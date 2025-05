A pak že se literární talenty dnes už nerodí. Nový román Douglase Stuarta potvrzuje jeho světovou třídu

Mělo by být zakázáno, aby autoři jako Douglas Stuart mohli publikovat druhý román, protože riziko, že tím zkazí ten krásný příběh, je příliš veliké. Když už se mladý Skot dokáže vybabrat ze sociálně neutěšených poměrů v Glasgow a z rodiny, kde se všechno točí kolem matky alkoholičky. Když už vystuduje a následně zakotví v New Yorku, kde nemusí skrývat svou sexuální orientaci a stane se módním návrhářem. A když už nakonec ve čtyřiačtyřiceti napíše román, v němž se s úžasnou bravurou svede ohlédnout za svým dětstvím – když už vznikne něco tak náramně košatého, jako je Shuggie Bain (2020), za nějž získá Bookerovu cenu a další literární vavříny…

Douglas Stuart. Až vám někdo bude zase říkat, že dnes se již žádné velké literární talenty nerodí, klidně zmiňte jméno tohoto skotského autora a bude jasno.

Již o dva roky později Douglas Stuart (1976) vydal další román, Mladej Mungo, jejž nyní přineslo nakladatelství Paseka. O tomhle románu se dá říct asi cokoli, jen ne to, že je nudný a experimentální. Mladej Mungo se sice dá považovat za pokračování Shuggieho Baina, nicméně rozhodně to není žádný přílepek vyvolaný obrovským úspěchem prvotiny.

Pachuť olověné emulze

I tady Douglas Stuart tká skvělou literaturu, aniž by byl literátský. Nepřemýšlíme, jak to dělá, ale jsme okouzleni tím, co s námi dokáže udělat. Dejte si pozor, moc tohoto umělce je skutečně na současnost nebývalá, protože vás svým vyprávěním omámí natolik, že si budete přát něčí smrt. Obdivujeme též, jak skotský prozaik umí o každém zanedbatelném detailu a epizodě vyprávět tak, že popíše řadu stránek, ale přitom o žádném pocitu natahování nemůže být vůbec řeč. To je prostě talent.

Mladej Mungo Douglas Stuart

V překladu Ester Žantovské vydalo nakladatelství Paseka, Praha 2025

440 stran .

V Mladým Mungovi je nastíněn život v plné šíři, nic se nevynechává, žádné tělesné a verbální projevy, přesto se rozhodně nejedná o román vulgární. Daleko spíš rodinný. Douglas Stuart pojednává o nefunkční rodině, a to prostřednictvím vysoce funkčního románu. Stejně tak je tu spousta dramatických a nesmlouvavě drsných scén, zároveň zde ovšem nechybí humor, často díky tomu, že jsou vulgarismy využity účelně, na správném místě: „,Vyřiď mu, že pan Campbell vzkazuje, aby se dal k mariňákům. Ať se nechá uplacírovat ve Faslane a pak jednu tu jadernou ponorku napálí Thatcherový rovnou do kundy.’ Mungo se nervózně zahihňal. ,Teď už spíš Johnu Majorovi do prdele, ne?’ Pan Campbell se zašklebil. ,Maj tam dost ponorek pro všechny.’“

Nutno hned podotknout, že šťavnatost románu samozřejmě v našem případě podporuje rovněž překlad. Člověk je na jeho autorku Ester Žantovskou nucen myslet s obdivem u řady pasáží, kdy se nerozpakuje volbou správných slov vyvolat smích: „,No, tak jsem jí tam prostě hrábnul. Rovnou na věc… Chápeš ne. Začal jsem jí to tam mastit. Krmit koníčka.’ Ta otázka Mungovi vyklouzla mimoděk. ,Jak jako, ta pani měla koně?’“ Naopak nikdy Douglas Stuart nesklouzne ke krasomluvě či předvádění. Vše je na svém místě a pracuje to pro celek románu.

Mladej Mungo by se dal vnímat jako příběh, který se odehrává ve Skotsku nedlouho poté, co se tam přehnala vykutálená partička z Trainspottingu (1993) Irvina Welshe. Tím, jak neblahý dopad má matka a její alkoholismus na život dětí, především nejmladšího Munga, může vzdáleně upomenout taky na postrádání a přebývání rodičů v Ostrově Sukkwan (2008) Davida Vanna: „Dřevěný parapet zdobily stopy po zubech, řady dokonale symetrických úzkostných půlměsíčků. Celé odpoledne Mungo klečel u arkýřového dřeva, až mu na jazyku ulpěla kovová pachuť olovnaté emulze.“

