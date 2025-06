Chcete si vydělat milion dolarů? K balíku peněz stačí vyřešit matematický příklad

Letos uplynulo pětadvacet let od vyhlášení takzvaných problémů tisíciletí. Jejich seznam vydal Clayův matematický ústav, momentálně sídlící v Peterboroughu v americkém státě New Hampshire. Za vyřešení každé z položek nabídl odměnu milion dolarů. Zapeklitých výzev bylo původně sedm, jednu už se ale podařilo rozlousknout. Ostatních šest stále čeká na svého pokořitele. Profesionálních i amatérských matematiků, kteří se do nich někdy během svého života pustili, jsou pravděpodobně tisíce. Problémy přesto odolávají.

Hardy poslal před cestou pohlednici s textem: „Dokázal jsem Riemannovu hypotézu.“ Ovšemže lhal, ale kdyby se parník s Hardym na palubě potopil, mohl být slavný.

Ale než se podíváme, za co byste si mohli onen milion vydělat, nejdřív si přiblížíme příběh té jedné jediné rozlousknuté hádanky. Je to příběh opravdu nevšední: už jenom tím, že její řešitel si svůj milion nevyzvedl.