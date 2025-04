Střelba do vlastní levé nohy. Moderní levice hledá cestu, národovectví ani progresivismus to nejsou

Populismus a progresivismus mají mezi ideovými nálepkami tu nejhorší pověst, v politických dějinách se však osvědčily, a při obhajobě „obyčejných lidí“ dokonce vzájemně inspirovaly. Může spojení jejich umírněných křídel nabídnout levicovou alternativu, abychom nevolili jen mezi variacemi pravicového programu?

Společný svět vnímáme optikou osobních zisků a ztrát. Jsme svobodnější, ale také osamělí i zklamaní selháním rodiny, komunity a státu. Hledáme, čím zaplnit ducha-prázdno vyvolané překotnou modernizací. Sami jsme si ji zvolili s tím, že po revoluci přichází kontrarevoluce, po kroku vpřed je zařazen zpětný chod.

Karel Helman

Pokrok je na tom podobně jako mír; nikdo není proti, ale málokdo chápe jeho nesamozřejmost a „progresivní“ daň, kterou z něj platíme. Liberalismus ve své pokrokové misi pokračuje, podle konzervativní opozice to ale přehnal, a proto bylo třeba vzít zpátečku do „přirozeného“ světa. Při zbrklém couvání se ale s progresivistickou vaničkou vylévá i liberální dítě a racionalismus naráží do zdi „zdravého selského rozumu“.

Jenže doba si žádá změnu, nejlépe „antisystémovou“ (pokud se nedotkne naší komfortní zóny). Nesouhlasit je trendy, kompromisy jsou nuda. Populisté a progresivisté nikdy neměli tak umetenou cestu. Klasický slibovací populismus prostě vyhlásí, že je zle, a slíbí rychlé řešení. Uvědomělejší progresivci nařídí korektury a proškolí obyvatelstvo neschopné rozeznat pravdu a lež. V obou případech je to neuskutečnitelné.

Populisté reprezentují konzervativněji smýšlející spoluobčany, kteří dávají přednost stabilitě před modernizací, jež je naopak vítanou změnou pro progresivně uvažující liberály. Oba směry se vyvíjely od zdrženlivých k extrémním verzím.

Dnes jsou zaměňovány za své radikální úchylky – xenofobní populismus a „bdělý“ progresivismus –, založené na binárním třídění lidí a sázející na rozhněvané outsidery, respektive ublížené menšiny. „Myšlenkový woke virus“ (je ironií, že jde o výraz Elona Muska) infikoval také americké hnutí MAGA a „prohlédnuvší“ mládež obou táborů svádí online bitvy za vysvobození ze společenského matrixu. (Na souvztažnost krajních levičáků a pravičáků poukázal Ondřej Štindl v eseji Pravicoví soudruzi woke levice.)

Přepólování politické škály

Populární mínění, že vládnout má lidová většina, je v demokracii trvale přítomné, zatímco progresivismus vstupuje do hry jen podle aktuální situace. Oba proudy se příležitostně vtělují do politických stran nebo hnutí, a pokud spolupracují, posilují soudržnost společnosti. Ilustrovat to lze na politických dějinách Spojených států, tedy „typické zemi pokroku“, jak vždycky zdůrazňoval básník Walt Whitman. Přes dílčí pojmový nesoulad je americká zkušenost poučná i v evropských souvislostech.

Progresivismus byl původně středostavovskou variantou populismu. „Populisté dělali rotyku, progresivisté četli pamflety,“ glosuje historička Jill Leporeová. Na přelomu 19. a 20. století soupeřili o pozici „třetí síly“ a zasloužili se o uzákonění minimální mzdy, maximální pracovní doby a volebního práva žen.

Čtyři prezidentští kandidáti se v roce 1912 hlásili k progresivismu, republikán Theodore Roosevelt dokonce založil Pokrokovou stranu s tím, že „moudrý progresivismus a moudrý konzervatismus jdou ruku v ruce“.

