„Lidé byli empatičtější, než bychom čekali,“ říká autor knihy o první české queer atletce Zdeně Koubkové

Lidovky.cz: Jak jste se o tom příběhu dověděl?

Moje specializace je queer historie. Vždycky mě zajímaly historické příběhy queer lidí, kteří žili před druhou světovou válkou. Lze tam často objevit něco, co byste nutně nečekali. Myslím, že když se podíváte třeba na historii kabaretu, zjistíte, že předválečné období je velmi bohaté. Vždycky mě přitahovaly příběhy, které zpochybňovaly naši představu o tom, že dějiny queer lidí jsou lineární. Jinými slovy, že všechno bylo kdysi špatné a vyvíjelo se postupem času k lepšímu. Ve skutečnosti to ale bylo mnohem komplexnější. Už tehdy žili lidé, kteří se pohybovali mezi kategoriemi žena a muž, a je zajímavé zjišťovat, jak na to tehdejší společnost reagovala.