Vzorečky by neměly padat z nebe. Oceněný učitel vysvětluje, jak smysluplně učit matematiku

Jeho videa na YouTube mají téměř 80 tisíc odběratelů a přes 16 milionů zhlédnutí. Pomáhají studentům lépe se připravit na přijímací zkoušky i na maturitu.

Lidovky.cz: Jak si vysvětlujete, že je tolik dětí, které jdou po škole na YouTube a tam sledují vaše videa o matematice?

Nejčastější zpětná vazba, kterou od studentů získávám, je „konečně mi to někdo srozumitelně vysvětlil“ nebo „za pět minut jste mi vysvětlil to, co učitelka nedokázala za poslední dva měsíce“. Mohlo by se zdát, že české školství je na nic, když tohle všichni říkají. To si ale vůbec nemyslím. Ke mně se dostanou jenom ta děcka, která mají s matematikou problém. A pořád to nemusí znamenat, že mají špatného učitele. Může být dobrý, ale prostě jim nesedne nebo to potřebují slyšet trochu jinak.