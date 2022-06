Zjednodušeně řečeno jde o to, že by existovaly dvě podoby maturit. Jeden typ by byl nutným předpokladem pro další studium na VŠ, druhý by měl formu profesní maturitní zkoušky ověřující dovednosti pro výkon povolání.

Nyní je situace taková, že ve společné části konají úplně stejnou zkoušku všichni středoškoláci, ať už se jedná o gymnazisty, nebo o žáky středních odborných učilišť. V rámci Evropské unie to takto funguje už jen v Polsku, na Slovensku a v Itálii.