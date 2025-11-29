Mír, nebo jen oddechový čas? Co nám říká nový mírový plán pro Ukrajinu

Tomáš Vlach
Analýza
Po bezmála čtyřech letech války se zdá, že se kolem Ukrajiny hýbou ledy. Je návrh mírových plánů kompromisem, nebo kapitulací? Skončí vůbec tato válka? A co bude poté?

Ukrajinské město Kosťantynivka zdevastované po ruských útocích. (12. listopadu...

Ukrajinské město Kosťantynivka zdevastované po ruských útocích. (12. listopadu 2025) | foto: UKRAINIAN ARMED FORCESReuters

Muž prochází kolem poškozené budovy v Kramatorsku (26. listopadu 2025)
Dnipro, Charkov, Oděsa, Záporoží, opakovaně Kyjev, a dokonce i Těrnopil na západě země, který zatím nebyl cílem masivního vzdušného úderu. To jsou místa, kam v poslední době směřují ruské drony a rakety.

Třeba v úterý 25. listopadu Rusové vyslali 464 bezpilotních letounů a 22 střel různého typu, obrana zlikvidovala 438 ruských dronů a 14 střel. Ruské protivzdušné jednotky zase hlásí bez dalších pochybností sestřelení 280 dronů.

Zásadní problém Ukrajiny je lidská síla. Vojáci pro frontu docházejí, rezervoár ochotných se již dávno vyprázdnil. Statisíce mužů se pak rozprchly po Evropě.

V posledních dnech jde o takovou intenzitu úderů, která zatím ve válce nebyla. Vraťme se o deset let zpátky, kdy tu byla v únoru 2015 podobná situace. Intenzivní ostřelování a boje na frontách těsně před uzavřením dohody, zvané Minsk II.

