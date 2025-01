Mír v tomhle roce. Nejistou budoucnost má kromě Ukrajiny i celá EU i Blízký východ

Tedy s jednou výjimkou. A tou je Marc Thiessen, komentátor deníku The Washington Post a také bývalý pisatel projevů amerického prezidenta George W. Bushe a ministra obrany Donalda Rumsfelda.

Thiessen napsal do svých domovských novin rozsáhlý článek o Ukrajině a jejím nerostném bohatství. Teoretizuje, že i to byl jeden z důvodů Putinovy invaze na Ukrajinu. Zjevně trochu přeceňuje ekonomickou motivaci ruského prezidenta a tvrdí, že nerostné bohatství Ukrajiny by se nemělo dostat do rukou Rusů, ale mělo by sloužit Američanům. Podle toho by měl vypadat i mír. Protože pokud ukrajinské nerostné bohatství bude ovládat Rusko, bude ho využívat ruský spojenec Čína, což je proti zájmům USA.

Navíc když podle Thiessena Trump chce donutit ruského prezidenta Vladimira Putina zasednout s Ukrajinci k jednacímu stolu, musí to udělat tím, že Kyjevu pošle víc zbraní. A protože Trump nechce, aby to museli platit američtí daňoví poplatníci, mohl by dát Kyjevu zbraně na úvěr, za který by Ukrajinci ručili právě svým lithiem, kobaltem, titanem či uranem.

„Stabilní, suverénní a prosperující Ukrajina bude pro Ameriku důležitým partnerem při těžbě tohoto přírodního bohatství. Nestabilní Ukrajina, neustále ohrožovaná Ruskem, povede po Trumpově odchodu z funkce k obnovení války a nakonec umožní Putinovi zmocnit se tohoto bohatství ve prospěch Ruska a Číny. Kdo tedy bude mít prospěch z ukrajinské ropy, plynu a nerostného bohatství? Volba je na Trumpovi,“ tvrdí Thiessen. Tahle logika, byť se určitě mnohým nelíbí, by na Trumpa mohla fungovat a přinést Kyjevu lepší mírové podmínky. Ale to ještě uvidíme.

***

Nejistou budoucnost má před sebou kromě Ukrajiny také Evropská unie. Unie musí zrychlit zavádění inovací v ekonomice, prohloubit svoji finanční integraci, více se zaměřit na bezpečnost a zároveň si uchovat svobodu, demokracii a sociální zajištění svých obyvatel, píše Martin Wolf, komentátor listu Financial Times. Jak to ale udělat?

Kupodivu Wolf nenavrhuje žádné radikální změny, spíš tvrdí, že EU by měla stavět na úspěších, kterých v historii dosáhla. Zdůrazňuje, že ekonomická integrace a sbližování hospodářské úrovně většiny členských zemí nepřišly jen tak, ale byly výsledkem chytré politiky na kterou je podle něj třeba navázat. Mimochodem, v této souvislosti chválí konzervativní britskou premiérku Margaret Thatcherovou.

Podle Wolfa je nyní možné i zvýšit vlastní příjmy EU jako celku a začít znovu jako v 90. letech diskutovat i o politické unii. Zároveň by chtěl zbavit vzpurné členy, jako je Maďarsko Viktora Orbána, možnosti blokovat některé základní evropské politiky. Zní to trochu jako sci-fi, ale snahy o obejití Orbána pozorujeme už nyní.

Na Wolfovi je ale hlavně zajímavé, jak apeluje na to, aby Evropa nepřevzala americký model státu a společnosti. USA jako vzor a měřítko v ekonomické oblasti jsou totiž dnes u evropských politiků mimořádně populární. Wolf ale upozorňuje, že americký model je také spojen s „patologiemi“ jako předčasná úmrtí (kvůli nedostatečnému zdravotnímu pojištění), masovými vraždami a „stratosférickou“ naplněností věznic.

***

Na závěr ještě pohled na budoucnost Blízkého východu, jmenovitě Izraele. Jeho okupace původně demilitarizovaného pásma v Sýrii bude nadlouho, říká článek vydaný agenturou AP a popisuje změny, které vedly v minulosti ke změnám hranic Izraele. Někdy na chvíli, někdy navždy. V levicovém izraelském deníku Ha’arec pak píše o změně hranic izraelský novinář Zvi Bar’l. Naznačuje, že mentálně je cesta ke změně hranic v Izraeli otevřena. Ostatně, hranice země se měnily mnohokrát a původní podobu Izraele z roku 1949 si už podle něj stejně skoro nikdo nepamatuje.

Jenže má to vliv i na život uvnitř Izraele. „Nikdo nepopírá, že země potřebuje bezpečné hranice. Nové hranice však svou existencí vytvářejí národní identitu Izraele a formují jeho hodnoty. Diktují morální chování a těmi, kdo novým hranicím nepřísahají věrnost navždy, je opovrhováno. Když syrský Hermon, jižní Libanon a Gaza určují étos a ideologický základ země, bez něhož izraelský lid znovu nepovstane, je jedno, kdo bude u vlády. Přednost budou mít hranice samotné,“ tvrdí Zvi Bar’l.

