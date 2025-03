Rosničkář. Jiří Mráz sloužil u RAF i jako meteorologický důstojník, nakonec zemřel ve 101 letech

Narodil se 23. března 1922 manželům Jaroslavu a Marii Mrázovým. Mrázovi byli dobře situovanou rodinou, jelikož otec vlastnil továrnu na opravy lokomotiv a výrobu chladírenských strojů. V polovině 30. let založil spolu s konstruktérem Benešem leteckou továrnu, která přímo v Chocni vyráběla lehká letadla vlastní konstrukce.

Pětiletou školní docházku obecné školy absolvoval Jiří v rodné Chocni, odkud po složení přijímacích zkoušek v roce 1933 odešel studovat na Reálné gymnázium ve Vysokém Mýtě. Ve třetím ročníku bylo ale rozhodnuto o jeho přestupu na Státní reálku v Pardubicích.

Březnová okupace roku 1939 rodinu přiměla k rozhodnutí odeslat Jiřího a jeho sestru Magdalenu ke známým do Anglie. V polovině srpna tak odjeli přes Německo a holandský přístav Hoek van Holland do přístavu Harwich.

Od září začal navštěvovat chlapeckou Grammar School ve městě Slough. Jednoroční studium zakončil úspěšným složením závěrečné zkoušky a získáním certifikátu, na základě kterého se mohl přihlásit na vysokou školu. Rozhodl se pro City and Guilds College, která spadala pod Imperial College of Science and Technology v Londýně, obor strojní inženýrství.

Koncem července 1942 se přihlásil do československé zahraniční armády. Kvůli práci pro vojenský průmysl a blížícím se závěrečným zkouškám v posledním ročníku mu byl opakovaně udělen odklad nástupu, a to zcela výjimečně až do 31. července 1943.

Mezitím se jako kadet účastnil instruktážních přednášek v rámci University of London Air Squadron. U pomocné výcvikové roty Náhradního tělesa Československé samostatné brigády byl prezentován 3. srpna 1943. Tři dny nato odjel k československému depu na základně RAF St. Athan, kde byl přijat do dobrovolnické zálohy britského Královského letectva.

K 17. lednu 1944 došlo k jeho přemístění k No. 134 (Czechoslovak) Airfield na bázi RAF Ibsley, odkud se jednotka v únoru přemístila na letiště Mandlesham a v dubnu pak na základnu Appledram. Jako příslušník pozemního pomocného personálu konal službu u 310. československé stíhací perutě.

Koncem května došlo k jeho přeřazení k No. 130 Wing Headquarters na letišti Gatwick. Kvůli blížící se invazi Spojenců na kontinent se mu dostalo i odborného školení u americké jednotky nedaleko města Cambridge. S nově reorganizovanou jednotkou, která v červenci 1944 splynula s No. 35 (Reconnaissance) Wing, odjel do Francie. Jako mechanik se staral o americké stroje P-51 Mustang a britské Hawker Tempest a Hawker Typhoon na různých francouzských, belgických a holandských letištích až do ledna 1945.

Tehdy byl letecky transportován do Velké Británie a zařazen do důstojnické školy v Cosfordu. Odtud odjel do Hampstead v Londýně, kde zahájil meteorologický kurs a jako meteorologický důstojník později působil na bázi v Holmsley South nedaleko města Bournemouth.

Šikanován režimem

V srpnu téhož roku se po šesti letech vrátil zpět do osvobozené vlasti. Z činné služby odešel na konci března 1946 a odjel za svým otcem do severočeského Hrádku nad Nisou, kde jako drobnou kompenzaci za znárodněné továrny v Chocni dostal do národní správy továrnu v Loučné.

Bývalý příslušník RAF Jiří Mráz

Po komunistickém převratu v únoru 1948 se jemu i jeho rodině dostalo dlouholeté šikany ze strany režimu. V první polovině roku 1967 se mu s manželkou podařilo získat výjezdní doložky a veškerá víza k vycestování do Švýcarska. Druhého srpnového dne tak mohla začít jejich vytoužená cesta za svobodou. Již 7. září odletěli z Ženevy s mezipřistáním v Lisabonu do USA. Rodina nejdříve bydlela v New Yorku, později v Pensylvánii, v New Hampshire a konečně ve státě Connecticut.

Major letectva ve výslužbě Jiří Mráz zemřel v úterý 20. února 2024 ve věku nedožitých 102 let.