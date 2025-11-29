„Uvnitř nacházím dopisy i fotky.“ Česká urbexerka navštěvuje domy, které pohlcuje rozklad

Lidovky.cz: Nedávno jste na Facebooku sdílela fotografie opuštěného mamutária. Fotky byly až neuvěřitelné. Jak se může stát, že takový objekt chátrá?
Celý ten příběh je neuvěřitelný. Vlastně omylem jsem narazila na článek o vraždě paleontologa, který si v Německu vybudoval vlastní Mammutheum. Bylo tam zmíněno, že místo je dnes opuštěné, takže za pár dní už jsem seděla v autě směr Německo.
Muzeum patřilo Bernardu von Bredowovi, jenž jako šestnáctiletý v roce 1975 odkryl téměř celé tělo mamuta. Hodně cestoval, a jelikož se mu podařilo najít i různé pozůstatky pravěkých lidí, otevřel muzeum pro veřejnost, kde všechny exponáty vystavil. Během pětadvaceti let tudy prošlo přes milion návštěvníků.
Narazila jsem také na jeden dům, jehož majitel pořád žil, a to nedaleko, jenže objekt úplně rozložila dřevomorka. Majitel měl na výběr: buď svůj domov zbourat, anebo do něj nasypat obrovské množství peněz a modlit se, že všechno vymýtil. Nakonec tam celý svůj život nechal a přesunul se jinam.
Jenže město mezitím otevřelo vlastní muzeum s kopií jeho mamuta. Zklamaný Bredow se s dcerou uchýlil do Paraguaye, kde nějakou dobu žili, a začal se živit restaurováním a prodejem houslí. Dokonce vlastnil jedny housle vyrobené Antoniem Stradivarim.
A ty se mu staly osudnými: v říjnu 2021 vtrhli do Bernardovy rezidence neznámí muži, kteří paleontologa a jeho dceru zavraždili. Případ dosud zůstává nevyřešený, muzeum chátrá a nikdo o něm nemluví, město propaguje pouze svoje muzeum. Přestože je to teprve pár let, některé exponáty už se rozpadají a vrostly do divoké vegetace.