Před sto lety si progresivisté začali říkat „liberálové“, levicoví populisté infiltrovali Demokratickou stranu a ve 30. letech zavedli reformní Nový úděl. Státní intervence jim zatrhla až neoliberální reaganomika, protože veřejné výdaje přestaly dodávat výsledky.

No a pravicový „rabiátský populismus“ zase nedávno dokončil převzetí Republikánské strany. Demokratům nepomohly ani subvence dělnických pracovišť a voliči bez univerzitního vzdělání dali přednost Donaldu Trumpovi; k populistům přeběhli také technovizionáři a oligarchové. Podle politologa Fareeda Zakarii by se demokraté o podporu manuálně pracujících už neměli ani ucházet.

Pomstít se všem lepším

Poválečná symbióza trhu a státu blahobytu odpovídala pravolevému rozložení sil, na obou koncích spektra se ale začaly prosazovat skupinové identity. Spojenci na levici – emancipační hnutí a pracující třídy – už jen „čekali, až je někdo poštve proti sobě“, jak připomněla filozofka Nancy Fraserová. Nakonec se „zastánci emancipace spojili s přívrženci financializace v boji proti sociálnímu státu“.

Jejich hybridní ideologii nazvala Fraserová progresivním neoliberalismem. Jak to s ní dopadlo, dobře víme: zatímco levicoví voliči populistů ji odmítli, Clintonovi „noví demokraté“ a Blairova New Labour s ní bodovali. Progresivisté se ovšem chytili do pasti multikulturality a ostrá zatáčka na „třetí cestu“ tržní ekonomiky je vynesla až na scestí s názvem woke.

Je paradoxem, že vztek na „kasinový“ kapitalismus dnes kanalizuje Trumpovo sociální inženýrství. Jenže skutečná levice, jež by propojila legitimní vzdor voličů populistů s kritikou financializace a emancipačním étosem, neexistuje. Výběr se omezil na prošlou pravicovou nabídku reakcionářského populismu a pokrokářského neoliberalismu.

Volba mezi těmito dvěma světonázory je omlouvána údajným rozpadem pravicově-levicové osy, nicméně přestože je populismus dočasně zastínil, zůstávají pojmy pravice a levice kompasem pro orientaci v receptech na dobrý život.

Iluze o rovnosti ve svobodě se střetly s nerovnostmi vyšponovanými do absolutní nesouměřitelnosti. Příslib rovných příležitostí budí „přehnanou ctižádost, sžíravou závist a chorobnou nespokojenost“, postřehl už v 19. století Alexis de Tocqueville při zkoumání americké meritokracie. „Tyranie zásluh“, jak říká filozof Michael Sandel, ponižuje ty, kdo prohrávají.

Plíživý resentiment, touha vyšvihnout se smíšená s bezmocí, štěpí společnost. Zneuznání je silnější motiv než ekonomická nouze a populismus je instinktivní vzpourou proti této celoživotní soutěži. Globální kapitalismus produkuje křivdy hodné kritiky, avšak populistický hněv se trefuje do zástupných terčů: migrantů (pro pravičáky), fašistů (pro levičáky) a hlavně do elit. Masy si nejraději vylévají žluč na „těch nahoře“, jimž se chtějí vyrovnat. Jsou jako zahořklý úředníček z Dostojevského Zápisků z podzemí, který sní o pomstě na všech, již ho převyšují.

Kudy z toho ven

Zatrpklý resentiment zesílený kolektivními úzkostmi plodí zášť vůči samotnému systému. Názory, jež nedošly sluchu politiků, chtějí být zesíleny hlasitými lídry a referendy. Autoritáři už trestají pokrytectví pozdního liberalismu, který lidové rozhořčení a bolest bagatelizoval.

Je pak těžké věřit v lepší příští a volat spolu s Elonem Muskem „Těším se na budoucnost!“. Progresivní vize budoucnosti na sociálnědemokratickém úhoru podle všeho nevzejde. Také „budoucnost levice bez liberalismu“, kterou vyhlíží ve stejnojmenné publikaci politolog Petr Drulák, zůstane na papíře. Marný je rovněž konzervativně národovecký návrat do starých dobrých lineárních časů, kdy se lidé cítili nejlépe, jak ho pojednává v dystopické próze Časokryt bulharský spisovatel Georgi Gospodinov.

