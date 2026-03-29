Od útěku z Evropy až na bojiště u Dunkerku. Milan Stránský vstoupil do armády už v 16 letech

Jiří Plachý
  10:30
Podle prvorepublikového branného zákona bylo možné se do československé armády přihlásit už v 17 letech. Během 2. světové války bychom však v řadách našich zahraničních jednotek našli i mnohem mladší dobrovolníky, kteří před odvodními komisemi uváděli nesprávná data svého narození, aby mohli se zbraní v ruce bojovat za obnovu naší státní a národní nezávislosti. Jedním z nich byl Milan Stránský.
Milan Stránský jako 16letý voják čs. zahraniční armády v roce 1943. | foto: Repro z knihy: Jiří Plachý, Z Chotěbořska do zahraniční armády 1939-1945. Tváře, Žďár nad Sázavou 2025

Narodil se 29. března 1927 v Chotěboři, kde po vychození obecné školy začal studovat místní reálné gymnasium. Absolvoval však jen první dva ročníky. V létě 1940 se jeho rodiče rozhodli odejít před rasovou perzekucí do Palestiny. Ve Vídni nastoupili na parník Melk a po Dunaji dopluli až do Rumunska, kde přestoupili na tureckou loď Milos. Ta po dobrodružné cestě dorazila počátkem listopadu 1940 k palestinským břehům. Úřady britské mandátní správy však odmítly uprchlíky z Milosu a dalších dvou lodí vpustit do země. Místo toho měli být na palubě lodi Patria deportováni na ostrov Mauritius. Krátce před vyplutím, 25. listopadu 1940, však došlo k explozi a následnému potopení Patrie.

Na dně Atlantiku. Chtěli dál bojovat, cestou do Británie ale českoslovenští vojáci našli smrt

Za výbuchem stála tajná židovská organizace Hagana, která se snažila deportaci zabránit. Podle mezinárodního práva byli totiž Britové povinni vpustit na území pod svou správou trosečníky. Patria měla být jen poškozena, aniž by došlo ke ztrátám na životech. Výbuch byl však příliš silný a zemřelo na tři sta osob – z toho asi 250 uprchlíků, včetně Milanova staršího bratra, který zahynul při záchraně tonoucích, a asi pěti desítek členů posádky a britských vojáků.

Přeživší dospělí, včetně Milanových rodičů, byli následně internováni v táboře Atilt nedaleko Haify. Milan byl poslán do domova pro děti a mladistvé a od června 1941 do března 1943 navštěvoval školu v Jeruzalémě.

Do československých jednotek, které tehdy na Středním východě operovaly, se poprvé přihlásil již jako patnáctiletý v říjnu 1942 a potom znovu v květnu 1943. Uspěl až napotřetí, 22. září 1943, když uvedl, že mu bylo již sedmnáct let. Jen několik týdnů předtím však hlavní kontingent čs. vojáků odjel ze Středomoří do Velké Británie. Nastoupil proto službu u pomocné čety Čs. vojenské mise v Jeruzalémě. Počátkem roku 1944 odplul s dalším transportem čs. vojáků do Velké Británie také on.

Popraven za velezradu. Major Kadeřávek přežil frontu i boj s bolševiky, osudným se mu stal odboj

Po krátkém pobytu u Náhradního tělesa byl 25. února 1944 zařazen ke spojovací rotě Československé samostatné obrněné brigády, s níž byl na přelomu srpna a září téhož roku odeslán do Normandie a od počátku října se účastnil bojů u severofrancouzského přístavu Dunkerk, který naše jednotky obléhaly. Zde byl zraněn, když jej zasáhla střepina nepřátelského šrapnelu. Po vyléčení se vrátil na frontu a konec války jej zastihl u francouzské posilové jednotky, která byla podřízena čs. velení.

Sloužil pak ještě krátce po návratu do vlasti. Do civilu byl propuštěn 16. ledna 1946 v hodnosti svobodníka. Krátce pracoval v Hartmanicích, Klatovech a Jáchymově, avšak zanedlouho se vrátil do svého rodného města. Až do důchodu pak pracoval jako dispečer Československé autobusové dopravy v Chotěboři. Zemřel v 66 letech, 22. dubna 1993.

Slovenská televize neodvysílá udílení hudebních cen. Kvůli kritickým projevům

Budova Slovenského rozhlasu v Bratislavě (16. října 2023)

Zacha s Pastrňákem dotáhli Boston k výhře, Klapka se v NHL trefil i popral

Útočník Bostonu David Pastrňák se připravuje na vhazování během zápasu proti...

Macron a hrdost s modrou knížkou. Kolos na jaderný pohon potvrdí Francii ve výsostném klubu

Francouzský prezident Emmanuel Macron stojí před modelem nového letadlového...

USA chystají několikatýdenní pozemní operaci. Jsme připraveni, varuje Írán

Pentagon (17. února 2017)

Antonelli vyhrál v Japonsku. Po druhém triumfu v řadě jde do čela šampionátu F1

Italský pilot Andrea Kimi Antonelli z týmu Mercedes s cenou pro vítěze Velké...

Žádní králové, žádná válka! Proti Trumpovi protestovalo rekordních osm milionů lidí

Američané protestují proti prezidentovi Donaldu Trumpovi. Snímek pochází z...

Kim přihlížel testu motoru pro raketu schopnou zasáhnout území USA

Severokorejský vůdce Kim Čong-un se zúčastnil zkoušky motoru na tuhé palivo s...

Epstein story: Make love, not war. Na kauzu se kvůli Íránu zapomnělo

Americký finančník a sexuální delikvent Jeffrey Epstein.

Mrázkovi chystají českou party. Možná se nevyspíme, ale bude to zábava, slíbili

Český krasobruslařský pár sourozenců Daniela a Kateřiny Mrázkových si...

„Strašná krvavá lázeň.“ V anglickém Derby najel řidič do několika chodců

Po demonstraci proti rasismu v Anglii zaútočil muž. Ubodal tři lidi. (20....

„Tolik starostí. Rus, Turek a ještě si najdete čas na mě,“ děkoval dojatý Svěrák Pavlovi

Z pořadu Zdeněk Svěrák 90

