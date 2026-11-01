V květnu 1981 si rodák z dánského Gentofte bubeník Lars Ulrich podal inzerát do losangeleského časopisu The Recycler. Sbíral desky, četl časopis Sounds a fascinovaly jej kapely nové vlny britského heavy metalu jako Tygers of Pan Tang, Diamond Head a Iron Maiden. Nyní hledal podobně naladěné spoluhráče.
Na první zkoušku přišel osmnáctiletý plachý kytarista James Hetfield. Přestože si na první dobrou nesedli – Ulrich údajně neuměl udržet rytmus a Hetfield se měl posměšně vyjádřit o jeho bicí soupravě –, propojily je vášeň pro hudbu a také barterová směna kazet, což byl tehdy hlavní způsob, jak se metal šířil.
Na podzim téhož roku se oba dva sešli znovu, aby nahráli skladbu Hit the Lights. Název své nové kapely si Ulrich „vypůjčil“ od přítele Rona Quintany, jenž právě připravoval fanzin a váhal mezi názvy Metal Mania a Metallica.
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V létě 1982 pak skupina nahrála demo No Life ‘Til Leather a vedle nadšených fanoušků zbystřili pozornost i producenti a promotéři. Ulrich s Hetfieldem k sobě zlanařili baskytaristu Cliffa Burtona a v roce 1983 vydali své debutové a v historii thrash metalu přelomové album Kill ’Em All (1983). Následující Ride the Lightning a Master of Puppets jen potvrdila jejich suverénní pozici a po vydání eponymního Černého alba (1991) se stali globální megakapelou.
Terapie i hrozba
Když Metallica stoupala v 80. letech na vrchol, sílily ale i útoky proti metalu jako hudbě i subkultuře. Konzervativní skupiny v něm viděly mravní hrozbu pro mládež a například organizace Parents Music Resource Center (PMRC) vyrukovala s nechvalně proslulým seznamem nevhodných skladeb Filthy Fifteen, na němž se ocitlo devět metalových kapel.
Kritici metal obviňovali z toho, že mládež podněcuje k násilí, užívání drog, satanismu a sebevraždám. Judas Priest a Ozzy Osbourne za Stained Class, respektive Suicide Solution museli i před soud. Křesťané zase v metalu viděli nástroj ďábla a hudební prvky i pódiové vystupování chápali doslovně jako propagaci satanismu.
Na obvinění PMRC zareagovala americká socioložka Deena Weinsteinová. Ve své přelomové monografii o kultuře heavy metalu (Heavy Metal: A Cultural Sociology, 1991) ukázala, že heavy metal představuje autonomní kulturní fenomén, jenž svým fanouškům poskytuje pocit vnitřního uspokojení, identity a sounáležitosti. Muzikolog Robert Walser zase v knize Running with the Devil: Power, Gender, and Madness in Heavy Metal Music (1993) vyvracel mýty o škodlivosti metalu, jenž podle něj fungoval i jako prostor pro vyjádření svobody.
Některé psychologické výzkumy pak prokázaly, že metal skutečně plní svým fanouškům důležité kompenzační i terapeutické funkce. Podle teorie řízení strachu (Terror Management Theory) mají Homo sapiens unikátní schopnost uvědomovat si svou vlastní smrtelnost, což u nich ale vyvolává paralyzující strach a úzkost. Aby tomu dokázali čelit, vytvářejí si symbolické ochranné systémy. Věří například v řád, smysluplnost a trvalost sdílených kulturních norem, hodnot nebo společenství.
A právě metal jim takový adaptivní ochranný mechanismus nabízí. S jeho pomocí se mohou přihlásit k nějakému širšímu kulturnímu systému a sdílené identitě, což tlumí jejich existenciální strach a zároveň jim slouží jako ventil pro zvládání hněvu, stresu či agrese.
Planoucí kostely
Ne že by společenská kritika metalu nebyla v některých případech oprávněná. Odpůrci death metalu nebo grindcore například poukazovali na problematická témata týkající se násilí či genderové diskriminace. Rané texty kapel jako Cannibal Corpse si za své explicitní popisy sexuálního násilí a vražd vysloužily cenzuru obalů alb, zákazy koncertů a veřejná odsouzení.
Mnohem závažnější a nebezpečnější byl ovšem zejména na počátku 90. let příklon některých odnoží metalu k rasismu, antisemitismu a krajní pravici. Některé kapely používaly fašistické a antisemitské symboly, v Norsku pak dokonce přešli od estetické provokace k vandalismu, žhářství a vraždám.
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Kytarista kapely Mayhem Öystein Aarseth, přezdívaný Euronymous, kolem sebe v Oslu shromáždil komunitu hudebníků z kapel jako Mayhem, Burzum, Emperor, Darkthrone či Thorns, kteří brojili proti křesťanství a vyznávali fúzi satanismu a severského pohanství. Když v dubnu 1991 spáchal zpěvák Mayhemu Per Yngve Ohlin (Dead) sebevraždu, Euronymous si jej po jeho smrti vyfotografoval a snímek pak umístil na obal neoficiálního živého alba Dawn of the Black Hearts.
Šestého června 1992 pak vzplanul vzácný dřevěný kostel ve Fantoftu u Bergenu. Ze žhářství byl obviněn člen projektu Burzum Varg Vikernes, jenž fotografii shořelého kostela umístil na obal svého EP Aske. Mezi lety 1992 a 1998 se pak terčem útoků stalo okolo 50 kostelů. V srpnu 1992 bubeník kapely Emperor Bard „Faust“ Eithun zavraždil v parku u Lillehammeru neznámého muže a 10. srpna 1993 Vikernes po vzájemné potyčce ubodal k smrti samotného Euronyma.
