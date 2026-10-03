Jedním z nejvýraznějších a nejsvéráznějších českých diplomatů byl i etnolog Mnislav Zelený, kterého indiánský kmen Jawalapiti adoptoval a dal mu jméno Atapana. Přinášíme jeho vzpomínky na největší faux pas, jichž se v druhé půli devadesátých let dopustil.
O svém pobytu v Kolumbii a Ekvádoru, kde jsem na přelomu tisíciletí působil jako velvyslanec, jsem dosud veřejně nepsal. Nicméně dnes je již všechno jistě promlčeno, a tak si tu dovolím popsat několik událostí, jež byly tak trochu na hraně.
Všichni na mě vytřeštili oči. Došlo mi, že jsem řekl něco špatně, ale co to bylo? Nakonec se ukázalo, že jsem řekl: „V České republice neumíme mrdat jako vy tady...“
Tak jako byl vždycky na hraně celý můj život.
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