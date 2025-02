Sedlák za války převážel osoby i strategicky důležitý náklad. Létal až na dalekou Šrí Lanku

Miroslav Sedlák, dle matričního záznamu Miloslav Wenzel Franz Sedlák, se narodil v pravé poledne 4. února 1912 v Jablonci nad Nisou. Jeho otec František Sedlák se živil jako číšník a matka Božena, rozená Horáková, byla ženou v domácnosti. V dětství nejdříve navštěvoval obecnou školu, na kterou navázal docházkou na škole měšťanské. Dále pokračoval studiem nižší průmyslové školy. Roku 1930 byl odveden do československé branné moci. Vycvičen byl jako letecký mechanik a u armády se rozhodl setrvat jako délesloužící i po skončení vojenské presenční služby.

Absolvoval několik specializovaných odborných kursů, například v práci s palubními přístroji v Praze, osvětlovací a hlásné služby v Piešťanech nebo v řízení motorových vozidel. Vojenskou službu opouštěl v hodnosti četaře.

Po březnové okupaci nacistickým Německem v roce 1939 udával své bydliště v Německém (nynějším Havlíčkově) Brodě. Dne 2. srpna téhož roku se odhodlal k útěku do sousedního Polska, kde se přihlásil na československém konzulátu v Krakově. Z Gdyně odplul s dalšími Čechoslováky do Francie. Z přístavu v Calais odjel do Paříže, kde vyčkával v Place Ballard na vyřízení žádosti o přijetí do Cizinecké legie – zavázal se na pět let.

Vypukla ale válka, závazku v legii byl zproštěn a začátkem října byl odveden do československé zahraniční armády. Následně odjel na základnu francouzského vojenského letectva v Pau, kde do konce roku procházel kurzem pro letecké mechaniky. Z Francie, která se topila v krizi a nezvládala bránit rychlému postupu nacistických vojsk, odplul ve skupině letců na lodi Ary Scheffer 19. června 1940 do Velké Británie.

O čtyři dny později připlul transport do přístavu Falmouth. V červenci 1940 se stal příslušníkem dobrovolnické zálohy britského Královského letectva a sloužil jako příslušník pozemního personálu 310. československé stíhací perutě. U této jednotky působil až do listopadu 1942, kdy byl přemístěn jako mechanik k 311. československé bombardovací peruti, která tou dobou operovala ze základny Talbenny.

V létě 1943 absolvoval výcvik palubního mechanika a od prosince operačně létal v osádce Rudolfa Nedomy. Do října 1944 podnikl dvě desítky bojových letů. Následně byl přemístěn k 511. peruti, která spadala pod Dopravní velitelství letectva. Ta měla za úkol převážet nejenom osoby, ale též strategicky důležitý náklad. Díky tomu se podíval na místa, jako jsou Indie nebo Šrí Lanka.

V srpnu 1945 se po více jak šesti letech vrátil do osvobozené vlasti a následně působil u Letecké dopravní skupiny. Z činné služby odešel v únoru 1946 a získal zaměstnání u Československých aerolinií. V květnu 1947 se v pražském kostele svatého Štěpána oženil se Zdenou Dávidovou. Po únoru 1948 přišel o své zaměstnání a přestěhoval se na Slovensko.

Miroslav Sedlák zemřel 3. ledna 1982 v Nitře. Posmrtně byl povýšen do hodnosti podplukovníka letectva.