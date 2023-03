Lidovky.cz: Centrum zahraniční spolupráce nabízí studentům poměrně pestrý výběr zahraničních studijních pobytů. O které z nich je největší zájem?

V posledních letech studenti nejčastěji vyjíždějí s programem Erasmus, protože je v něm zároveň i největší nabídka míst, kde je možné studovat. Také o praktické stáže je velký zájem. Studenti zjistili, že když pak hledají práci, zvyšuje jim to šance u zaměstnavatelů.

Masarykova univerzita již řadu let nabízí spoustu zajímavých destinací. V Evropě se jezdí nejčastěji do Španělska, Německa, Francie, Itálie nebo Portugalska, pokud jde o země mimo Evropskou unii, atraktivní jsou Spojené státy, Japonsko, Izrael, Taiwan nebo Kanada. Nabízíme ale i destinace, které nejsou úplně běžné. Studenti mohou jet třeba na Fidži, do El Salvadoru, na Kubu nebo do Etiopie.

Lidovky.cz: Kromě Erasmu administrujete i další programy. Například CEEPUS, v rámci kterého je možné vyjet do zemí střední Evropy, jako je Rumunsko, Chorvatsko, Makedonie nebo Maďarsko. Jaký je o tyto univerzity a destinace zájem?

Pro studenty je dnes atraktivní mít zahraniční zkušenost, takže zájem je velký, kdekoli máme stipendium. CEEPUS je oproti Erasmu trochu zúžený, podobně jako některé další programy. Není to pro každého, je třeba splňovat určité podmínky. Mobility se uskutečňují na základě předem schválených univerzitních sítí.

Spolupracujeme i s Rakouskem v programu Aktion, kde se mohou studenti hlásit na letní školy, nebo se mohou hlásit přes malé projekty, které připravují přímo fakulty. Jako jediná univerzita v Česku jsme navíc členem mezinárodní sítě ISEP, která studentům MU nabízí unikátní šanci studovat v USA, Austrálii nebo Zélandu za stejné náklady jako v Česku, takže možnosti našich studentů jsou de facto neomezené.