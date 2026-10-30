Před časem jsem tu psal o budově Eskomptní banky v ulici Na Příkopě v centru Prahy, která v padesátých letech sloužila jako sídlo ústředního výboru Komunistické strany Československa. Dnes se podíváme podrobněji na objekt, kam se komunistické vedení přestěhovalo na počátku šedesátých let a kde setrvalo tři desetiletí. Stavba je v tom ale nevinně, byla vybudována na přelomu dvacátých a třicátých let jako sídlo tehdejšího ministerstva železnic a dnes v ní sídlí ministerstvo dopravy.
Realizaci předcházela soutěž na novou zástavbu pravého vltavského břehu od Štefánikova k Hlávkovu mostu, vypsaná v polovině let dvacátých. Tu vyhrála trojice někdejších absolventů školy prof. Otta Wagnera na vídeňské umělecké akademii – Bohumil Hübschmann, František Roith a Antonín Engel.
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Všichni tři byli autory výrazných pražských prvorepublikových paláců ve stylu moderního klasicismu – Hübschmann projektoval ministerské budovy pod emauzským klášterem, Roith Městskou knihovnu na Mariánském náměstí a ministerstvo financí v Letenské ulici a později i bankovní domy na Václavském náměstí a na Příkopě (dnes ČNB) a Engel byl znám jako autor tzv. Nových Dejvic, tedy paláců na Vítězném náměstí nebo kampusu ČVUT v jeho sousedství.
Tvůrce neoklasicismu
Všichni tři se pak také uplatnili ve výše zmíněné oblasti na pravém břehu Vltavy: Roith je autorem budovy ministerstva zemědělství na Těšnově, Hübschmann s Roithem navrhli palác pojišťovny v Lannově ulici a konečně Engel byl projektantem obří stavby mezi nimi – a tou bylo právě ministerstvo železnic.
Mimochodem, myslím, že celý koncept zástavby novoměstského nábřeží nebyl šťastný: mohutné stavby sem nevnášejí život, chybí tu obchody, restaurace, kavárny... Je tu jaksi mrtvo, přitom se pohybujeme stále v atraktivním centru metropole blízko řeky v novoměstském katastru.
Pojďme se teď podívat na Engelovu budovu podrobněji, nejdříve si však stručně představíme jejího autora. Poděbradský rodák Antonín Engel (1879–1958) studoval na pražské české i německé technice a pak na vídeňské akademii. Zprvu byl ovlivněn wagnerovskou modernou, jak o tom svědčí jeho jez s hydroelektrárnou v rodném městě nebo blok domů v ulici U Starého hřbitova v pražské asanaci, ve 20. letech se však přiklonil k poněkud suchopárnému neoklasicismu.
V tomto stylu navrhl budovu vodárny v pražském Podolí nebo výše zmíněné stavby Nových Dejvic. Byl rovněž profesorem na Fakultě architektury a pozemního stavitelství ČVUT. Po druhé světové válce ještě dostavoval areál vodárny v Podolí.
Vzorně udržovaný palác
Jeho budova ministerstva železnic je kolosální stavbou s mnoha křídly a nádvořími na pozemku vymezeném ulicemi Klimentskou, Holbovou, nábřežím Ludvíka Svobody a Stárkovou. Monumentální hlavní vstup se obrací k Vltavě. Atiku budovy zdobí plastiky předních českých sochařů Ladislava Kofránka, Josefa Mařatky a Josefa Pekárka, hřeben střechy pak okřídlená kola jako symbol železnic.
Impozantní je vstupní hala na výšku dvou pater s horním osvětlením i monumentální schodiště. Dobový tisk objekt kritizoval za enormní náklady – není divu, jsou tu použity různé druhy žul i mramorů, provedení je dokonalé a dlužno dodat, že je o interiér vzorně pečováno, což není obvyklé: žádné cedule přilepené izolepou nebo nevkusné nástěnky tu nenajdete.
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Zachovala se i část původního zařízení. Snad nejkrásnějším prostorem je noblesně řešené boční schodiště k ministerské pracovně. Vedení KSČ se sem přestěhovalo kvůli místu, stará budova na Příkopě už jim byla malá, a také kvůli bezpečnosti. V suterénu se nachází rozměrný kryt a doprava na nábřeží byla svedena v 70. letech do tunelu, který získal od Pražanů příznačně neoficiální pojmenování Husákovo ticho.
Já se dovnitř dostal poprvé až nyní, kdy jsme zde v bývalé Dubčekově zasedačce natáčeli podcast s kolegy historiky Petrem Blažkem a Michalem Macháčkem z Muzea paměti XX. století a pamětníkem – někdejším Jakešovým zahraničním poradcem Lubomírem Molnárem. V té místnosti mimochodem strávili noc z 20. na 21. srpna 1968 členové vedení KSČ během sovětské okupace. Kousek odtud byla pracovna prvních, resp. generálních tajemníků, kterých se tu vystřídalo hned několik – od Antonína Novotného až po Karla Urbánka.
Na počátku 90. let se komunisté přestěhovali do někdejšího paláce Buštěhradské dráhy v ulici Politických vězňů a Engelova rozlehlá stavba zase může chválabohu sloužit původnímu účelu.