušenký princ), hanáčtině (Malé královské sênek), ostravštině (Maly prync) a nejnověji v laštině (Malunky prync). Reakce čtenářů byly vesměs nadšené a nakladatelství Jota, pod jehož hlavičkou dílka vycházejí, plánuje i další vydání.
Je zřejmé, že bez poměrně rozsáhlého slovníku na konci knihy by výslednému překladu do podkrkonošského nářečí ani většina tamních obyvatel vůbec nerozuměla.
„Malé principál v brněnském hantecu se stal dokonce bestsellerem. I o tituly v jiných dialektech, které jsme vydali, projevují zájem čtenáři nejen z příslušného regionu, ale také sběratelé. Občas nás kontaktují také informační centra, která mají zájem knihu zařadit do prodeje mezi své propagační předměty,“ tvrdí Jana Ptáčková, manažerka propagace nakladatelství Jota s tím, že ani letos vydaná laština velmi pravděpodobně nebude poslední.
Martina Dlabajová, která od prvopočátků celou řadu pro nakladatelství osobně zajišťuje, je konkrétnější. V přípravě je plzeňský dialekt s příznačným názvem Tuten malej princ, zálusk si prý dělá na pražštinu a ani tím zdaleka nehodlá skončit. „Nakladatelství Jota reagovalo od začátku velmi pozitivně a naše spolupráce stojí na vzájemné důvěře. Já se starám o výběr nářečí, překladatelů a ilustrátorů, Jota pak o všechny další kroky – od samotného vydání až po marketing a distribuci,“ vysvětluje Dlabajová svou roli při vzniku knih.
Od sbírky ke svatokrádeži
K Malému princi má celkově speciální vztah: je majitelkou jedné z největších sbírek vydání knihy na světě. „Když jsem začínala, netušila jsem, že za pár let bude mít sbírka téměř 400 exemplářů a zabere pořádný kus knihovny. Dnes v ní najdete celou řadu vzácných kousků – od prvního francouzského vydání z roku 1943 přes první české z roku 1959 nebo vydání v Braillově písmu až po překlady z exotických zemí a regionů z celého světa.“
Sbírat je začala ještě na gymnáziu, kdy se Malý princ stal první knihou, kterou přečetla v italštině. Od té doby si vozí nové přírůstky ze všech cest. „Například minulý týden jsem přivezla z francouzské Bretaně překlad v bretonštině a v galštině.“
Její sbírka je soukromá, čas od času vyrazí s tím nejzajímavějším, co vlastní, na besedy do škol, případně uspořádá krátkodobou výstavu. O to více jí záleží na tom, aby si celosvětově proslulou knihu mohlo přečíst co nejvíc Čechů v jazyce, který je jim nejbližší. Ostych ztratila před výlohou ve Furlánsku. Velká literatura skutečně nemusí vycházet jen ve velkých jazycích. „Právě tam jsem si uvědomila, že v českých a moravských nářečích Malý princ zatím neexistuje, a sama sobě jsem tehdy slíbila, že se o to jednou pokusím,“ vzpomíná. „Lidé mi často říkají, jak je konkrétní vydání potěšilo a připomnělo jim dětství. A zároveň se zajímají, jaká další vydání budou následovat.“
Příběh převyprávěný do jazyka malých skupin ale přece jen v naší kotlině emoce budí. „První, co mi prolétlo hlavou, když jsem dostala nabídku převést Malého prince do podkrkonošského nářečí, bylo, že je to svatokrádež,“ přiznává Klára Hoffmanová, která na překladu spolupracovala s dialektoložkou Jarmilou Bachmannovou. Obě na začátku poněkud váhaly, nakonec ale přijaly výzvu a pustily se do práce. Hoffmanová je autorkou dvou knih v podkrkonošském nářečí, Bachmannová patří k týmu za Českým jazykovým atlasem a je také autorkou Slovníku podkrkonošského nářečí.
Zánik dialektů
„Psát knížky v nářečí bylo určitě lehčí, protože vycházely ze zdejšího kraje, ať už to byly pohádkové Krakonošoviny, nebo Vrdlouhání – polopohádkové vyprávění o zdejším venkovském doktorovi. Ale Malý princ, ať je to pohádka, nebo fantasy, je odjinud a bylo velmi těžké hledat nářeční výraz třeba pro slovo byznysman,“ hodnotí regionální autorka Hoffmanová. I proto byla vděčná za možnost spolupráce s profesionální lingvistkou, která má místní mluvu v malíku.
