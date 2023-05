Do školky už ve dvou letech. Dítě zažije trauma a poškodí to jeho další vztahy, říkají psychologové

Ale aby matka mohla skutečně nastoupit do práce, musí mít možnost někomu svěřit své dítě. A jelikož babičky dnes často pracují a chůvu si nemůže dovolit každý, přicházejí ke slovu mateřské školy a dětské skupiny.

Podle Prohlížečky regionálních dat DataPAQ od výzkumné společnosti PAQ Research průměrně asi 30 % českých dětí nastoupí do MŠ před dosažením tří let. Zjednodušeně lze říct, že pokud chce rodič umístit dítě mladší tří let do školky, měl by si k životu vybrat malá města nebo vesnice na periferiích.

V první pětici obcí s rozšířenou působností (ORP), které nabízejí místa ve školkách dvouletým dětem, jsou Lipník nad Bečvou, Třinec, Jeseník, Moravská Třebová a Králíky, kde se do MŠ podaří umístit až tři čtvrtiny (ORP Lipník nad Bečvou), nebo alespoň více než polovinu dvouletých dětí.