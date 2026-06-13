USA a kulatý míč. Jak se fotbal změnil ze „zábavy násilníků“ ve sledovanou politickou událost

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Prezident světového fotbalu Gianni Infantino přivezl americkému prezidentu Donaldu Trumpovi ukázat zbrusunovou trofejí pro vítěze mistrovství světa klubů, které se ve Spojených státech koná v létě 2025. | foto: Profimedia.cz

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Fotbal býval v USA okrajovým sportem chudých imigrantů, teď se tam koná světový šampionát, který slibuje astronomické zisky, a cena lístků dosahuje rekordní výše. Navíc turnaj provází politické pnutí, jaké by nedávno nikdo nečekal.

Kanadská letecká společnost Air Transat spustila před pár týdny reklamní kampaň s billboardy, na kterých jsou fotky fotbalového trávníku a modrého nebe s letadlem a doplňují je slogany: „Watch Portugal: $3870. See Portugal: $799.“ Později přidala i verze s Anglií, Francií a Mexikem.

Sdělení bylo poměrně jasné: udělat si výlet do zmíněných zemí je výrazně levnější než si koupit vstupenku na jejich zápas při letošním mistrovství světa, které začalo ve čtvrtek a spolupořádají ho USA, Kanada a Mexiko.

Turnaj se už teď vyznačuje několika superlativy. Je nejpočetnější (48 účastníků, dosud o titul bojovalo 32 týmů), nejdelší (39 dnů), nejnáročnější (čtyři nejlepší mužstva odehrají po osmi utkáních), logisticky nejsložitější (koná se v 16 městech tří zemí) – a především nejdražší.

Teprve díky fotografii Marilyn Monroe se nemálo Američanů dozvědělo o existenci fotbalu. A to už reprezentace měla za sebou tři starty na mistrovství světa

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