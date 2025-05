Milé slečny! aneb kdy žena přestává být slečnou a stává se „pani“?

Vím, že oslovení „paní“ bych měla brát jako čest, jelikož paní jsem se stala získáním vysokoškolského titulu a sňatkem, což jsou dva okamžiky považované za důkaz úspěšného života. Paní se stanete i po narození dítěte, což je opět velmi radostná záležitost, navíc to dokazuje, že nejste „stará panna“, a tedy ani „slečna“. Přesto z toho nějak neumím mít radost.

Samozřejmě že oslovení „paní kolegyně“, „paní doktorko“ nebo „paní Nováková“ je naprosto v pořádku a slzy do očí mi nevžene, ale když jsem na pěšině nad Svatojánskými proudy míjela rodinku v mém věku a maminka upozornila syna „Pusť pani!“, rozhodilo mě to na celý den. (No dobře, dodnes mi to leží v žaludku.) Takže já už jsem „pani“. Už nikdy víc slečna. Slečna je svěží, sympatická, hezká, má všechno před sebou a svět jí leží u nohou. „Pani“ už má všechno za sebou, a dokud nedosáhne důchodového věku, nestojí za větší pozornost. Jak se říká, mládí v prachu a do důchodu daleko. Ano, mám zjevně krizi středního věku.

Troufám si tvrdit, že v mé generaci mileniálů uděláte většině žen větší radost oslovením slečna než paní (na „pani“ rovnou zapomeňte). Říkáte tím, že vypadají dobře. A z vás je rázem velmi sympatický člověk. Navíc leckdy danou dámu ušetříte i velmi nepříjemných situací. Jednu mou známou oslovila lékařka její dcery: „Paní XY, pojďte se mnou!“ Na to hbitě zareagoval její partner: „To není žádná paní, ještě jsem si ji nevzal!“ Jiná moje kamarádka měla i problém opačný. Vdávala se krátce po dvacítce, a jelikož byl její vyvolený škrt, trval na tom, že po společné večeři zaplatí každý sám za sebe. Číšníka to trochu zaskočilo: „Takže slečna bude platit zvlášť?“ Ale manžel se nedal: „Kdepak slečna, to je moje manželka. Paní!“

I tak trvám na tom, že označit někoho neprávem slečnou je pořád lepší než chybně vybrat paní. Pokud jste zaznamenali dokument Mise hledání lásky, víte, že nedobrovolně svobodných žen přibývá – a leckdy jsou to příběhy dost bolavé a komplikované. Jenže aby pak ze slečny nebyla „mladá paní“, že? Mladá paní je označení snad ještě horší, jelikož jím lidé často označují všechny ženy od mladičkých novomanželek až po důchodkyně.

Jak tedy zvolit správně, když nemáte celý den na dumání, co by danou ženu potěšilo? Navrhuji se odpíchnout od toho, zda daná žena na svůj věk vypadá dobře. A pak od toho, kolik je vám. Pokud mě starší osoba označí za slečnu, cítím se polichocena, pokud mě za slečnu označí puberťák, podezírám ho, že si ze mě dělá legraci. I když, upřímně, uvnitř se trochu, trošičku tetelím.