„Můj někdejší šéf v dialektologickém oddělení s humorem sobě vlastním tvrdil, že nejlepší nářečí umíme my dialektologové, a lidé nám to kazí, protože ne vždy řeknou to, co od nich očekáváme. Zkrátka nářečí, jak jsme se ho naučili z učebnic, už zdaleka neodpovídá dnešnímu mluvnímu úzu,“ říká Bachmannová. A ačkoli zkoumání nářečí zasvětila celý život, nepatří k militantním propagátorům místních variant jazyka.
„Mám-li být upřímná, vývoj dialektů, přesněji řečeno jejich pozvolné zanikání, mě jako dialektoložku rozesmutňuje, ale je to přirozený proces, který nelze nijak výrazně ovlivnit. Nářečí můžeme zkoumat, můžeme ho popisovat, a tak zachovat jako výraznou kulturněhistorickou hodnotu pro naše potomky.“
Na druhou stranu ale nemůžeme nikoho nutit, aby nářečím mluvil, a jazykovědci to dobře vědí. Na rozdíl od samozvaných brusičů jazyka, kteří by „staré časy“ v lidské řeči chtěli zachovat skoro až násilím.
„Zdá se to až paradoxní, ale sama jsem kdysi při zodpovídání dotazu jazykové poradny Ústavu pro jazyk český marně přesvědčovala volajícího o nereálnosti jeho představ – důrazně totiž žádal, abychom lidem nařídili mluvit nářečím, a to podle místa jejich bydliště,“ vzpomíná dialektoložka.
Časy se zkrátka mění, a tak je zřejmé, že bez poměrně rozsáhlého slovníku na konci knihy by výslednému překladu do podkrkonošského nářečí většina místních ani nerozuměla. Přesto Jarmila Bachmannová vnímá knihu jako cenný zdroj informací o tom, jak se mluvilo a mluví v Jizerských horách a Krkonoších. A nejen tam.
„Postupně odcházejí lidé, kteří přirozeně nářečím mluvili, v zapomnění upadají předměty i činnosti spjaté s tradičním, především venkovským životem. Lidé více cestují, většina z nich už nežije celý život v místě, kde se narodili, poslouchají obvykle spisovné promluvy z médií a podobně. Zjednodušeně se dá říct, že v dnešní době všichni mluvíme v běžném neoficiálním hovoru obecnou češtinou, do níž nářeční rysy různou měrou pronikají,“ zamýšlí se jazykovědkyně. Mluvčí z oblasti kolem nejvyšších českých hor tak nepoznáte podle slovní zásoby, ale prozradí je mnohem nenápadnější koncovky (s tátem, ke strejcoj nebo za sestřenicej) či výslovnost (v jako u – zrouna, do usi).
|
‚Hroznohadica co šlukla elefanta.‘ Po překladech do stovek jazyků vyšel Malý princ také v hantecu
Jednoduchý úkol ale před sebou neměli ani překladatelé do dodnes výrazných dialektů. Třeba překladatel do ostravštiny Martin Müller se zapojením do projektu váhal kvůli jadrnosti svého dialektu a filozofické podstatě příběhu dítěte putujícího mezi planetami. „Přišlo mi, že to může být hit, ale i průšvih. Máte tolik možností, jak klasiku můžete zprznit. Malý princ mluví jako havíř, z úst mu padají sprosťárny, přitom je to vlastně dítě. Spousta lidí má text spojený s dětstvím, moudrostí, nevinností, a najednou to může působit jako skeč ze Tří tygrů.“
Nad očekávání
Kromě toho, že si nebyl jistý sprostými slovy, musel se stejně jako jiní autoři překladů do nářečí popasovat s tím, že ne každý mluvčí používá stejné lexikum. „Posílal jsem třetí draft několika lidem z Ostravy. Záměrně jsem vybíral různé věkové skupiny, široký rozstřel. Nejtěžší totiž bylo najít takovou verzi ostravštiny, která by byla srozumitelná všem, i když třeba se slovníkem, který je na konci knihy. Něco, co by nepůsobilo moc archaicky, ale zároveň si to uchovalo ten ostravský sound.“
Müller přiznává, že těsně před odevzdáním znal snad každé slovo překladu a knihu úporně nenáviděl, jakmile ale byla na pultech knihkupectví, vrátil se Malý princ mezi jeho srdcovky. „Reakcí bylo spoustu a byly vesměs pozitivní, což mě doteď nepřestává udivovat, protože jsem čekal větší kontroverzi. Na uvedení v rámci ostravského knižního festivalu jsme spolu s ilustrátorkou Alžbětou Štenclovou podepisovali výtisky snad hodinu. Vůbec jsem nečekal, že to celé bude mít takový dopad.“