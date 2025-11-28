Nový přepočet OSN: ve městech žije už 81 procent všech lidí na naší planetě

Demografové se pokusili vyčíslit, jaký podíl obyvatel Země bydlí v městských oblastech. Na rozdíl od minulých snah využili jednotná kritéria. Lidstvo z nich vyšlo jako překvapivě urbanizované.

Indonéská Jakarta se umístila na sedmé pozici žebříčku Lonely Planet. | foto: Profimedia.cz

Organizace spojených národů stanovuje poměr mezi obyvateli měst a venkova už delší dobu. Před sedmi lety došla ve své zprávě o stavu urbanizace k závěru, že ve městech žije zhruba 55 procent všech lidí. Využívala však přitom statistiky dodané jednotlivými státy, včetně jejich definicí měst a venkova.

Místní kritéria se však navzájem značně liší. V Dánsku stačí k prohlášení sídla za město, pokud v něm žijí jen dvě stovky lidí. V Japonsku je potřeba padesát tisíc.

Tým demografky Sary Hertogové z centrály OSN v New Yorku se to pokusil obejít. Zavedli poprvé v historii vlastní jednotné definice. Rozlišovali v nich anglické kategorie „city“ a „town“.

Ty přitom ani v anglicky mluvícím světě nemají jednotné vymezení. Plete se do nich historie a místní zvyklosti. V následujícím textu pro zjednodušení zaveďme pro „city“ české slovo „velkoměsto“ a pro „town“ zase „maloměsto.“

První kategorii definoval tým Sary Hertogové jako oblasti s nejméně 50 000 obyvateli v hustotě alespoň 1 500 lidí na čtvereční kilometr. Na druhou stačilo 5000 obyvatel v hustotě alespoň 300 lidí na čtvereční kilometr.

Po srovnání 237 zemí a regionů se ukázalo, že ve velkoměstech žije 45 procent obyvatel planety. V maloměstech pak dalších 36. Dohromady je to 81. Na venkov proto zbývá jen 19 procent lidstva.

Římané měli 299 171 kilometrů silnic. Jejich mapu můžete prozkoumat na webu

Ještě v roce 1950 žilo podle autorů zprávy ve velkoměstech jen 20 procent z tehdejších 2,5 miliardy všech lidí. Podíl obyvatel maloměst byl naopak vyšší než dnes, 40 procent.

Roste také množství megaměst. Autoři zprávy tak označují sídla s více než deseti miliony obyvatel. Ještě v roce 1975 jich bylo na Zemi jen osm. Dnes se na naší planetě dá takových míst najít 33. Devatenáct z nich leží v Asii.

Do roku 2050 by tento počet měl stoupnout na 37. Největší megaměsto je Jakarta se 42 miliony obyvatel. Je to jen o málo víc než populace Kanady.

Příčina růstu měst je v každé části světa jiná. V Evropě ji způsobuje mezinárodní migrace. V Asii za ní stojí stěhování obyvatel z venkova. V subsaharské Africe mají města jen větší porodnost než úmrtnost.