Levice se nezmohla na výklad pozdně moderní společnosti, natož ideologii hodnou 21. století. Nevyprovokovaly ji ani občasné výbuchy občanského protestu (například hnutí Occupy). Částečně ji suplují sociální a politické iniciativy, které zpochybňují to, co se dříve jevilo jako „normální“. Takzvaná nová protestní hnutí mají progresivní agendu a celosvětový přesah, jsou projevem „revoluce pro život“, jak nazvala ve stejnojmenné studii filozofka Eva von Redeckerová snahu zastavit ničení životního prostředí, šikanu menšin, podhodnocování reprodukční práce či násilí na ženách. Povinná četba pro „hodnotové idealisty“.

Na pohřbu liberální demokracie

Pravolevý spor, zda je primární mezilidská konkurence, nebo solidarita, nemá vítěze. Prosperující soudržná společnost je plodem obou vzájemně prorůstajících větví – konkurenceschopnosti a solidarity. Proto je třeba mít politickou stavbu dobře vycentrovanou. Liberální střed se však vyprázdnil a konstrukce se bortí.

Odstředivá radikalizace (k trumpismu a woke) je reakcí na nezdravé sbližování pravice a levice (k „zakonzervovanému“ liberalismu). Pluralitní demokracie jsou tak vystaveny bezuzdnému populismu; útok na washingtonský Kapitol je mementem, ale i modelem pro rabiátské demagogy a popírače volebních výsledků.

„Funkční populismus je jako kanárek v dole; jako nepřehlédnutelné varování nefunkčnímu establishmentu,“ píše David Klimeš v eseji Na pohřbu liberální demokracie. Populisté sbírají stížnosti občanů a s rostoucí ekonomickou nejistotou stoupají jejich akcie, ale i odpovědnost. Těší se masové důvěře a jejich výřečnost dodává grády jakémukoli programu.

Nicméně protestní osten politiku popichuje, ale volby nevyhrává. Přeměnit negativní energii v pozitivní levostředový projekt může strategická syntéza populismu a progresivismu. Cejchovaní levičáci obou křídel se nejprve musí vrátit z antielitářských a kulturních válek a skoncovat s podbízivým oportunismem a křečovitým idealismem.

Na jednu branku

K obnovení pravolevého aranžmá dojde po rozdělení populistických formací. Lodivod tuzemského hnutí ANO už stočil kormidlo k nacionálně konzervativním útesům a mnoho pasažérů z levoboku půjde přes palubu. Nehodí-li jim někdo záchranné lano, klesnou jejich hlasy ke dnu. Pak nás čeká opakování „volby“ mezi středopravicovou kandidátkou a reakčním populismem (i tím pod komunistickou vinětou).

Politické hřiště je v rekonstrukci a hráči neumí kombinovat ve středu pole; letos budeme nejspíš zase hrát na jednu bránu. Přitom sázky na nový tým liberální levice by mohly stoupat k 18 procentům, jak naznačují průzkumy. Jenže ke spojení „progresivního Česka“ a „funkčního populismu“ v jednom stranickém dresu zatím chybí domovský klub a solidní kapitán/ka.

Také světová politika nabrala na obrátkách. Navrátivší se Donald Trump legitimizoval pravicový populismus, jenž je rázem akceptovatelný, a ničí i osvědčené koalice. Jsou ale země, kde se podařilo autokraty zastavit: comeback polského Donalda (Tuska) může být paprskem levicově populistického úsvitu.

Poláci na rozdíl od Američanů odmítli dryáčnický nacionalismus i technokratické vládnutí. Až opadne hysterie, občanská opozice se oklepe, liberální demokracie ztlumí trumpovský výboj a obnoví společenskou smlouvu. Je jí ale třeba pomoci bránit nezávislé instituce a média. Zapojí se i obnovená moderní levice? U nás se její oživování protáhne, ale zpětnému rázu kyvadla už bude sekundovat.

Autor je vysokoškolský pedagog