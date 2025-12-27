Měna krytá zlatem? Ještě by se našla, ale v takovém státě žít nechcete

Panguma, svého času jeden z největších dolů na zlato a měď, byl provozován britsko-australskou společností Rio Tinto. Vytěžilo se z něho přes 300 tun zlata a důl po roce 1975 přispíval pětinou všech příjmů do státního rozpočtu nově nezávislého státu Papua Nová Guinea (PNG). Domorodci ale protestovali proti ekologickým dopadům dolu, až nakonec jejich spor se společností Rio Tinto vyústil v roce 1989 v ozbrojený konflikt, eskalující do požadavků na nezávislost ostrova.
Pralesní válku na PNG nelze vyhrát, zejména pokud ji vedou domorodci, a tak se po deseti letech bojů mezi separatisty a armádou PNG podařilo vyjednat příměří za slíbené referendum o nezávislosti. Mírovou dohodu ovšem neuznal původní vůdce rebelů Francis Ona, jenž se s hrstkou ozbrojenců stáhl do okolí opuštěného dolu, kde vyhlásil nezávislou Kmenovou vládu národa Me’ekamui.
Ne všichni Bougainvillané trávili svoje léta bojem v džungli. Charismatický Noah Musingu založil v Port Moresby, hlavním městě PNG, investiční společnost U-Vistract, fungující na Ponziho principu, známém u nás jako „letadlo“.
Investorům sliboval zdvojnásobení vkladů každý měsíc, tedy roční úrok přes 400 000 %. První vkladatelé skutečně slíbené úroky obdrželi a tím se spustila lavina dalších zájemců. Vyplacené peníze pocházely nikoli z podnikatelských zisků, ale z vkladů dalších vln investorů. Na svém vrcholu v roce 1999 měl U-Vistract více než 200 tisíc investorů, od naivních vesničanů přes městskou střední třídu až po tehdejšího premiéra Skateho. Vklady do U-Vistractu převýšily pět miliard korun, dosáhly tak 5 % hrubého národního produktu.
Na počátku bylo slovo. A nejen na počátku světa, ale všeho
Premiér Bill Skate ovšem padl a nová vláda postavila U-Vistract mimo zákon. Tím zachránila úspory mnoha důvěřivých občanů, nicméně desetitisíce stávajících investorů dávají dodnes vládě za vinu, že jejím zásahem přišli o úžasné zisky. Noah Musingu prchl před hrozícím vězením nejprve na sousední Šalomounovy ostrovy, aby nakonec skončil na rodném Bougainville ve stále ještě nepřístupné zóně ovládané Francisem Onou.
Francise Onu přesvědčil, aby se vyhlásil vladařem v Království Me’ekamui, jemuž on bude dělat ministra financí. O pět let později, po smrti Ony v roce 2005, se Musingu přesunul do své rodné vesnice Tonu a tam se korunoval jako král David Peii II. Podvojného království Papaaly a Me’ekamui. Jeho Mezinárodní banka Me’ekamui emituje měnu království, bougainvillskou kinu. Král David Peii II. panuje ve vesnici Tonu dodnes, v koruně zdobené mušlemi kauri, obklopen nezměrným bohatstvím bankovek bougainvillské kiny s portrétem Francise Ony. Zastánci zlatého standardu tak mají ještě naději.