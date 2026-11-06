Válka není pohyb tektonických desek, říká k bojům na Ukrajině oceňovaný vědec

Lidovky.cz: Vrátil jste se nedávno z All Souls College v Oxfordu. Co vám tamní pobyt přinesl?
Jako hostující výzkumník jsem získal stipendium, během něhož mi kolej poskytla zázemí a čas na vlastní výzkum. Pro mě to byla možnost se na pár měsíců plně soustředit na práci na projektu Evropské výzkumné rady (ERC), v rámci kterého s týmem od ledna 2025 sbírám data o postojích veřejnosti a elit k NATO a ke kolektivní obraně. Na Oxfordu se mi tak podařilo dokončit některé dílčí analýzy a texty článků, s nimiž jsem pak během léta vystupoval na konferencích.
Lidovky.cz: Učil jste tam, nebo se věnoval výhradně vědě?
Neučil. All Souls je totiž v Oxfordu neobvyklá tím, že nemá vlastní bakalářské ani magisterské studenty a soustředí se výhradně na výzkum. Někdy se o ní proto mluví jako o dosti uzavřené, tajemné instituci. Pro mě bylo důležité tamní inspirativní prostředí, možnost setkávat se s hodně zajímavými lidmi napříč obory a zároveň klid na vědeckou práci.