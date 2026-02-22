Vedle Hillary Clintonové, před níž se ztrapnil náš ministr, či amerického ministra zahraničí Marca Rubia se v Mnichově představila i hvězda levého křídla Demokratické strany Alexandria Ocasio-Cortezová.
Washington Post upozorňuje, že jakmile se tato politička snaží naroubovat třídní boj do zahraniční politiky, dopadá to tragicky: „Její vzkaz evropskému publiku zněl jasně: Západ je velmi špatný, USA umožnily genocidu v Gaze a Donald Trump zachází s Latinskou Amerikou jako s americkým pískovištěm. Základem všeho dobrého je naopak třídní boj a přerozdělení zisků ve prospěch pracujících, než je ovládnou autoritáři.“ Evropští partneři se na to prý moc netvářili.
A bylo hůř. Na otázku, zda by USA měly bránit Tchaj-wan před případným čínským útokem, zablekotala: „Tohle je taková, víte, myslím, že tohle je, ehm, tohle je samozřejmě, ehm, velmi dlouhodobá, ehm, politika USA.“ A dodala, že by prostě bylo hezké se této situaci vyhnout.
|
Na schůzce s nepřítelem? Jak vnímají Evropané Ameriku po konferenci v Mnichově
Nad tím vším by se dalo mávnout rukou. Jenže další prezidentské volby budou už v roce 2028 – a levé křídlo demokratů Ocasio-Cortezovou asi vyšle do primárek. A jak podotýká Washington Post, zahraniční politika sice jen zřídka vede k zisku hlasů, přesto by demokraté měli hledat kandidáta, který je hrdý na Ameriku, oceňuje její spojence a neomlouvá se za úspěch kapitalismu po celém světě.
***
Ale ještě než dojde k volbám prezidentským, na podzim proběhnou volby do Kongresu. A v nich Trumpovým republikánům hrozí porážka. Všímá si toho i protrumpovsky naladěný web Fox News. Dokonce je šance, že by republikáni mohli ztratit své pozice i v Texasu, který je republikánsky naladěn po celá desetiletí!
Reportéři Fox News proto vyrazili do terénu poučit se z neúspěchu ve Virginii, kde je od ledna demokratickou guvernérkou Abigail Spanbergerová. A všichni, na které zástupci Fox News narazili, mluvili stejně. „Hlasoval jsem pro Spanbergerovou. Část mě si přála, abych nemusel, ale neměl jsem jinou možnost,“ prohlásil jeden z exrepublikánských voličů.
Hlavní problém voličů je, že Donald Trump se jim už zajídá. „Každý republikán, který uvažuje o kandidatuře, by měl uvažovat i o tom, že se od Trumpa distancuje.“
A rozhodl se tak i přesto, že se demokratka netajila s plánem nových a vyšších daní. „Daně mě znepokojují, jsem fiskální konzervativec. Musím vyrovnat svůj rozpočet a vláda by to měla udělat také. Ale je-li alternativou Trumpův rasismus, musím ho odmítnout.“
A tím naráží na hlavní problém čím dál většího množství republikánských voličů: Donald Trump se jim už prostě zajídá. Jeho příspěvek na sociálních sítích, kde Obamovi vypadají jako opice, jim přijde přes čáru. Chtějí deportaci nelegálních imigrantů, ale zdá se jim, že Trumpova administrativa a řádění agentů ICE v provádění této politiky zacházejí příliš daleko. Tito lidé v republikánských kandidátech vidí Trumpovy kandidáty. A to jim vadí.
„Každý republikán, který uvažuje o kandidatuře, by měl uvažovat i o tom, že se od Trumpa distancuje,“ uzavírají nezvykle pesimisticky Fox News.
***
Raději ještě od politiky nakoukněme na olympiádu. Že má vrcholový sportovec slavné rodiče nebo prarodiče, kteří dělali stejný nebo podobný sport, bývá celkem běžné. Mnohem méně obvyklé už ale je, když má olympionik slavné příbuzné z úplně jiné oblasti. Třeba z kultury. My máme Ester Ledeckou, jejíž otec je známý zpěvák. A deník The New York Times si všiml, že podobnou raritou se může pochlubit i americká olympijská výprava.
|
Bude na olympiádě gestapo? Bezpečí Američanů ohlídá ICE a je z toho problém
Vězte tedy, že pokud jste sledovali sourozeneckou dvojici akrobatických lyžařů Birka a Sveu Irvingovy, pozorovali jste vnoučata Johna Irvinga, spisovatele ještě slavnějšího, než je Janek Ledecký.
Třiaosmdesátiletý autor románů jako Svět podle Garpa nebo Pravidla moštárny je fanouškem svých vnoučat a jejich olympijské závody sleduje, ač to pro něj v jeho věku kvůli časovému posunu není jednoduché. Zábavné na tom je, že John Irving nepřestává být spisovatelem ani v momentě, kdy vnoučatům blahopřeje.
Birk Irving ukázal New York Times jednu takovou dědečkovu gratulaci v mobilu: „Je to úplná korespondence napsaná ve známém stylu jeho románů. Konkrétní podstatná jména, temperamentní přídavná jména, rytmické opakování, všechny odstavce jsou jasně rozložené… Gramaticky i stylisticky jde o nejlepší textové zprávy, jaké jste kdy viděli!“