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Kde v srpnu 1968 zatkli Dubčeka? Palác s pohnutou historií dnes slouží dopravě

Zdeněk Lukeš
Pohled Zdeňka Lukeše
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Monument na vltavském nábřeží. Budova ministerstva železnic od architekta...

Monument na vltavském nábřeží. Budova ministerstva železnic od architekta Antonína Engela byla vystavěna v letech 1927–1932 v neoklasicistním stylu. | foto: Zdeněk Lukeš / koláž iDNES David Votruba

Vestibul ministerstva dopravy.
Detail průčelí budovy ministerstva dopravy.
Vstupní portál budovy ministerstva dopravy.
Okřídlené kolo na střeše ministerstva dopravy.
27 fotografií
Je to impozantní budova na vltavském břehu, která budí pozornost. Dnes v ní sídlí ministerstvo dopravy, v minulosti ale tato stavba měla také nepříliš chvályhodné využití.

Před časem jsem tu psal o budově Eskomptní banky v ulici Na Příkopě v centru Prahy, která v padesátých letech sloužila jako sídlo ústředního výboru Komunistické strany Československa. Dnes se podíváme podrobněji na objekt, kam se komunistické vedení přestěhovalo na počátku šedesátých let a kde setrvalo tři desetiletí. Stavba je v tom ale nevinně, byla vybudována na přelomu dvacátých a třicátých let jako sídlo tehdejšího ministerstva železnic a dnes v ní sídlí ministerstvo dopravy.

Realizaci předcházela soutěž na novou zástavbu pravého vltavského břehu od Štefánikova k Hlávkovu mostu, vypsaná v polovině let dvacátých. Tu vyhrála trojice někdejších absolventů školy prof. Otta Wagnera na vídeňské umělecké akademii – Bohumil Hübschmann, František Roith a Antonín Engel.

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Všichni tři byli autory výrazných pražských prvorepublikových paláců ve stylu moderního klasicismu – Hübschmann projektoval ministerské budovy pod emauzským klášterem, Roith Městskou knihovnu na Mariánském náměstí a ministerstvo financí v Letenské ulici a později i bankovní domy na Václavském náměstí a na Příkopě (dnes ČNB) a Engel byl znám jako autor tzv. Nových Dejvic, tedy paláců na Vítězném náměstí nebo kampusu ČVUT v jeho sousedství.

Tvůrce neoklasicismu

Všichni tři se pak také uplatnili ve výše zmíněné oblasti na pravém břehu Vltavy: Roith je autorem budovy ministerstva zemědělství na Těšnově, Hübschmann s Roithem navrhli palác pojišťovny v Lannově ulici a konečně Engel byl projektantem obří stavby mezi nimi – a tou bylo právě ministerstvo železnic.

Mimochodem, myslím, že celý koncept zástavby novoměstského nábřeží nebyl šťastný: mohutné stavby sem nevnášejí život, chybí tu obchody, restaurace, kavárny... Je tu jaksi mrtvo, přitom se pohybujeme stále v atraktivním centru metropole blízko řeky v novoměstském katastru.

Monument na vltavském nábřeží. Budova ministerstva železnic od architekta Antonína Engela byla vystavěna v letech 1927–1932 v neoklasicistním stylu.
Vestibul ministerstva dopravy.
Detail průčelí budovy ministerstva dopravy.
Vstupní portál budovy ministerstva dopravy.
27 fotografií

Pojďme se teď podívat na Engelovu budovu podrobněji, nejdříve si však stručně představíme jejího autora. Poděbradský rodák Antonín Engel (1879–1958) studoval na pražské české i německé technice a pak na vídeňské akademii. Zprvu byl ovlivněn wagnerovskou modernou, jak o tom svědčí jeho jez s hydroelektrárnou v rodném městě nebo blok domů v ulici U Starého hřbitova v pražské asanaci, ve 20. letech se však přiklonil k poněkud suchopárnému neoklasicismu.

V tomto stylu navrhl budovu vodárny v pražském Podolí nebo výše zmíněné stavby Nových Dejvic. Byl rovněž profesorem na Fakultě architektury a pozemního stavitelství ČVUT. Po druhé světové válce ještě dostavoval areál vodárny v Podolí.

Vzorně udržovaný palác

Jeho budova ministerstva železnic je kolosální stavbou s mnoha křídly a nádvořími na pozemku vymezeném ulicemi Klimentskou, Holbovou, nábřežím Ludvíka Svobody a Stárkovou. Monumentální hlavní vstup se obrací k Vltavě. Atiku budovy zdobí plastiky předních českých sochařů Ladislava Kofránka, Josefa Mařatky a Josefa Pekárka, hřeben střechy pak okřídlená kola jako symbol železnic.

Impozantní je vstupní hala na výšku dvou pater s horním osvětlením i monumentální schodiště. Dobový tisk objekt kritizoval za enormní náklady – není divu, jsou tu použity různé druhy žul i mramorů, provedení je dokonalé a dlužno dodat, že je o interiér vzorně pečováno, což není obvyklé: žádné cedule přilepené izolepou nebo nevkusné nástěnky tu nenajdete.

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Zachovala se i část původního zařízení. Snad nejkrásnějším prostorem je noblesně řešené boční schodiště k ministerské pracovně. Vedení KSČ se sem přestěhovalo kvůli místu, stará budova na Příkopě už jim byla malá, a také kvůli bezpečnosti. V suterénu se nachází rozměrný kryt a doprava na nábřeží byla svedena v 70. letech do tunelu, který získal od Pražanů příznačně neoficiální pojmenování Husákovo ticho.

Já se dovnitř dostal poprvé až nyní, kdy jsme zde v bývalé Dubčekově zasedačce natáčeli podcast s kolegy historiky Petrem Blažkem a Michalem Macháčkem z Muzea paměti XX. století a pamětníkem – někdejším Jakešovým zahraničním poradcem Lubomírem Molnárem. V té místnosti mimochodem strávili noc z 20. na 21. srpna 1968 členové vedení KSČ během sovětské okupace. Kousek odtud byla pracovna prvních, resp. generálních tajemníků, kterých se tu vystřídalo hned několik – od Antonína Novotného až po Karla Urbánka.

Na počátku 90. let se komunisté přestěhovali do někdejšího paláce Buštěhradské dráhy v ulici Politických vězňů a Engelova rozlehlá stavba zase může chválabohu sloužit původnímu účelu.

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