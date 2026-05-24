Poprvé neměl na stole rozložené malířské potřeby a místo dokonale nakreslených šklebů členů Bratrstva kočičí pracky bojoval spíš se skomírajícími kamny. Přiznal, že poprvé nemá na kreslení sil, a nechtěl, abychom chodili kolem horké kaše.
Viděli jsme se před pěti lety, kdy jsi říkal, že bojuješ s karcinomy, ale stejně jezdíš pod širák…
To první se nezměnilo. Zrovna jsem byl na deváté chemoterapii a ještě mě čeká jedna. Už jsem je absolvoval před lety dvakrát, ale tahle mi dává zabrat nejvíc. Nejdřív to bylo tlusté střevo a játra a pak přišla prostata.
To jsem to nevzal z dobrého konce.
Ale vzal. Třeba si to přečte někdo, kdo se plácá v podobných problémech. Aspoň bude mít oporu v tom, že je nás takových víc.
Stejně jsi ale na chatě a topíš si v kamnech.
Protože jsem tady rád. Rodina říká: Proč nejsi v Praze, kde máš všechno, uvařeno, tři kroky na záchod? Já vím, ale tam bych shnil. Tady jsem nucený dělat sám všechny věci jako dojít si do kadibudky, která je za potokem, pro vodu do studánky, která je taky přes potok, pro dřevo, aby kamna hořela. Snídani a večeři si udělám, ale na oběd teď jako paďour jezdím. Vlastně jsem po těch chemoterapiích fyzicky zkolaboval a jsem slabý jako komár. Ráno vstanu, ustelu, udělám si snídani, ale šourám se u toho jako dědek. Nejhorší je, že doma v Praze nevynesu banjo z přízemí do čtvrtého patra, kde bydlíme, a není tam výtah. Naštěstí se mnou jezdí moje žena Vladěnka a nosí mi banjo.
Čtu tak pomalu, jako kdybych četl nahlas. Takže to děláme tak, že Vladěna tu knihu přečte, vybere mi to, co je zajímavé pro ilustrování.