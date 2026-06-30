Karanténa na Měsíci. Má chránit Zemi před neznámem z vesmíru

Měsíc se tak v představách vizionářů mění v kombinaci čerpací stanice, energetické banky a přestupního uzlu pro další výpravy.
Jenže vědci Frederick I. Moxley z americké laboratoře STAR Labs a biolog Anthony Ricciardi z McGill University do této idyly vnáší motiv, který zní mnohem méně technicky a mnohem víc biologicky: Měsíc by měl být také karanténou. Ne pro astronauty, ale pro materiál, který budeme jednou vozit z Marsu, z asteroidů nebo z ledových měsíců Jupiteru.
Autoři studie navrhují, aby všechny mimozemské vzorky nejprve putovaly do měsíční karanténní stanice, kde by je zpracovávaly robotické systémy.
Jejich argument je prostý. Nevíme, co ve vesmíru najdeme. A pokud něco najdeme, nevíme, jak se to bude chovat v pozemské biosféře. Vzorky z Apolla byly kdysi ukládány do pozemských laboratoří a materiál získaný sovětskými automatickými sondami byl studován i v instituci, odkud právě píšu: v Geologickém ústavu tehdejší ČSAV. Dnes ale počet misí roste, přibývají další státy a soukromé firmy, konkurence tlačí na rychlost. A s rychlostí roste riziko.
Odborník na biologické invaze Ricciardi připomíná, že i na Zemi stačí přenést organismus o pár tisíc kilometrů, aby způsobil ekologickou katastrofu. A ještě silnější analogie se nabízí jinde: v patogenech. Pandemie covidu ukázala, jak rychle se může šířit něco, co je pouhým okem neviditelné. A historie je plná příkladů, kdy patogeny změnily běh dějin – od morových ran až po hypotézy, že některá hromadná vymírání mohla mít infekční původ. Pak je tu nemoc šílených krav. Priony – pouhé bílkoviny, neživý, ale rafinovaný organogenní patogen, dokázaly být dědičné, infekční a smrtící. A pokud něco takového dokáže vzniknout v pozemských podmínkách, proč by nemohlo existovat i jinde?
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Autoři studie proto navrhují, aby všechny mimozemské vzorky nejprve putovaly do měsíční karanténní stanice, kde by je zpracovávaly robotické systémy. Měsíc je dost blízko, aby tam loď doletěla, a dost daleko, aby případná nehoda neohrozila pozemské ekosystémy. A hlavně: žádná pozemská laboratoř nemůže garantovat absolutní bezpečnost při havárii. Měsíc ano – už jen proto, že je to přirozeně izolované prostředí.
Zajímavé je, že tato myšlenka není výrazem strachu, ale prozíravosti. Lidstvo už několikrát ukázalo, že dokáže myslet dopředu: od karanténních ostrovů v době moru přes dohody o ochraně ozonové vrstvy po globální monitorování chřipkových kmenů.
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A tak možná zatímco budeme na Měsíci těžit led a na Zemi stavět fúzní reaktory poháněné héliem-3, vznikne tam ještě první skutečná biologická celnice lidstva. Ne proto, že čekáme mimozemšťany. Ale proto, že jsme se konečně naučili brát vážně i rizika, která zatím existují jen jako možnost.