Proč si čeští žáci nerozumí s čísly? Víme, kde dělají chyby a jak z toho ven

Pokud bydlíte v dosahu Opavy, je z poloviny vyhráno: můžete své šrámy a bolesti způsobené střetem s algebrou či geometrií svěřit odborníkům, kteří vědí, jak na ně. Takzvanou Matematickou pohotovost založil při Matematickém ústavu Slezské univerzity v Opavě David Slosarczyk na konci roku 2018 a od té doby funguje nepřetržitě; i za covidu pomáhala žákům a studentům alespoň online.

Otevřeno má v úterý a ve čtvrtek od jedné do pěti a přijít může každý, kdo si s něčím neví rady. Jak říká její zakladatel, matematika je pro mnoho dětí strašákem a to platí tím spíš, čím vyšší třídu navštěvují: „Podle průzkumu společnosti Tutor je matematika pro více než třetinu páťáků nejoblíbenější předmět, ale u deváťáků už to říká jen asi sedm procent žáků. A to je škoda.“