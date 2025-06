Lidovky.cz: Jak bylo v Americe?

To je dobrá destinace pro podnikání. Zatím.

Lidovky.cz: Pro co? Pro sklo? Pro převodovky?

My jsme tam silní ve vodní energetice. Součástí naší skupiny je Litostroj – čtenáři asi znají přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé stráně, což je jedna z mnoha věcí, které Litostroj dělal – a v Severní Americe máme velký trh pro vodní turbíny. Jde o desítky milionů dolarů.

Lidovky.cz: Takže případná cla se vás týkají z první ruky.

Hlavně není jasné, na co a v jaké výši cla budou. Nejhorší Trumpovy kroky pro byznys nejsou vyhlášení cel, ale že se každý den mění. V tom se absolutně nedá podnikat, nemůžete připravit vůbec žádný plán. Tohle je prvek, který podle mě přivede Ameriku do recese, protože tam se teď všechno zastavilo.

My si neustále stěžujeme, že je tu mizerie. Ale kdyby 95 % českých obyvatel odešlo někam do bohatších států Evropy nebo nedejbože do Ameriky, hodně by se divili, že se jim tam žije daleko hůř, než se jim žije v České republice.

Lidovky.cz: Skutečně?

Nikdo netuší, co bude zítra, tudíž se zastavuje investiční aktivita. To samozřejmě ekonomiku bolí. Dokud se v USA nekonsolidují a neřeknou: takhle to bude a bude to platit následující roky, nikdo se do ničeho logicky nepustí. Nemůžete začít stavět fabriku, když za rok nebo za čtrnáct dní budou úplně jiné podmínky. Ale jinak je to země, kde se dobře podniká.