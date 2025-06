„Moudrý a vlídný profesor Petr Fiala nám vládne s rozvahou. Král Babiš II. přinese do naší země chaos, zkázu a prázdnou státní pokladnici,“ vyťukal si Lipavský na Facebook v 15:07. O hodinu později napsal další vzkaz: „Alternativní historie! Česko bez Petra Fialy. Ruská ropa teče proudem, ruský plyn syčí a ruské jaderné palivo září v Rosatom Dukovanech. A naše armáda cvičí s košťaty, a to včetně stíhacích pilotů – vzor Harry Potter.“

A o dalších šedesát minut později následoval další vzkaz. „Petr Fiala je nejúspěšnější polistopadový premiér České republiky.“ Skoro to vypadá, že se Lipavský buď zamiloval, anebo v tu dobu hodně bumbal. Sojové latté, pochopitelně.

Ještě pozoruhodnější smršť zpráv zveřejnil v krátkém sledu v pondělí na síti X. „Zaplatil jsem rozhlasové poplatky,“ zněla první. „Protože věřím ve veřejnoprávní média,“ následovala druhá. „Zaplatil jsem TV poplatky,“ přidal třetí. „Protože věřím ve veřejnoprávní média,“ dopsal čtvrtou. Poté si Lipavský vypůjčil vzkaz Martina Kupky: „Teď je čas na Čecha ve vesmíru!“ Skoro to vypadá, jako bychom tam už jednoho měli…

● Na veřejnost se dostal třístránkový dokument právníků z ministerstva financí, v němž varují Zbyňka Stanjuru, aby ministerstvo spravedlnosti nebralo miliardu v bitcoinech od odsouzeného internetového prodejce drog Tomáše Jiřikovského.

Podle serveru Seznam Zprávy, který dokument zveřejnil, v něm úředníci z financí píší, že drogový dealer Jiřikovský je nedůvěryhodný člověk, který se snaží zamlčovat, že jeho bitcoiny mohou pocházet ze zločinu. Stanjurovi jeho právníci kromě varování před „rizikem morálního hazardu“ a dalšími postřehy doporučují, aby stát na obchod s drogovým dealerem nepřistupoval.

„V této situaci, kdy existuje výše než vysoká pravděpodobnost, že nabízená kryptoměna je tou, kterou nebylo možno v trestním řízení dohledat, má odbor Právní služby za to, že je také založen důvod, pro který je možno dar odmítnout, aniž by došlo k porušení zásad hospodaření s majetkem státu,“ napsali ministerští úředníci do třístránkového stanoviska.

Dopis dorazil do Stanjurovy kanceláře 13. února coby reakce na lednovou žádost Pavla Blažka o posouzení věci. Tedy pár týdnů předtím, než obchod mezi ministerstvem spravedlnosti a dealerem Jiřikovským proběhl. Ministr Stanjura opakovaně tvrdí, že zprávu podřízených nečetl.

Prý zůstala až do 25. března v rukou šéfa jeho kabinetu Filipa Bendy, a když se s ní Stanjura seznámil, Blažek už měl darovací smlouvu podepsanou. Bratr šéfa poslanců ODS Marka Bendy Filip za to od Stanjury dostal „žlutou kartu“. Blažek prý o dokumentu také nevěděl.

Takto věc na sociálních sítích komentoval exministr financí a bývalý šéf TOP 09 Miroslav Kalousek. „Ano, tohle je takový ‚standardní, normální materiál, který běžně ministrům leží v kabinetech 40 dní, aniž by je na to někdo upozornil‘. Lituji každého, kdo musí předstírat, že tomu věří. Přiznám se, že já takovou kvalifikaci nemám, já bych to nedokázal,“ napsal.

„Plakal bych smíchy (kdyby to nebylo tak smutné), jak se dva významní ministři za ODS tváří, že ‚spolu vlastně vůbec nemluví a že je mezi nimi čínská zeď‘. Ty informace spolu sdíleli. Reálný stranický i vládní život jiný výklad neumožňuje. Opravdu chce tohle Petr Fiala veřejně hájit?“ dodal Kalousek.

Ale co už, mnohem důležitější je teď zjevně Turkova kauza znásilnění s pistolí ve dvousetkilometrové rychlosti při cestě za Babišem na Čapí hnízdo…