Mír, nebo jen oddechový čas? Co nám říká nový mírový plán pro Ukrajinu

Dnipro, Charkov, Oděsa, Záporoží, opakovaně Kyjev, a dokonce i Těrnopil na západě země, který zatím nebyl cílem masivního vzdušného úderu. To jsou místa, kam v poslední době směřují ruské drony a rakety.
Třeba v úterý 25. listopadu Rusové vyslali 464 bezpilotních letounů a 22 střel různého typu, obrana zlikvidovala 438 ruských dronů a 14 střel. Ruské protivzdušné jednotky zase hlásí bez dalších pochybností sestřelení 280 dronů.
Zásadní problém Ukrajiny je lidská síla. Vojáci pro frontu docházejí, rezervoár ochotných se již dávno vyprázdnil. Statisíce mužů se pak rozprchly po Evropě.
V posledních dnech jde o takovou intenzitu úderů, která zatím ve válce nebyla. Vraťme se o deset let zpátky, kdy tu byla v únoru 2015 podobná situace. Intenzivní ostřelování a boje na frontách těsně před uzavřením dohody, zvané Minsk II.