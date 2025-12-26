Cynická poučení ze života velikánů. Kniha o slavných lidech radí, jak manipulovat ostatními

Zákony lidské přirozenosti sám autor považuje za svou nejkompletnější knihu a radí každému, kdo od něj ještě nic nečetl, aby začal právě u ní.
Greene v ní nejprve rekapitulujícím přehledem demonstruje, že zná předchozí autority, které se fungováním lidské psychiky zabývaly. Konstatuje, že můžeme čerpat z rozsáhlé literatury, ať už se týká dětství a vlivu našeho raného vývoje, stínových stránek naší osobnosti (Carl G. Jung), původu naší empatie (Simon Baron-Cohen), konfigurace našich emocí (Paul Ekman), studií mozku (Antonio Damasio), vztahu mezi tělem a myslí (V. S. Ramachandran) nebo toho, jak fungujeme ve skupinách.
Emoce na uzdě
Následně ale výběr z těchto poznatků srozumitelně prezentuje nikoli ve formě teorií, ale na příkladech morálního vývoje fiktivních postav i historických osobností: někdy odstrašujících, jako je Stalin či vražedkyně Yolanda Saldívar, většinou ale pozitivních. Časové rozpětí je široké: od biblických postav a starořeckých politických vůdců přes Alžbětu I. a Martina Luthera Kinga až po lidi dosud žijící.
Někteří mu slouží jako příklady narcismu (Stalin), jiní jako ukázky, jak krotit destruktivní tendence ve svém státě (Periklés), jak může žena rozvinout svoji „mužskou“ stránku (Kateřina Sforza), ale nejčastěji jako příklady toho, jak se prostě prosadit, ať ve světě módy, jako Coco Chanel, či Lyndon Johnson v politice.
Obecně autor radí uvědomovat si, jak jsou naše nutně subjektivní postoje podmíněny místem i příslušností ke generaci, do níž jsme se narodili. Nabádá držet pod kontrolou vlastní emoce, které „soustavně kontaminují naše myšlení a nutí nás stáčet se k myšlenkám, jež nám přinášejí potěšení a konejší naše ego“. Ví, že není možné, aby naše sklony a pocity nebyly nějakým způsobem zapojeny do toho, co si myslíme.
Racionální lidé si toho ale jsou vědomi a pomocí sebezkoumání a úsilí jsou schopni do určité míry „odečíst“ své emoce od svého myšlení a omezit jejich působení. Iracionální lidé takové povědomí nemají: vrhají se do akce bez pečlivého zvážení možných důsledků a komplikací.
Lstí na lidi
Greene víceméně nabádá k tomu, aby racionálně uvažující jedinec, čtenář jeho knihy, využíval nejistá či zraněná ega a rozbujelé emoce ostatních ve svůj prospěch. Jako to dělala Coco Chanel: pocházela z chudého prostředí a vychovávali ji v klášteře, ale i díky četbě měla silně rozvinutou fantazii. A pak v sobě našla odvahu chovat se nekonvenčně: „Když jezdila na koni kolem zámku ve svých rajtkách se slaměným kloboukem na hlavě, najednou byla objektem, po němž lidé prahli.
Místo aby zůstala uzavřená ve svém imaginárním světě, plném snů a fantazií, mohla sama takové fantazie podněcovat u druhých. Chtělo to jen obrátit pohled – myslet nejdřív na publikum a vymyslet strategický plán, jak využít jeho představivosti.“
Lidé totiž nechtějí slyšet pravdu a upřímnost; chtějí, aby někdo uspokojoval jejich touhu po uznání a pochvale (tak si získával přízeň kolegů senátorů americký prezident Johnson), případně aby něco probouzelo jejich představivost, přenášelo je za hranice jejich banálních životů. Chtějí přelud a objekty, po nichž by mohli prahnout a hledat je, takže prostě „vytvořte kolem sebe a své práce ovzduší tajemna. Spojte ji s něčím novým, neznámým, exotickým, pokrokovým a zapovězeným.“, nabádá autor čtenáře.
Někdy prostě radí druhým zalichotit, čímž získáme prostor pro nenásilnou změnu jejich názoru nebo změkčení jejich obranného postoje. Britský premiér a spisovatel Benjamin Disraeli se přiznával k ještě chytřejší lsti: „Pokud si chcete získat něčí srdce, dovolte mu, aby vyvrátil nějaký váš omyl.“
Podle autora máme začít tak, že naoko nesouhlasíme s nějakou záležitostí, dokonce s určitou vehemencí, a pak začneme pozvolna jakoby chápat pohled toho druhého, čímž potvrdíme nejen jeho inteligenci, ale i jeho přesvědčovací schopnosti. „Získá tím nad vámi pocit lehké nadřazenosti a přesně to vy chcete.“ V tu chvíli začne být dvojnásob zranitelný vůči protitahu z naší strany. Podobný efekt můžeme vytvořit, když někoho požádáme o radu: dáváme tím nepřímo najevo, že si vážíme jeho moudrosti a zkušeností, a on je pak snadněji manipulovatelný.
