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Válka není pohyb tektonických desek, říká k bojům na Ukrajině oceňovaný vědec

Martin Rychlík
Rozhovor   18:00
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Michal Smetana. | foto: VLADIMÍR ŠIGUT, UNIVERZITA KARLOVA

Je akademikem Univerzity Karlovy, řídí výzkumné centrum Peace Research Center Prague, přednáší na zahraničních univerzitách, ale Češi jej znají hlavně jako experta, který v médiích komentuje válku na Ukrajině, NATO či jaderné zbraně. Za výzkum kombinující mezinárodní vztahy, bezpečnostní studia a politickou psychologii převzal Michal Smetana prestižní Cenu Neuron.

Lidovky.cz: Vrátil jste se nedávno z All Souls College v Oxfordu. Co vám tamní pobyt přinesl?
Jako hostující výzkumník jsem získal stipendium, během něhož mi kolej poskytla zázemí a čas na vlastní výzkum. Pro mě to byla možnost se na pár měsíců plně soustředit na práci na projektu Evropské výzkumné rady (ERC), v rámci kterého s týmem od ledna 2025 sbírám data o postojích veřejnosti a elit k NATO a ke kolektivní obraně. Na Oxfordu se mi tak podařilo dokončit některé dílčí analýzy a texty článků, s nimiž jsem pak během léta vystupoval na konferencích.

Lidovky.cz: Učil jste tam, nebo se věnoval výhradně vědě?
Neučil. All Souls je totiž v Oxfordu neobvyklá tím, že nemá vlastní bakalářské ani magisterské studenty a soustředí se výhradně na výzkum. Někdy se o ní proto mluví jako o dosti uzavřené, tajemné instituci. Pro mě bylo důležité tamní inspirativní prostředí, možnost setkávat se s hodně zajímavými lidmi napříč obory a zároveň klid na vědeckou práci.

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