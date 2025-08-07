Mladým by nevadilo zákonem omezit cestování. Létat, či nelétat? Toť otázka

Do veselého cestování se náhle vložil nelétající klimatický aktivista Jean-Marc Jancovici s nápadem, abychom zavedli celoživotně povolený počet letů na maximálně čtyři na osobu, neboť létání je odpovědné za 3,5 % emisí skleníkových plynů. Při velikosti populace a délce života Francouzů by to znamenalo 3,25 milionu cestujících ročně, tedy pokles o 98 %.
Bylo lze očekávat, že národ exkolonialistických globalistů, díky němuž má Evropská unie společnou hranici se Surinamem, bude něco takového považovat za nejapný žert. Už jen pokus o drobné zvýšení daně z pohonných hmot, motivovaný bojem proti změně klimatu, vedl k celonárodním protestům žlutých vest.
Ústav pro výzkum a analýzu spotřebitelského chování ovšem zjistil, že šokujících 41 % Francouzů včetně 59 % mládeže ve věku 18–24 by omezení na čtyři lety za život podpořilo. Jinými slovy, většina mladých lidí dnes nemá zájem o průzkum okolního světa nebo se změny klimatu obává natolik, že je ochotná možnosti takového poznávání dobrovolně omezit, nebo si pěstuje klimatický žal v proklamacích bez praktických následků. Zároveň totiž polovina Francouzů vycestovala v posledních třech letech do zahraničí a zhruba třetina se letos chystá na zahraniční dovolenou, ve velké míře letecky.
Podívejme se nyní na 789 vědců z celého světa, již studují změny klimatu. Podle ankety časopisu Nature Sustainability pouhých 27 % z nich podporuje „zelený“ ekonomický růst, zatímco 45 % argumentuje pro „nerůst“, tedy nulové přírůstky hospodářství. Zbývajících 28 % dokonce požaduje opatření vedoucí k poklesu ekonomické aktivity. Názory se liší podle adresy vědce: ti propagující nerůst pocházejí typicky ze země s hrubým produktem 50 tisíc dolarů na osobu, což je úroveň Singapuru. Evropští vědci podporují nulový nebo záporný růst z 86 %. Nejspíš i obyvatelé akademických věží ze slonoviny chápou, že jejich názory nejsou stravitelné pro širší populaci, snaží se tedy osladit nerůst sliby spravedlivějšího a sociálně citlivějšího rozdělení toho, co zbude.
Jsme svědky paradoxní situace, kdy Evropané, zvlášť mládež a odborné elity, volají po změnách svého pohodlného životního stylu ve prospěch boje proti změně klimatu, zároveň si ale tento životní styl žárlivě střeží a jsou připraveni trestat ve volbách každého, kdo jim prosperitu neslibuje. Navíc ani bezprostřednější ohrožení, než je změna podnebí, tedy zásadní schodky státního rozpočtu či agresivní soused válčící hned za humny, nejsou shledávána dostatečnými důvody ke skromnosti.
Schizofrenie mezi líbivými proklamacemi a neochotou je podpořit bolestivými činy se prohlubuje. Není divu, že zmátla i politiky, kteří se léta těšili z potlesku za vyhlašování klimaticky neutrálních cílů, aby se setkali s rozhodným odporem, jakmile je začali uskutečňovat. Vědí Evropané, co vlastně chtějí?