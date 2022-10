Nekupujte müsli tyčinky ani ovocné jogurty, radí Margit Slimáková. Jak dětem nevytvořit závislost na cukru?

Lidovky.cz: Co se týče stravování, je každé dítě jiné – jedno jí málo, druhé hodně, někomu chutná to, dalšímu ono. Lze tedy vůbec v tomto ohledu dávat všeobecné rady?

Není to jednoduché. Neexistuje jeden správný režim ani návod, jak by strava měla být rozložená, nebo co a v kolik hodin by se mělo jíst. Vždy je třeba řídít se konkrétním dítětem. Ale u všech by asi mělo platit, že všechno, co snědí, bude jen minimálně doslazované. Děti ve věku 3 až 18 let by měly konzumovat maximálně 25 gramů přidaného cukru denně, to pro představu může být i jen jeden slazený mléčný produkt.

Lidovky.cz: Děti dnes ale dostávají cukrovinky na každém kroku – ve školce, v obchodech, na návštěvách, u prarodičů, na dětských oslavách… Co s tím?

Všem je důležité jasně říct, že zdraví dítěte je vaše zodpovědnost a vy jako rodina si něco přejete. Poproste je, aby to dodržovali. Tím můžete v rodině předcházet darování sladkostí. Když babička peče buchtu, ukažte jí, že se dá upéct i jablečný štrúdl bez přidaného cukru. Nebo řekněte: „Děkujeme, my to nechceme.“ Klíčové je jasně se vyjádřit, není důvod si brát dárek od cizích lidí, můžete ho i odmítnout, jde přece o zdraví dítěte.