Od útěku z Evropy až na bojiště u Dunkerku. Milan Stránský vstoupil do armády už v 16 letech

Narodil se 29. března 1927 v Chotěboři, kde po vychození obecné školy začal studovat místní reálné gymnasium. Absolvoval však jen první dva ročníky. V létě 1940 se jeho rodiče rozhodli odejít před rasovou perzekucí do Palestiny. Ve Vídni nastoupili na parník Melk a po Dunaji dopluli až do Rumunska, kde přestoupili na tureckou loď Milos. Ta po dobrodružné cestě dorazila počátkem listopadu 1940 k palestinským břehům. Úřady britské mandátní správy však odmítly uprchlíky z Milosu a dalších dvou lodí vpustit do země. Místo toho měli být na palubě lodi Patria deportováni na ostrov Mauritius. Krátce před vyplutím, 25. listopadu 1940, však došlo k explozi a následnému potopení Patrie.
Za výbuchem stála tajná židovská organizace Hagana, která se snažila deportaci zabránit. Podle mezinárodního práva byli totiž Britové povinni vpustit na území pod svou správou trosečníky. Patria měla být jen poškozena, aniž by došlo ke ztrátám na životech. Výbuch byl však příliš silný a zemřelo na tři sta osob – z toho asi 250 uprchlíků, včetně Milanova staršího bratra, který zahynul při záchraně tonoucích, a asi pěti desítek členů posádky a britských vojáků.
Přeživší dospělí, včetně Milanových rodičů, byli následně internováni v táboře Atilt nedaleko Haify. Milan byl poslán do domova pro děti a mladistvé a od června 1941 do března 1943 navštěvoval školu v Jeruzalémě.
Do československých jednotek, které tehdy na Středním východě operovaly, se poprvé přihlásil již jako patnáctiletý v říjnu 1942 a potom znovu v květnu 1943. Uspěl až napotřetí, 22. září 1943, když uvedl, že mu bylo již sedmnáct let. Jen několik týdnů předtím však hlavní kontingent čs. vojáků odjel ze Středomoří do Velké Británie. Nastoupil proto službu u pomocné čety Čs. vojenské mise v Jeruzalémě. Počátkem roku 1944 odplul s dalším transportem čs. vojáků do Velké Británie také on.
Po krátkém pobytu u Náhradního tělesa byl 25. února 1944 zařazen ke spojovací rotě Československé samostatné obrněné brigády, s níž byl na přelomu srpna a září téhož roku odeslán do Normandie a od počátku října se účastnil bojů u severofrancouzského přístavu Dunkerk, který naše jednotky obléhaly. Zde byl zraněn, když jej zasáhla střepina nepřátelského šrapnelu. Po vyléčení se vrátil na frontu a konec války jej zastihl u francouzské posilové jednotky, která byla podřízena čs. velení.
Sloužil pak ještě krátce po návratu do vlasti. Do civilu byl propuštěn 16. ledna 1946 v hodnosti svobodníka. Krátce pracoval v Hartmanicích, Klatovech a Jáchymově, avšak zanedlouho se vrátil do svého rodného města. Až do důchodu pak pracoval jako dispečer Československé autobusové dopravy v Chotěboři. Zemřel v 66 letech, 22. dubna 1993.