Využít emoce
Což sice může znít cynicky (a také se to dá využít různými způsoby), nicméně Greene zdůrazňuje pozitivní působení podobných technik. A volá po konstruktivním rozvinutí našich emocí, které se nedají trvale potlačit. Tak u Perikla uvádí, že rozhodně nebyl jen suchý racionalista: cenil si odvážných činů spoluobčanů. Miloval „ducha“ Athén a inspiraci, kterou mu přinášel. Chtěl, aby Athéňané cítili lásku vůči svému městu a empatii vůči svým spoluobčanům. Představoval si stav rovnováhy – jasného chápání, proč se cítíme tak, jak se cítíme, vědomi si svých impulzů, abychom mohli uvažovat bez skrytého tlaku svých emocí.
Periklés chtěl, aby energie vycházející z impulzů a emocí sloužila našemu myslícímu já. „To byla jeho vize racionality a měl by to být i náš ideál,“ tvrdí Robert Greene.
A uvádí i příklady, jak lze emoce druhých využít k jejich vlastnímu prospěchu: například když terapeut Milton Erickson doporučil dvěma novomanželům rozhodnutým se rozejít, aby to určitě udělali, ale aby předtím strávili na rozloučenou poslední noc v hotelu. Ta proběhla tak úchvatně, že od svého záměru ukončit vztah upustili, jak psycholog předpokládal: „Vytušil, že muž se ve skutečnosti nechce rozvést a že jejich nepříjemné pocity pramení z jejich náboženského zázemí. Oba si byli velmi nejistí svými tělesnými touhami, bránili se ale jakékoli změně.“
Celkově chce autor čtenáře vést k tomu, aby každý z nich našel svůj individuální smysl života. Tak jako hrdinové, u nichž rekonstruuje, kdy u nich k okamžiku prozření došlo: u Marie Curie ve chvíli, kdy jako čtyřletá „vešla do otcovy pracovny a uchvátily ji různé chemické pokusy umístěné ve skleněné vitríně. Celý život cítila podobné rozechvění vždy, když vstoupila do laboratoře.“
Pro Antona P. Čechova to byla jeho první návštěva v divadle: „Celá ta atmosféra klamu a předstírání ho uchvátila.“ Pro Stevea Jobse to byl okamžik, kdy jako dítě procházel kolem výlohy obchodu s elektronikou, a pro Tigera Woodse to prý byla chvíle, kdy jako malý chlapec pozoroval otce, jak se golfovými míčky trefuje do sítě v garáži, a „nedokázal ovládnout své nadšení a touhu napodobit ho“.
Historie se neopakuje
Případně autor dává návod, jak se dělá prvotřídní umělecké dílo. Alfred Hitchcock vytvořil křížence minulosti a přítomnosti, což jeho filmům mělo dodávat hloubku: „Taková hloubka bude mít vždy tajuplný účinek na jakékoli publikum, protože bude dělat vaše dílo nadčasovým,“ slibuje Greene. K čemuž je ale nutné dodat, že ne každý má dostatečný talent a štěstí být ve správný čas na správném místě.
A co když někdo najde smysl života v tom, poctivě a podle zaběhnutých pravidel prostě vykonávat svoji práci pošťáka nebo dělníka? I tam je jistě možné být zvídavý a kreativní a plně se v tom realizovat, ale není radno přehnanou zvídavost nemístně aplikovat třeba na otevírání cizích dopisů.
Knihy o lidské „přirozenosti“ zřejmě existují i lepší, byť to svými názvy přímo nedeklarují, jako Chování: Biologie člověka v dobrém i zlém (Dokořán, 2019). Greenovy taktiky pro úspěch, sebezdokonalování a sebeobranu jsou podány sugestivně, ale žádná není univerzální: platí jen někdy a pouze na/pro někoho (lichotky na Donalda Trumpa zřejmě ano, ovšem ne nutně na jiné).
Ale Zákony lidské přirozenosti se dají číst i jinak: totiž jako poutavý kaleidoskop roztodivných povahopisů a katalog psychologických dilemat i s připojenými výsledky. Může z nich plynout, že žádná naše dilemata nejsou úplně nová, ale i to, že historie se nikdy zcela neopakuje a staré recepty v nových podmínkách nemusí platit. Zvláště když starší osvědčený návod, jak se odlišit, znají i skoro všichni ostatní…