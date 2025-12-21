„Revoluce“ Železné lady. Než se v Británii před 50 lety chopila moci, vládl tam socialismus

Volební vítězství konzervativců Margaret Thatcherové v květnu 1979 nebylo jen důsledkem vážných těžkostí britské ekonomiky, nýbrž i devastujících dopadů ropných šoků, šterlinkové krize a problémů s MMF, nemluvě o terorismu ze strany IRA a v neposlední řadě těžké kocoviny ze swingujících šedesátých letech. Bylo to mnohem vážnější.
V zemi panovala skličující, depresivní atmosféra „pozdního britského socialismu“, z něhož byli lidé unaveni, a tuto skutečnost skvěle odrážel dnes již legendární billboard konzervativců z předvolební kampaně na jaře 1979 s nápisem Labour nefunguje (Labour Is Not Working) a obrázkem zachmuřeně se tvářících lidí v dlouhé, bezútěšné frontě na imaginární „cosi“.
Vítězství thatcherismu
Triumf toryů, již byli vedeni Thatcherovou, ve volbách tak byl skutečným zlomem v moderních dějinách země. Voliči se totiž po čtyřiatřiceti letech odhodlali k zásadní změně sociálně-ekonomického statu quo, který nastavily Attleeho labouristické vlády v letech 1945–1951.
Budování britského socialismu se dělo se souhlasem většiny společnosti. Když vláda do své správy převzala doly, propukly v hornických komunitách po celé zemi bujaré oslavy.
Konzervativci vytáhli do voleb s důrazem na to, že sociální stát je tu pouze pro ty skutečně potřebné a že na prvním místě musí fungovat rodina a komunální a charitativní sociální péče. Vyhlásili, že nelze neomezeně utrácet na úkor budoucích generací a tak stát zadlužovat a že státní vlastnictví není zárukou správného spravování velkých firem a je třeba provést rozsáhlou privatizaci, s čímž souviselo i zkrocení všemocné odborářské centrály, napojené na Labour Party. A také že je třeba chránit národní zájmy i proti „Bruselu“, bude-li to třeba.
Zkrátka všechno to, co vešlo do dějin pod názvem thatcherismus, k němuž se ještě dnes někteří politici hlásí, si získalo sympatie prakticky ve všech vrstvách britské společnosti a stalo se fenoménem, jímž se politologové, historikové i ekonomové zabývají dodnes.