Jenže druhý román Douglase Stuarta dá vzpomenout i na strašidelný víkend zachycený ve slavném románu Vysvobození (1970) Jamese Dickeyho, neboť Momu, jak děti matce říkají, nenapadne nic lepšího než kurýrovat Mungovu zženštilost tím, že ho pošle na rybářský výlet se dvěma kolegy z Anonymních alkoholiků: jsou to alkoholici, kriminálníci a pederasti. Mladýho Munga by tak mohl propagovat reklamní slogan: Příšery nejsou ve Skotsku vždycky v jezeře, někdy je tam nejdřív musíte dostat…

Pizdo jedna sobecká

Mungo má ale tendenci Momu omlouvat: „,Je vtipná, sice ne dycky schválně, ale je. Nikdy se dlouho nezlobí a nerozebírá, když něco provedem. Skoro nás neprudí. Ale je, je, no…’ Zarazil se. ,Jak se to řekne, takový to slovo na N? Víš, co myslím, ne, když tě něco srazí na kolena, ale ty se zase zvedneš?’ Jodie nezaváhala. ,Nemožná, neschopná, neustálevožralá, naprostotyvolesobecká?’“ Jodie, která mladšímu bráchovi matku supluje, Momu, jíž ještě nebylo ani pětatřicet, nešetří: „,Je mu teprve patnáct, ty pizdo jedna sobecká. Eště jsi s výchovou neskončila.’ (…) ,Ále, dej mi pokoj. Vobě víme, jak ráda si hraješ na hospodyňku.’“

Mungovi se nedostává slov ani ve chvíli, kdy čelí kráse přírody: „Kdyby znal vhodná slova, řekl by, že cítí vůni borovicových lesů, ostrý závan voskovníku, vikve a hlodáše a někde úplně vespod vlhké pižmo tmavé půdy, očistný neutuchající déšť. Ale pro Munga byl ten vítr prostě zelený, hnědý, vlhký a čistý. Slovy ho popsat neuměl. Věděl jen, že takhle voní zázrak.“ Únik z Glasgow mu dopřáli až ti nenechaví kriminálníci: „Za celých patnáct let, co ve Skotsku žije a dýchá, neviděl horské údolí, jezero, les ani zříceninu, vyjma na plechovce od sušenek nebo na boku nějakého zájezdního autobusu.“

Mungo je mladičký a naivní, nicméně přece jen byl proti své vůli vycvičen starším bratrem Hamishem. Proto dokáže číst v chování mladšího kriminálníka: „Gallowgate mu ukazoval už čtvrtou tvář a Mungo si je chtěl všechny dobře zapamatovat. Nabručeného morouse z autobusu, chlípníka, co u táboráku vykládá oplzlé historky, dotčeného rybáře i tuhle jeho aktuální verzi, nadšeného kámoše, falešného staršího bráchu.

Odjakživa mu trvalo, než pochopil, že jím Hamish manipuluje. Často si to uvědomil, až když Jodie na staršího bratra zařvala, ať toho nechá, ať si přestane z Munga dělat otroka, ať mu přestane mazat med kolem huby jen proto, aby bráška udělal, co po něm chce. Sestra většinou zasáhla ve chvíli, kdy na něj byl Hamish neuvěřitelně, nevysvětlitelně hodný. Mungo začal být k laskavosti ostatních podezíravý, ale James to změnil.“

Tady jsme narazili na ústřední bod Mladýho Munga. Naivní Mungo, pečující Jodie a drsný Hamish. Nejstarší syn Momy je velkovýrobce neklidu: neustále musí druhé otravovat, ponižovat je a k něčemu je nutit. A k tomu si musí dokazovat, že je chlap – mlátí se jakožto protestant s katolíky, prodává drogy, krade, vede gang a taky už má s kráskou ještě pod zákonem dítě. To je jedna čelist svěráku, v němž Mungo uvázl.

Tou druhou je Moma, nejen její mateřská náruč, jež Mungovi chybí, ale i její fenomenální nápad s vysláním synka na nezapomenutelnou „školu v přírodě“. Mungo je prostě jako koule na kulečníkovém stole: „Už zase mu někdo říká, co by měl dělat, jak se má chovat, kým má být. Další člověk, kterému nestačí, že je takový, jaký je.“

Já ho snad zabiju…

Mungo věnuje Jamesovi kazetu, kde je nahraná jediná písnička: Panic od britské kapely The Smiths. Je to příznačná skladba v mnoha směrech, pro české čtenáře zvlášť. Název lze číst různě a vždy se bude dotýkat Munga – ještě ani ne šestnáctiletého panice, jehož opanovala silná emocionální panika. V písni je zmíněna řada nejen britských měst, avšak Glasgow tam chybí. A především je tu řečeno, že tomu, kdo pouští hudbu, tedy dýdžejovi, by mělo být provedeno něco velmi krutého, neboť písně, které hraje, neříkají nic o našem životě. Což opět můžeme vztáhnout jak k násilnickému prostředí, v němž Mungo vyrůstá, tak i k tomu, že se mu někdo snaží říkat, co a jak by měl dělat.

