Přichází doba pana AI. Nový rektor ČVUT musí vedle vědy řešit anynonymy i kádrování

Michal Pěchouček, expert na umělou inteligenci. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Jan Klesla
V čele pražského ČVUT se bude nový rektor Michal Pěchouček potýkat s výzvami pro českou ekonomiku 21. století i s praktikami jako z 50. let toho minulého.

Sychravý podzim roku 2013 odrážel náladu v zemi i v ekonomice a na pražském letišti se odehrála tehdy vcelku neobvyklá událost. Christopher Young, viceprezident globálního IT obra Cisco, v teple salonku privátního terminálu 3 nadšeně představoval plány s českým start-upem Cognitive Security. Průkopníka v oboru počítačové bezpečnosti využívajícího umělou inteligenci na jaře téhož roku senzačně koupil.

Díky jeho výzkumu a grantům z americké armády a letectva se mu kdysi podařilo postavit na ČVUT špičkové centrum AI. A navrch ještě husarský kousek, výzkumný ústav Office of Naval Research amerického námořnictva měl u nás svou pobočku jako v jediné zemi, která nemá moře.

Vedle Younga na gauči pak tehdy ještě trochu nesměle přizvukovali jeho zakladatelé – Michal Pěchouček a Martin Rehák. Skoro přesně o dvanáct let později mladší z nich – Rehák – získal další stamilionovou investici do své současné firmy, Resistant AI, která je nadějí na prvního českého jednorožce v oboru umělé inteligence s cenou jedna miliarda dolarů.

