Markýzova předpověď z roku 1796. Záhadné červené body ve vesmíru astrofyzikové dosud nevysvětlili

Vladimír Karpenko
Glosa   16:30
Co když má nějaké těleso ve vesmíru tak obrovskou hmotu, že se v důsledku gravitace jeho světlo zase vrací zpět? Tedy žádné neuvidíme. Tuto zvláštní otázku položil roku 1796 francouzský vědec Pierre Simon markýz de Laplace, když psal o corps obscurs, podivných tělesech. Jsou taková; známe je jako černé díry. A nejen je.

Model teleskopu JWST | foto: NASAProfimedia.cz

Když se roku 2022 začali astronomové rozhlížet pomocí Webbova teleskopu, téměř všude se objevovaly nepatrné, červeně zářící body, jimž se dostalo označení Little Red Dots (LRD), malé červené tečky. Některé byly tak vzdálené, že zřejmě vznikly zhruba šest set milionů let po velkém třesku, v raném dětství kosmu. Brzy se ukázalo, že většina z nich zanikla asi půldruhé miliardy let po této úvodní události.

Když se roku 2022 začali astronomové rozhlížet pomocí Webbova teleskopu, téměř všude se objevovaly nepatrné, červeně zářící body.

Podle odborníků by LRD patrně umožnily nahlédnout do počátečních fází existence vesmíru. Ovšem co jsou ony červené body? Spekuluje se, že by to mohly být kompaktní galaxie s černými dírami ve svém středu nebo dosud neznámá vývojová fáze těchto děr, případně galaxie explodující se vznikem nových hvězd.

O červené barvě LRD se soudilo, že může mít dvě příčiny. Jeden názor vycházel z faktu, že to jsou nesmírně vzdálená tělesa vzdalující se od Země v důsledku rozpínání kosmu, takže právě vzdalování se způsobuje „roztahování“ vyzářeného světla k delším vlnovým délkám, tedy posun do červené oblasti. Podle jiné verze jsou neznámá tělesa obklopena obrovskými oblaky prachu, který nejméně rozptyluje červenou složku záření. Podobně to známe jako červánky, kdy sluneční světlo nad obzorem prochází prachem nad povrchem Země.

Nejvíc se vědci u LRD kloní ke klíčové roli černých děr, jen však postrádají paprsky X, pro tyto díry typické. Také v jednom pozorování, týkalo se 4500 galaxií, nebylo u čtyřiceti LRD zaznamenáno žádné ultrafialové záření, zato náhlý nárůst intenzity v oblasti nižší energie, tedy infračervené oblasti spektra. Podle závěru vědců to není známkou černé díry, ale objektu o nesmírně vysoké energii, jakou by běžná černá díra neměla.

Webbův teleskop našel hvězdy z doby jen 400 milionů let po velkém třesku

Už před dvaceti lety se objevila představa „kvazihvězd“, vznikajících z oblaku žhavých plynů, které zkolabují v obrovskou hvězdu, v níž se nastartuje jaderná fúze. Po několika milionech let, když vyhoří zásoba vodíku, jádro hvězdy imploduje a vytvoří černou díru obklopenou hvězdami. Podle dr. M. Begelmana z Coloradské univerzity, který model navrhl, jsou takové hvězdy opravdu mimořádně velké, o hmotnosti asi milionu Sluncí, nevypadají na to, že by byly hvězdami, a rovněž to nejsou černé díry. Potud jedna z nejlepších představ LRD, jejichž výzkum intenzivně pokračuje.

Dodejme ještě jednu teorii – LRD mohly vzniknout z velmi pomalu se otáčející temné hmoty. Té je vesmír plný, ale neví se o ní skoro nic. Francouzský markýz sotva tušil, že naznačil cestu významnému typu kosmických objektů, jejichž role je zřejmě pestrá. Jen pořád není jasné, odkud a kam ta cesta vede.

Vstoupit do diskuse

Příměří trvá, řekl Hegseth. Budoucí ochrana Hormuzu podle něj v režii USA nebude

Americký ministr obrany Pete Hegseth vede v Pentagonu tiskový brífink o válce s...

Glosa

Markýzova předpověď z roku 1796. Záhadné červené body ve vesmíru astrofyzikové dosud nevysvětlili

Model teleskopu JWST

Fotbalovým sudím v Česku bude šéfovat cizinec. Kovaříka nahradí španělský expert

Bývalý španělský sudí Carlos Clos Gómez jako garant VAR pro La Ligu představuje...

Abatyše z Loděnice převedla majetek Rusům. Obžalobu ze zpronevěry milionů odmítla

Soud začal projednávat kauzu někdejší představené pravoslavného kláštera v...

Kdo objednával revizní zprávy? Soud opět řešil smrt chlapce pod brankou na hřišti

Okresní soud v Břeclavi se opět zabýval smrtí chlapce na hřišti v roce 2024....

Situace v Hormuzském průlivu eskaluje. Rejdaři se kvůli bezpečí stahují k Dubaji

Kontejnerová loď kotvící v Hormuzském průlivu u íránského města Bandar Abbás...

Novým trenérem biatlonistů je Šlesingr. Davidová pokračuje, Vinklárková také

Ondřej Moravec (vlevo) a Michal Šlesingr na začátku svého společného působení u...

Výbuch srovnal čínskou továrnu na pyrotechniku se zemí. Nejméně 26 mrtvých

Výbuch v továrně na zábavní pyrotechniku v jihočínské provincii Chu-nan zabil...

Rumunský parlament vyjádřil nedůvěru vládě. Zemi čekají další složitá vyjednávání

Ilie Bolojan (5. května 2026)

Finský prezident se setkal s Babišem. Probrali bezpečnostní situaci i Ukrajinu

Premiér Andrej Babiš přijal na úřadu vlády finského prezidenta Alexandera...

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Koalice prosazuje usnesení odmítající jednání sudetských Němců v Brně

Mimořádná schůze Poslanecké sněmovny k vyslovení nedůvěry vládě. Na snímku...

Strojvedoucí měl tři promile, poznali to i cestující. Dráhy rázně zakročily

Kdo z vás někdy nezatoužil projet se metrem v kabině strojvedoucího? Navíc v...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.