James je totiž Mungovou první láskou. Jenže je pro změnu katolík a má zas jen tátu. A poznání, že synek je na kluky, ho hluboce zklame. Proto se James rozhodne sbalit na sídlišti některou z dostupných holek, aby tátovi udělal radost.

To Mungo musí na rybářský víkend s dvojicí děsivých postaviček, které dělají z Momina syna chlapa tím, že ho ve stanu s výhledem na jezero znásilní: „,Byla to jen hra,’ ozval se Gallowgate, ,trochu se nám vymkla z ruky, no.’ Mungovi se roztřásl spodní ret. Štípl se do něj, zabořil nehet hluboko, dokud chvění neustalo. ,Pro mě to žádná hra nebyla.’ ,Ale no tak. Kluci už jsou takový. Normálka. Patří to k dospívání. Lepší než dostat holku do maléru.’“ Mladej Mungo je tedy komplexní, nejde ho použít tendenčně: ukazuje homosexualitu jako normální, ale stejně tak ukazuje, že i homosexuál může znásilnit, tady navíc homosexuála.

Pokud si myslíte, že James z toho vyšel laciněji, že se prostě chvíli cicmal s holkou, tak jste zapomněli, že dalším z rodiny, kdo chce Munga vyléčit z jeho zženštilosti, je Hamish, jenž ke všemu nenávidí katolíky. Jak se blížíme k velkému finále Mladýho Munga, jde čím dál zřetelněji o to, kdo koho dokáže zabít a kdo dokáže přežít.

Láska není pohoda

Douglas Stuart tyto dvě linie nechá sbíhat natolik ladně, že si vůbec nevšimnete nějaké jeho snahy, nějakého líčení na čtenáře. Až vám někdo bude říkat, že dnes se již žádné velké literární talenty nerodí, zmiňte jméno tohoto skotského autora. Protože při čtení Shuggieho Baina i Mladýho Munga se bezděčně v mysli vynoří řada vychrtlých, podvyživených zřícenin románů, které jsou vydávány za literární objevy. Tady je rozdíl natolik markantní, že to nemůže vidět jenom ten, kdo to vidět nechce. Romány Douglase Stuarta ale zároveň nejsou nijak novátorské, pouze svedou to, co dnes málokdo: hutně a košatě vyprávět, přirozeně, bez šroubovaných vět a ideologického lešení.

Je to i proto, že v centru má Douglas Stuart vždycky člověka, rodinu a vztahy uvnitř ní. A každý je zde nejednoznačný, což právě zajišťuje románu věrohodnost stejně jako hutnost. Mungo zažívá první lásku, ale přitom dostává řadu znamení, že si nemá nic malovat. Navíc ho Moma tím, kam a s kým ho vyslala, zradí, on však přesto neustále matku miluje.

Na rozdíl od jejího nového milence, kterého se jde rodinný benjamínek přeptat, jak vážně to s jejich mladou matkou myslí: „Mungo sklopil zrak k nohám; z jedné tenisky se mu klubal palec. ,Milujete ji?’ Jocky nezaváhal ani vteřinu. ,Né. Né, to né.’ Mungo k němu vzhlédl. ,Podívej, synku, v mým věku už je láska trochu vopruz. Chceš někoho, s kým můžeš takhle v úterý strávit pohodovej večer a kdo ti pomůže s domácností, a když máš štěstí, tak si i zašoustáš, pokud u toho voba ležíte na boku.’ Mungo se nezasmál. Jocky pustil čvaňháka do hrnku. ,Chceš mít pohodu. A láska s pohodou nemá nic společnýho.’ Mungo dopil čaj. Odložil hrnek do dřezu. ,Můžu vás vo něco poprosit?’ ,Už zase?’ Mungo přikývl. ,Když se vás zeptá, jestli ji milujete, prostě řekněte, že jo. Zaslouží si to.’“

A ještě je tu paní Campbellová, jež bydlí v bytě pod nimi a často Mominým dětem pomůže. Jenže tam žije s panem Campbellem, který ji občas zmydlí. Když to Jodie s Mungem slyší, jdou ji zachránit, ale ona potom manžela pořád omlouvá: „Znám vás vod plenek a tu vaši sobeckou mámu eště dýl. Kdo jinej než vy dva už by měl pochopit, že čovek ty, kerý miluje, vomlouvá. To mi to nemůžete vodpustit?“ Ostatně, kdybyste znali Momin osud, určitě byste jí odpustili. To Douglasu Stuartovi po Mladým Mungovi není nutno odpouštět vůbec nic.