Riffy, slova, křiváky
Weinsteinová nebo Walser, kteří v metalu objevili autonomní kulturní fenomén s bohatou symbolikou, tím položili základ akademického oboru metal studies, v němž našli své uplatnění sociologové, filozofové, muzikologové i gender studies.
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V roce 2007 filozof William Irwin dal dohromady sborník Metallica and Philosophy. Jeho jednotliví autoři se pokusili dokázat, jak jejími texty prostupují koncepty evropské filozofie a existencialismu. Ve skladbě Fade to Black například rozebírali camusovské a schopenhauerovské motivy pomíjivosti přítomného okamžiku, pocity marnosti a absurdity lidské existence v konfrontaci s nevyhnutelnou smrtí.
Když dorazí Heidegger
Na pomoc si povolali i samotného Martina Heideggera, podle něhož byla smrt jedinou událostí, kterou musí každý člověk podstoupit výhradně sám. Lidé ale mají sklon žít v neautentickém stavu, v němž splývají s davem a anonymní většinou. Teprve až hluboká úzkost a přímé nahlédnutí vlastní smrtelnosti mohou člověka z tohoto neautentického davu vytrhnout, vrátit ho k sobě samému a upevnit jeho osobní identitu i svobodu.
Ve vývoji textů Metallicy pak podle autorů sborníků můžeme vidět doslova heideggerovský posun. Zatímco Kill ’Em All stavělo na kolektivním prožitku sdílené subkulturní síly („My“), Ride the Lightning již nabídlo ponor do subjektivního prožívání „Já“, konfrontovaného s vlastní zranitelností a konečností.
Filozof Philip Lindholm se zase zaměřil na skladbu One o těžce zraněném vojákovi, jenž ztratil zrak, sluch, řeč i končetiny a zůstal uvězněn ve vlastním těle v absolutní samotě. Konfrontován s tím, že nemůže ani žít, ani zemřít, dospívá podle Lindholma k nejčistší formě existenciálního prožívání vlastní konečnosti a blíží se tomu, co zdůrazňoval filozof Sören Kierkegaard – pravá lidská existence vyžaduje stát se „subjektivně existujícím jednotlivcem“, kdy zásadní pravdy lidského života nelze poznat neosobním pozorováním, ale pouze skrze hluboký osobní prožitek vlastní existence a utrpení.
Někomu může tato fúze mezi filozofií a metalem znít jako samoúčelné intelektuální exhibování, či dokonce parazitování na slavné kapele. Ostatně i muzikologové a sociologové své kolegy filozofy varují, že slova tvoří jen část metalové estetiky. Skutečně fungují až skrze vyvolávání silných emocí a jsou úzce propojena se zvukem kapely i barvou lidského hlasu. I proto zpěváci využívají různé vokální techniky, jako jsou křik či zastřené tóny, aby „pouhá“ slova proměnili v bezprostřední zážitek.
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Weinsteinová proto metal popisovala jako trojrozměrný kód, spojující zvuk, vizuál i slovo. Význam textu vyvstává teprve v souhře se zvukem a energií kapely a metalový „gesamtkunstwerk“ pak ještě musí dotvořit obaly alb, loga, kostýmy či videoklipy. Až poté motivy chaosu, temnoty či vzpoury posluchači dešifrují v širším kontextu své subkulturní identity. Ti, kdo přistupují k metalovým textům doslovně bez znalosti kódu, proto celkové poselství nezřídka interpretují chybně.
Vyvrhelové, miláčci mainstreamu
Dobová média často vykreslovala metalisty jako sociálně deviantní, nebezpečné a nevzdělané delikventy z dělnických vrstev. Odborné sociologické sondy však postupně odhalovaly mnohem pestřejší fanouškovskou bázi. Původní dělnickou základnu „modrých límečků“ doplnila předměstská střední třída, kterou oslovil náročnější thrash či progresivní metal.
Weinsteinová takto různorodou komunitu pojmenovala pomocí slavného konceptu hrdých vyvrhelů (proud pariahs). Fanoušci si jsou vědomi, že je okolí odmítá. Přijímají to a naopak společenskou stigmatizaci proměňují ve zdroj své hrdosti a bratrství, což jen dále posiluje jejich vnitřní soudržnost.
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Na příkladu žánru grindcore, jenž vznikl v polovině 80. let v prostředí anarcho-punku jako reakce na neoliberální kapitalismus a militarismus, sociolog Keith Kahn-Harris poukázal na to, že politický či společenský protest se neodehrává jen v umělecké rovině, ale projevuje se i skrze konkrétní zážitek účasti na koncertu.
Fyzickým kontaktem a divokým pohybem fanoušci vyjadřují svou kolektivní solidaritu i odpor vůči autoritám. V „rituálním prostoru“ kotle pod pódiem si frustrace z každodenního života transformují do osvobozující energie. Společenská pravidla jdou na chvíli stranou a vzniká dočasná, prožitkem propojená komunita.
O tom, že na původní identitě a kořenech v metalu záleží, se Metallica přesvědčila po vydání svého průlomového Černého alba (1991), jež svým příklonem k mainstreamu popudilo část jejího thrashmetalového jádra. Opravdovou bouři však rozpoutala v roce 2000 až její žaloba na porušování autorských práv proti internetové P2P (peer-to-peer) síti Napster, určené ke sdílení a volnému stahování hudebních souborů. Metallica tím podle svých pravověrných obětovala komerci svou autenticitu, subkulturní kapitál i auru rebelie.